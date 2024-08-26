Beat Weekend привезет в Петербург док-фильмы о музыканте Нике Кейве и режиссере Мишеле Гондри

Эхо московского фестиваля пройдет еще в 25 городах России, представив хиты летних смотров на десятидневном киномарафоне. Рассказываем о программе.
Региональная версия фестиваля документального кино Beat Weekend проводится в 12-й раз, ежегодно популяризируя неигровые фильмы и открывая очередную главу в географии новой культуры. Его цель – показывать и обсуждать фильмы о людях и явлениях, которые изменили нашу культуру или формируют ее сейчас. Как рассказали Собака.ru организаторы, в этом году основу смотров, которые пройдут с 12 по 22 сентября, составят зрительские хиты Beat Film Festival-2024: ода главному фантазеру современности, автору клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссеру оскаровского «Вечного сияния чистого разума» «Мишель Гондри: DIY» в программе будет соседствовать с еще одной историей из Голливуда — «Бонни» расскажет про кастинг-директора Бонни Тиммерман, которая увидела в молодых Сигурни Уивер, Стиве Бушеми, Брюсе Уиллисе и Натали Портман будущих звезд индустрии.
«Линч/Oз»
Программу откроет хит прошлого года «Линч/Oз», исследующий вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм — классическую голливудскую киносказку 1939 года «Волшебник страны Оз». Шесть кинокритиков и режиссеров рассуждают об истоках сюрреалистических образов Линча и вдохновении в целом. Увидеть изнанку творческого подхода режиссера можно 13 сентября в кинотеатре «Англетер», в Out Cinema, а 15 сентября в Мираже на Большом.
«Бонни»
«Бонни» режиссера Саймона Валлона прольет свет не на скрытую за кадром работу кастинг-директора, но и на само кинопроизводство. Голливудскую подноготную режиссер раскрывает благодаря серии остроумных интервью с Бонни Тиммерман и актерами-подопечными, среди которых мечта всех выросших на трилогии Питера Джексона «Властелин колец» Вигго Мортенсен («Я не хочу разговаривать, я пришел работать»!). Смотрим 13 сентября на «Ленфильме», а 15 сентября — в «Англетере» и Мираже на Большом.
«Мишель Гондри: DIY»
Творчество французского режиссера Мишелы Гондри зародилось в музыкальных клипах для таких артистов, как Бьорк, White Stripes и Daft Punk, где он впечатлял зрителей необычными визуалом: танцующими скелетами, лего-человечками и лесами, в которых обитают фантастические существа. Эти клипы принесли ему славу как одному из самых изобретательных режиссеров конца рубежа XX–ХХI веков. Гондри успешно перешел в мир кино, получив «Оскар» за «Вечное сияние чистого разума». Его путь от скромных французских корней до голливудского признания отслеживает фильм «Мишель Гондри: DIY» Франсуа Неметы, в котором прослеживаются истоки вдохновения Гондри, рассказывается о семье и творческом пути. Раскрываем тайны дружбы с Бйорк 13 сентября в Мираже на Большом, 14 сентября — на «Ленфильме» и в Out Cinema, а также 18 сентября на сцене Новой сцене Александринского театра.
Фильм «Ник Кейв и The Birthday Party» австралийского режиссера Йена Уайта рассказывает о первых шагах музыкальной карьеры рок-музыканта, поэта и культовой фигуры музыкального андреграунда, когда он вместе с первой группой The Birthday Party выкручивал мрачную ярость пост-панка на максимум. Режиссер Иэн Уайт воспроизводит турбулентные годы на рубеже 1970-х и 1980-х, когда группа, начавшаяся как школьный проект The Boys Next Door в Мельбурне, переехала в Англию, переименовалась в The Birthday Party, записала три альбома и распалась. Это история не о славе, а о борьбе на грани нищеты и хаоса, переданная через панковский монтаж, архивные съемки и комикс-вставки, отражающие опасную энергию молодого бунтаря Кейва. Смотрим 14 сентября в «Англетере», 21 сентября — в Out Cinema, а 22 сентября — в Мираже на Большом.
Док «20 лет со "Смешариками"» рассказывает о том, как этот мультсериал стал главным отечественным анимационным брендом за прошедшие 20 лет. Начавшись в 2003 году ситком про жизнь антропоморфных зверей вырос в международный феномен с полнометражными фильмами, спин-оффами и мерчем, популярным от Китая до Мексики. Фильм раскроет основные направления проекта — умение говорить просто о сложном, смешивая уроки дружбы с экзистенциальными вопросами и теорией квантовой физики. Зрители увидят закулисье петербургской студии, где на момент съемок создавался юбилейный сезон мультсериала. Познакомится с частью культурного кода страны можно 15 сентября на «Ленфильме».
«Бег — это свобода»
«Бег — это свобода», снятый в 2016 году режиссером Пьером Моратом, рассказывает мотивационную историю о том, как бег стал культурным и контркультурным явлением. Сюжет фильма разворачивается в 1960-е годы, времени борьбы за права, когда в спорте не было места ни женщинам, ни любителям. Главные герои фильма — легенды: первая женщина-марафонец Кэтрин Швитцер, основатель Нью-Йоркского марафона Фред Лебоу и рекордсмен и защитник прав любителей Стив Префонтейн. Смотры документального фильма пройдут 16 сентября в Out Cinema, 17 сентября — в «Англетере», 18 сентября — в Мираже на Большом, а 21 сентября — на «Ленфильме».
"Colette, любовь моя"
«Colette, любовь моя» 2020 года Хьюса Лоусон-Бади — это прощальная ода о парижскому концепт-стору Colette. За 20 лет существования магазин, основанный Колетт Руссо и ее дочерью Сарой Андельман, стал революцией в мире фэшн-ритейла. В нем сочитали моду, искусство и дизайн и поддерживали молодых дизайнеров, создавали лимитированные коллекции. В документальных хрониках о парижском модном феномене рассказывают знаменитые поклонники: Канье Уэст, Фаррелл Уильямс и Вирджил Абло. Смотрим 17 сентября на Новой сцене Александринского театра и на «Ленфильме», а 22 сентября — в Out Cinema.
Документальный фильм «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор» про основоположника видео-арта, раскрывает основы творческого метода художника, предвосхитившего эпоху селфи и Тик Тока. Нам Джун Пайк, эмигрировавший из Кореи в Германию для изучения музыки, отказался от карьеры пианиста, вдохновившись перформансами Джона Кейджа. Его экспериментальные работы 1970-1980-х годов — это современность: инсталляции из мониторов и короткие видео, напоминающие современные соцсети. Увидеть можно 18 сентября в «Англетере».
«СЕО будущего» покажет истории становления (режиссер Пит Баумгартнер снимал фильм 7 лет) пять заряженных студентов лучшей бизнес-школы мира, чтобы понять какие жертвы надо принести, чтобы оказаться на вершине. Показы картины пройдут 18 сентября в Out Cinema, 19 сентября — в Мираже на Большом, а 20 сентября — на «Ленфильме».
«Без фильтров»
19 сентября на «Ленфильме» и в Out Сinema покажут фильм «Без фильтров» — нью-йоркские хроники культового американского фотографа Джеймса Хэмилтона, на снимках которого встречаются, и гангстеры с городскими бандами, и Вуди Аллен со Сюзан Зонтаг, а также Лу Рид и Джим Джармуш.
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