Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 сентября

Кинофестиваль Beat Weekend (в программе — исследование вселенной Линча и фильм о Нике Кейве!), концерт Татьяны Булановой, премьера спектакля по биографии Владимира Даля — составителя того самого толкового словаря, презентация книги историка и культуролога Льва Лурье, проводы лета на вечеринке «Добро» в баре Union и экспериментальный музыкальный перформанс в Центре имени Сергея Курехина — рассказываем, как провести выходные в городе.
12 СЕНТЯБРЯ
Режиссер Роман Габриа
Спектакль «Превращение», «Мастерская» (16+)
Режиссер Роман Габриа экспериментирует с театральной формой и текстами одного из самых влиятельных авторов ХХ века — Франца Кафки. Команда попытается оживить на сцене анимацию с помощью специфической актерской пластики и работы художников.
Фестиваль Beat Weekend, разные городские площадки (18+)
Региональная версия фестиваля документального кино Beat Weekend проводится в 12-й раз. В программе — «Линч/Oз», исследующий вселенную Дэвида Линча, «Бонни» режиссера Саймона Валлона о профессии кастинг-директора, «Ник Кейв и The Birthday Party» о первых шагах музыкальной карьеры рок-музыканта и многое другое. Подробную программу смотрите здесь.
Концерт VOICE OF HOME, ЦСИ имени Сергея Курехина (16+)
Скрипка, электронный звук и средневековые инструменты соединятся в единое целое — за из симбиоз отвечает музыкантка Настя Чайкина. Организатор — лейбл «Симфоническая Тишина Внутри».
Экскурсия по выставке «Тайны Карениной», Витебский вокзал (16+)
Масштабный арт-проект с работами Шишкина-Хокусая и Ирины Кориной создан по мотивам сразу двух произведений — романа Льва Толстого и нон-фикшена Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Экскурсовод — архитектор Сергей Мешалкин.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедийный триллер про незадачливых полицейских «Ненасытные люди» (18+), китайский боевик «Легенда» (16+), комедию про избалованного французского мажора «Холоп из Парижа» (12+), драму «Вера» (16+) с Викторией Толстогановой в главной роли, приключенческую комедию «Лучшим игрокам приготовиться» (12+), драму «110» (18+) петербургского режиссера-дебютанта Ильи Михеева с Елизаветой Боярской и Полиной Цыгановой и мультфильм «Тайна планеты роботов» (6+).
Лев Лурье
13 СЕНТЯБРЯ
Презентация книги Льва Лурье, «Буквоед» (16+)
Краевед, журналист и культуролог представит новую книгу «Петербург Чеховского времени. Исторический путеводитель». Он расскажет, что делали и как жили собеседники Антона Павловича в «период затишья» — в конце XIX века. Встреча пройдет в филиале на Невском проспекте.
Закрытие выставки «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века», «Манеж» (16+)
Проект о цитадели петербургского андеграунда, история становления которой до сих пор остается темой для городских легенд. 13 сентября — заключительный день экспозиции и последний шанс увидеть работы культовых художников товарищества «Свободная культура».
Вечеринка «Добро», бар Union (18+)
Проводы лета под солнечный хаус и диско. В лайнапе — Mutenoise, Dj Yesyes, Iner & Oiuna, Lol123 b2b Michura, Denis Kazakov, Dj Krug, Anton Mo, Jax, Rapotosha, Mr. Happy, Codekey, Trali.
Вернисаж «Тетрадь / Быть человеком», культурный квартал «Брусницын» (16+)
Команда проекта ищет ответ на философский вопрос «Что такое человек», обращаясь к персоналиям конкретных людей, а также предлагает зрителю стать соавтором, лучше узнать себя или близких.
Спектакль «Деревня канатоходцев», «Скороход» (10+)
Постановка лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Яны Туминой рассказывает о древних преданиях народов Дагестана и людях, живущих на высокой горе, где мир наполнен мистикой и волшебством. Спектакль получил «Золотую маску» за работу художника в 2019 году.
Фотография Владимира Преснякова
14 СЕНТЯБРЯ
Выставка «Перекрестия», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная экспозиция художника Алексея Гана исследует лиминальные состояния — переходные точки из одного состояния в другое. Его живопись и графика создают у зрителя ощущение двойственности: они одновременно просты и сложны, спокойны и подвижны.
Popcorn Market, «Севкабель Порт» (12+)
В программе — маркет локальных брендов, мастер-классы по вязанию из пряжи и созданию свечей, серия диджей-сетов и закат на берегу Финского залива.
Спектакль «Ловец снов», «Театр Поколений» (16+)
Постановка Руслана Кацагаджиева посвящена Владимиру Далю, собирателю русских слов и составителю легендарного толкового словаря. В основе — пьеса драматурга и сценариста Олеси Лихачевой, созданная из текстов самого Даля и его современников. Подробнее о спектакле читайте в нашем гиде по театральным премьерам.
Выставка «Ангелы Исаакия», галерея «Борей» (0+)
Экспозиция работ фотографа Владимира Преснякова., которого называют «последним петербургским мирискусником» и первооткрывателем хрестоматийных ракурсов в запечатлении города (еще в 1920-е и 1930-е!).
Концерт Imaginary Friends Orchestra и Anton Ryazanov Project, Новая сцена Александринского театра (16+)
Два петербургских коллектива сыграют «темный джаз» с элементами импровизации, минимализма и электронной музыки. В программе — эксперименты со звуком и вокал.
Режиссер Андрей Могучий
15 СЕНТЯБРЯ
Квартирник NEVA’zhno music lab, Beriozka Gallery (18+)
В лайнапе — дуэт из Петрозаводска «Бюро», инди-музыкант T.Gosha, проект OITZMANN, сочетающий в себе неоклассику, соул и лирику, а также этно-исполнитель «Юхи́м» и коллектив «Лаву», записавший песню с «Руки Вверх!».
Спектакль «Губернатор», БДТ имени Товстоногова (18+)
Постановка режиссера Андрея Могучего по одноименному рассказу Леонида Андреева. В центре сюжета — подкрадывающаяся смерть главного героя, его экзистенциальное одиночество и обреченность. В спектакле звучит музыка Олега Каравайчука, главную роль исполняет Дмитрий Воробьев.
Концерт Татьяны Булановой, Douglas (16+)
Поп-икона (и ресторатор с амбициями!) исполнит все самые любимые и проверенные временем хиты — «Ясный мой свет», «Не плачь», «Люблю и скучаю», «Белая черемуха», «Мой ненаглядный», «От зари до зари», «Летела душа», «Цветок» и многие другие.
Презентация книги Максима Тесли, «Все свободны» (18+)
Музыкант, поэт, писатель и сооснователь пост-панк-группы «Щенки» представит новый сборник «Это очень длинная история». Внутри — 30 стихов и прозаический текст. «Ничего более искреннего я никогда не писал. Первая книга, в которой я не боюсь быть уязвимым», — комментирует сам Тесли.
Фестиваль «Билеты проданы! Театр у моря», «Севкабель порт» (5+)
Семейное мероприятие для всех, кто хочет совершить путешествие в мир современной литературы. В программе — читки, творческие мастерские, свободная игра и театральная лаборатория «Маяк» с режиссером Натальей Карпинской.
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