«Дракула» Бессона, «Семейное счастье» с Цыгановым и дуэт Пореченкова и Кологривого в «Беги»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — бенефис Джека Николсона в повторном прокате «Пролетая над гнездом кукушки», хоррор «Сомния: Обитель кошмаров» и остросюжетный мультфильм «Зверопоезд» о конфликте злого барсука и доброго енота. Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Дракула» / Dracula: A Love Tale (18+)
Люк Бессон взялся за вечный вампирский сюжет: Дракула в исполнении Калеба Лэндри Джонса («Догмен») уже четыреста лет ждет реинкарнации умершей любимой жены Елизаветы — в какой-то момент это все-таки случается и на его пути появляется девушка Мина (Зои Блю, «Элитное общество»). Также в касте — Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Матильда Де Анджелис («Закон Лидии Поэт») и другие.
C 11 сентября
«Семейное счастье» (18+)
Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.
Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.
C 11 сентября
«Беги» (16+)
Авантюрная криминальная комедия, по большей части разыгранная на двоих Никитой Кологривым и Михаилом Пореченковым. Первый в фильме стал вором-недотепой Сашей, который очень невовремя залез в коттедж к авторитетному бизнесмену Чернову и увидел, что тот убил жену. Теперь Чернов отчаянно пытается настигнуть неудобного свидетеля.
Режиссером выступил Роман Артемьев, автор «Кощея. Похитителя невест».
С 11 сентября
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Пролетая над гнездом кукушки» / One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) (18+)
Золотая классика кинематографа (пять «Оскаров») режиссера Милоша Формана по роману Кена Кизи празднует 50-летний юбилей. В честь этого историю харизматичного бунтаря Макмерфи (Джек Николсон), попавшего в психиатрическую клинику, можно будет посмотреть в российском прокате в отреставрированной 4K-версии.
С 11 сентября
«Сомния: Обитель кошмаров» / Somnium (18+)
Симпатичный по концепции хоррор о сновидениях дебютантки Рэйчел Кэйн. Девушка по имени Джемма (Грэйс Ван Дин из «Леди на драйве») отправляется работать в корпорацию, занимающуюся сомнологией — состоятельные люди любят спать, у них есть желание видеть только приятное, но по канонам жанра (и жизни) все оборачивается кошмарами.
C 11 сентября
«Зверопоезд» / Falcon Express (6+)
Французское переосмысление фильма «Сквозь снег» для самых маленьких — из-за технической неисправности переполненный милыми антропоморфными животными поезд несется в неизвестность со всеми развлечениями на борту. Естественно, в мультфильме есть антагонист и протагонист: злой барсук Ханс и добрый енот Сокол. Режиссеры — Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси, до этого работавшие над «Дозором джунглей».
C 11 сентября
