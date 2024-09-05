Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 сентября

Спектакль «Превращение», «Мастерская» (16+)

Режиссер Роман Габриа экспериментирует с театральной формой и текстами одного из самых влиятельных авторов ХХ века — Франца Кафки. Команда попытается оживить на сцене анимацию с помощью специфической актерской пластики и работы художников.

Фестиваль Beat Weekend, разные городские площадки (18+)

Региональная версия фестиваля документального кино Beat Weekend проводится в 12-й раз. В программе — «Линч/Oз», исследующий вселенную Дэвида Линча, «Бонни» режиссера Саймона Валлона о профессии кастинг-директора, «Ник Кейв и The Birthday Party» о первых шагах музыкальной карьеры рок-музыканта и многое другое. Подробную программу смотрите здесь.

Концерт VOICE OF HOME, ЦСИ имени Сергея Курехина (16+)

Скрипка, электронный звук и средневековые инструменты соединятся в единое целое — за из симбиоз отвечает музыкантка Настя Чайкина. Организатор — лейбл «Симфоническая Тишина Внутри».

Экскурсия по выставке «Тайны Карениной», Витебский вокзал (16+)

Масштабный арт-проект с работами Шишкина-Хокусая и Ирины Кориной создан по мотивам сразу двух произведений — романа Льва Толстого и нон-фикшена Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Экскурсовод — архитектор Сергей Мешалкин.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийный триллер про незадачливых полицейских «Ненасытные люди» (18+), китайский боевик «Легенда» (16+), комедию про избалованного французского мажора «Холоп из Парижа» (12+), драму «Вера» (16+) с Викторией Толстогановой в главной роли, приключенческую комедию «Лучшим игрокам приготовиться» (12+), драму «110» (18+) петербургского режиссера-дебютанта Ильи Михеева с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой и мультфильм «Тайна планеты роботов» (6+).