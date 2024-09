Beat Weekend привезет в Петербург док-фильмы о музыканте Нике Кейве и режиссере Мишеле Гондри

Фильм «Ник Кейв и The Birthday Party» австралийского режиссера Йена Уайта рассказывает о первых шагах музыкальной карьеры рок-музыканта, поэта и культовой фигуры музыкального андреграунда, когда он вместе с первой группой The Birthday Party выкручивал мрачную ярость пост-панка на максимум. Режиссер Иэн Уайт воспроизводит турбулентные годы на рубеже 1970-х и 1980-х, когда группа, начавшаяся как школьный проект The Boys Next Door в Мельбурне, переехала в Англию, переименовалась в The Birthday Party, записала три альбома и распалась. Это история не о славе, а о борьбе на грани нищеты и хаоса, переданная через панковский монтаж, архивные съемки и комикс-вставки, отражающие опасную энергию молодого бунтаря Кейва. Смотрим 14 сентября в «Англетере», 21 сентября — в Out Cinema, а 22 сентября — в Мираже на Большом.