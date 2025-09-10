Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Кино и сериалы

«Дракула» Бессона, «Семейное счастье» с Цыгановым и дуэт Пореченкова и Кологривого в «Беги»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — бенефис Джека Николсона в повторном прокате «Пролетая над гнездом кукушки», хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» и остросюжетный мультфильм «Зверопоезд» о конфликте злого барсука и доброго енота. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

LBP Productions, EuropaCorp, 2025

«Дракула» / Dracula: A Love Tale (18+)

Люк Бессон взялся за вечный вампирский сюжет: Дракула в исполнении Калеба Лэндри Джонса («Догмен») уже четыреста лет ждет реинкарнации умершей любимой жены Елизаветы — в какой-то момент это все-таки случается и на его пути появляется девушка Мина (Зои Блю, «Элитное общество»). Также в касте — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Матильда Де Анджелис («Закон Лидии Поэт») и другие.

C 11 сентября

KIONFILM, киностудия «РОК» (Rock Films), «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, 2025

«Семейное счастье» (18+)

Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.

Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.

C 11 сентября

РЕН ТВ, «Ол Медиа Компани», START, «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого», 2025

«Беги» (16+)

Авантюрная криминальная комедия, по большей части разыгранная на двоих Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Первый в фильме стал вором-недотепой Сашей, который очень невовремя залез в коттедж к авторитетному бизнесмену Чернову и увидел, что тот убил жену. Теперь Чернов отчаянно пытается настигнуть неудобного свидетеля.

Режиссером выступил Роман Артемьев, автор «Кощея. Похитителя невест».

С 11 сентября

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Fantasy Films, N.V. Zvaluw, 1975

«Пролетая над гнездом кукушки» / One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) (18+)

Золотая классика кинематографа (пять «Оскаров») режиссера Милоша Формана по роману Кена Кизи празднует 50-летний юбилей. В честь этого историю харизматичного бунтаря Макмерфи (Джек Николсон), попавшего в психиатрическую клинику, можно будет посмотреть в российском прокате в отреставрированной 4K-версии.

С 11 сентября

Yellow Veil Pictures, 2025

«Сомния: Обитель кошмаров» / Somnium (18+)

Симпатичный по концепции хоррор о сновидениях дебютантки Рэйчел Кэйн. Девушка по имени Джемма (Грэйс Ван Дин из «Леди на драйве») отправляется работать в корпорацию, занимающуюся сомнологией — состоятельные люди любят спать, у них есть желание видеть только приятное, но по канонам жанра (и жизни) все оборачивается кошмарами.

C 11 сентября

TAT Productions, Apollo Films, France 3 Cinéma, 2025

«Зверопоезд» / Falcon Express (6+)

Французское переосмысление фильма «Сквозь снег» для самых маленьких — из-за технической неисправности переполненный милыми антропоморфными животными поезд несется в неизвестность со всеми развлечениями на борту. Естественно, в мультфильме есть антагонист и протагонист: злой барсук Ханс и добрый енот Сокол. Режиссеры — Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси, до этого работавшие над «Дозором джунглей».

C 11 сентября

