Чем заняться в Петербурге с 11 по 14 сентября

Фестивали «Коломна фест» и «ЛЮБИТÖМ», спектакль «Мой друг Лапшин» с блестящим Иваном Трусом, выставка-блокбастер «Архип Куинджи. Иллюзия света», концерт «макулатуры» и спецпоказ бутусовской постановки «Добрый человек из Сезуана» — Собака.ru рассказывает о главных событиях грядущих выходных.
ЧЕТВЕРГ: 11 СЕНТЯБРЯ
Тихон Жизневский
Фестиваль современного народного искусства «ЛЮБИТÖМ», Новая Голландия и «Севкабель Порт» (16+)
Отмечаем столетие коми-пермяцкой культуры в Петербурге — на фестивале живого и инклюзивного искусства. Маст-си — перфоопера кассетных плееров, партиципаторный спектакль «Земля говорит» и перформанс «Прикосновение».
До 14 сентября
Премьера эпизода проекта «Где снимали?», «Ленфильм» (16+)
18:30
Альтернативный кинематографичный маршрут по городу от местного жителя (а также «Майора Грома» и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Тихона Жизневского.
Фестиваль Solar Systo Togathering, мыс Кюренниеми (18+)
Едем в Ленобласть — за музыкой, перформансами, спектаклями, лекциями, мистическими погружениями и хилинг-практиками (что бы это ни значило).
До 15 сентября
Концерт Петра Налича, Jagger (18+)
20:00
Слушаем участника «Евровидения» 2010 года и автора мем-хит нулевых Gitar.
Фестиваль циркового искусства «Без границ», Цирк Чинизелли (0+)
Выступления акробатов, иллюзионистов, клоунов, дрессировщиков и жонглеров.
С 11 по 14 сентября
В кинотеатрах на этой неделе смотрим камбэк Люка Бессона «Дракула» (18+), первую киноэкранизацию одноименной повести Льва Толстого «Семейное счастье» (18+) (с Цыгановым!) , авантюрную криминальную комедию с Кологривым и Пореченковым «Беги» (16+), золотую классику кинематографа «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» (18+) и французский мультфильм «Зверопоезд» (6+).
ПЯТНИЦА: 12 СЕНТЯБРЯ
Иван Трус
Спектакль «Мой друг Лапшин», Новая сцена Александринского театра (18+)
19:00
Режиссер Елена Павлова придумала синтез кино и театра: драму по мотивам одноименной повести Юрия Германа и фильма Алексея Германа. В главной роли — Иван Трус (Обломов в спектакле-блокбастере Прикотенко и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга!).
12, 13, 14 сентября
Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света», корпус Бенуа Русского музея (0+)
Более 150 работ культового пейзажиста. Среди хайлайтов — «Ладожское озеро», «Радуга», «Ночное» и «Лунная ночь на Днепре».
До 30 марта
Концерт «макулатуры», «Космонавт» (18+)
20:00
Амбассадоры русскоязычной хип-хоп-хтони представят новый альбом «1985».
Выставка «Пьер и Сильфиды», Музей театрального и музыкального искусства (6+)
Впервые в экспозиции — гравюры, литографии, фото, афиши, плакаты и мемориальные предметы из коллекции танцовщика и хореографа Пьера Лакотта.
До 5 апреля
Спектакль-променад «Персона Левинсона», театр «Особняк» (18+)
19:00
Оригинальная пьеса Сони Дымшиц + звуковой ландшафт творческого объединения mader nort + разговор о судьбе архитектора Левинсона и книге «Социализм как единственная причина гибели крестьянской лошади».
12, 13 и 14 сентября
СУББОТА: 13 СЕНТЯБРЯ
Диана Вишнева
Фестиваль «Коломна фест», Петербург (0+)
12:00
Ежегодный форум «петербургского Монмартра». В программе — выставка с работами художников Вовы Цыгана, Саши Браулова и Леши Мелки, уроки балета для чайников от студии Context Дианы Вишневой, комедия «Двенадцатая ночь, или что угодно» в постановке Галины Бызгу, спектакль-расследование по мотивам «Преступления и наказания» «Заповедь №6», читка стихов «Поэты у Блока» и многое другое.
Спектакль «Настасья», «Суббота» (16+)
19:00
«Идиот» Достоевского с Настасьей Филипповной как фокальным персонажем и в постановке Владислава Тутака.
13 и 14 сентября
Благотворительный теннисный турнир, Зеленогорский парк культуры и отдыха (0+)
13:00
Хлеб (буквально: бесплатные закуски) и зрелища в поддержку подопечных фонда «Дари еду».
Концерт Lyriq, загородный клуб «Репино-Ленинское» (6+)
19:30
Сольник автора треков для Zivert, Клавы Коки, Markul, «Три Дня Дождя» и «Руки Вверх».
Велозаезд Women’s 100 (18+)
12 лет подряд в один из дней сентября велосипедистки по всему миру едут 100 километров. Присоединяемся и крутим педали в Петербурге!
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 14 СЕНТЯБРЯ
Юрий Бутусов
Спецпоказ «Добрый человек из Сезуана», «Ленфильм» (16+)
19:00
Трибьют Юрию Бутусову — киносмотр его драмы-лаурета «Золотой маски» по пьесе Брехта.
Выставка «Огонь — куратор и художник», «Пушкинская-10» (12+)
Месяц назад пожар уничтожил мастерскую петербургской художницы Глюкли. Успевайте увидеть полусгоревшие картины, эскизы, костюмы и архивные фото.
До 5 октября
Спецпоказ «Рыбка Поньо на утесе», «Родина» (6+)
17:00
Нон-стоп-марафон работ японского визионера мультипликации продолжается историей о рыбке, которая мечтает стать человеком.
Выставка «Среда обитания. Избранные работы из коллекции Газпромбанка», Лахта Центр (0+)
Оцениваем авторские «игрушки», рисунки и артефкаты на стенде «Кабинет графики» петербургского художника-парадокса Паши Бумажного.
До 12 октября
