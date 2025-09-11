Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Уикенд
Уикенд

Поделиться:

Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 сентября

Фестивали «Коломна фест» и «ЛЮБИТÖМ», спектакль «Мой друг Лапшин» с блестящим Иваном Трусом, выставка-блокбастер «Архип Куинджи. Иллюзия света», концерт «макулатуры» и спецпоказ бутусовской постановки «Добрый человек из Сезуана» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.

ЧЕТВЕРГ: 11 СЕНТЯБРЯ
ПЯТНИЦА: 12 СЕНТЯБРЯ
СУББОТА: 13 СЕНТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ: 11 СЕНТЯБРЯ

Тихон Жизневский
Фото: Диляра Анурьева

Тихон Жизневский

Фестиваль современного народного искусства «ЛЮБИТÖМ», Новая Голландия и «Севкабель Порт» (16+)

Отмечаем столетие коми-пермяцкой культуры в Петербурге — на фестивале живого и инклюзивного искусства. Маст-си — перфоопера кассетных плееров, партиципаторный спектакль «Земля говорит» и перформанс «Прикосновение».

До 14 сентября

Премьера эпизода проекта «Где снимали?», «Ленфильм» (16+)

18:30

Альтернативный кинематографичный маршрут по городу от местного жителя (а также «Майора Грома» и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Тихона Жизневского.

Фестиваль Solar Systo Togathering, мыс Кюренниеми (18+)

Едем в Ленобласть — за музыкой, перформансами, спектаклями, лекциями, мистическими погружениями и хилинг-практиками (что бы это ни значило).

До 15 сентября

Концерт Петра Налича, Jagger (18+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хит нулевых Gitar.

Фестиваль циркового искусства «Без границ», Цирк Чинизелли (0+)

Выступления акробатов, иллюзионистов, клоунов, дрессировщиков и жонглеров.

С 11 по 14 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим камбэк Люка Бессона «Дракула» (18+), первую киноэкранизацию одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастье» (18+)Цыгановым!) , авантюрную криминальную комедию с Кологривым и Пореченковым «Беги» (16+), золотую классику кинематографа «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» (18+) и французский мультфильм «Зверопоезд» (6+).

ПЯТНИЦА: 12 СЕНТЯБРЯ

Иван Трус
Фото: Валентина Каштан

Иван Трус

Спектакль «Мой друг Лапшин», Новая сцена Александринского театра (18+)

19:00

Режиссер Елена Павлова придумала синтез кино и театра: драму по мотивам одноименной повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа. В главной роли — Иван Трус (Обломов в спектакле-блокбастере Прикотенко и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга!).

12, 13, 14 сентября

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света», корпус Бенуа Русского музея (0+)

Более 150 работ культового пейзажиста. Среди хайлайтов — «Ладожское озеро», «Радуга», «Ночное» и «Лунная ночь на Днепре».

До 30 марта

Концерт «макулатуры», «Космонавт» (18+)

20:00

Амбассадоры русскоязычной хип-хоп-хтони представят новый альбом «1985».

Выставка «Пьер и Сильфиды», Музей театрального и музыкального искусства (6+)

Впервые в экспозиции — гравюры, литографии, фото, афиши, плакаты и мемориальные предметы из коллекции танцовщика и хореографа Пьера Лакотта.

До 5 апреля

Спектакль-променад «Персона Левинсона», театр «Особняк» (18+)

19:00

Оригинальная пьеса Сони Дымшиц + звуковой ландшафт творческого объединения mader nort + разговор о судьбе архитектора Левинсона и книге «Социализм как единственная причина гибели крестьянской лошади».

12, 13 и 14 сентября

СУББОТА: 13 СЕНТЯБРЯ

Диана Вишнева
Полина Набока для Собака.ru

Диана Вишнева

Фестиваль «Коломна фест», Петербург (0+)

12:00

Ежегодный форум «петербургского Монмартра». В программе — выставка с работами художников Вовы Цыгана, Саши Браулова и Леши Мелки, уроки балета для чайников от студии Context Дианы Вишневой, комедия «Двенадцатая ночь, или что угодно» в постановке Галины Бызгу, спектакль-расследование по мотивам «Преступления и наказания» «Заповедь №6», читка стихов «Поэты у Блока» и многое другое.

Спектакль «Настасья», «Суббота» (16+)

19:00

«Идиот» Достоевского с Настасьей Филипповной как фокальным персонажем и в постановке Владислава Тутака.

13 и 14 сентября

Благотворительный теннисный турнир, Зеленогорский парк культуры и отдыха (0+)

13:00

Хлеб (буквально: бесплатные закуски) и зрелища в поддержку подопечных фонда «Дари еду».

Концерт Lyriq, загородный клуб «Репино-Ленинское» (6+)

19:30

Сольник автора треков для Zivert, Клавы Коки, Markul, «Три Дня Дождя» и «Руки Вверх».

Велозаезд Women’s 100 (18+)

12 лет подряд в один из дней сентября велосипедистки по всему миру едут 100 километров. Присоединяемся и крутим педали в Петербурге!

ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 СЕНТЯБРЯ

Юрий Бутусов
Фото: Михаил Павловский для Собака.ru

Юрий Бутусов

Спецпоказ «Добрый человек из Сезуана», «Ленфильм» (16+)

19:00

Трибьют Юрию Бутусовукиносмотр его драмы-лаурета «Золотой маски» по пьесе Брехта.

Выставка «Огонь — куратор и художник», «Пушкинская-10» (12+)

Месяц назад пожар уничтожил мастерскую петербургской художницы Глюкли. Успевайте увидеть полусгоревшие картины, эскизы, костюмы и архивные фото.

До 5 октября

Спецпоказ «Рыбка Поньо на утесе», «Родина» (6+)

17:00

Нон-стоп-марафон работ японского визионера мультипликации продолжается историей о рыбке, которая мечтает стать человеком.

Выставка «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка», Лахта Центр (0+)

Оцениваем авторские «игрушки», рисунки и артефкаты на стенде «Кабинет графики» петербургского художника-парадокса Паши Бумажного.

До 12 октября

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: