«Дракула» Бессона, «Семейное счастье» с Цыгановым и дуэт Пореченкова и Кологривого в «Беги»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Семейное счастье» (18+)

Первая киноэкранизация одноименного произведения Льва Толстого. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.

Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина. Как и в дебюте «Тайное влечение», она выступила и режиссером, и автором сценария.

C 11 сентября