Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 сентября

Фестиваль современного народного искусства «ЛЮБИТÖМ», Новая Голландия и «Севкабель Порт» (16+)

Отмечаем столетие коми-пермяцкой культуры в Петербурге — на фестивале живого и инклюзивного искусства. Маст-си — перфоопера кассетных плееров, партиципаторный спектакль «Земля говорит» и перформанс «Прикосновение».

До 14 сентября

Премьера эпизода проекта «Где снимали?», «Ленфильм» (16+)

18:30

Альтернативный кинематографичный маршрут по городу от местного жителя (а также «Майора Грома» и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Тихона Жизневского.

Фестиваль Solar Systo Togathering, мыс Кюренниеми (18+)

Едем в Ленобласть — за музыкой, перформансами, спектаклями, лекциями, мистическими погружениями и хилинг-практиками (что бы это ни значило).

До 15 сентября

Концерт Петра Налича, Jagger (18+)

20:00

Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хит нулевых Gitar.

Фестиваль циркового искусства «Без границ», Цирк Чинизелли (0+)

Выступления акробатов, иллюзионистов, клоунов, дрессировщиков и жонглеров.

С 11 по 14 сентября

В кинотеатрах на этой неделе смотрим камбэк Люка Бессона «Дракула» (18+), первую киноэкранизацию одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастье» (18+) (с Цыгановым!) , авантюрную криминальную комедию с Кологривым и Пореченковым «Беги» (16+), золотую классику кинематографа «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» (18+) и французский мультфильм «Зверопоезд» (6+).