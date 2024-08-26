Beat Weekend привезет в Петербург док-фильмы о музыканте Нике Кейве и режиссере Мишеле Гондри

Региональная версия фестиваля документального кино Beat Weekend проводится в 12-й раз, ежегодно популяризируя неигровые фильмы и открывая очередную главу в географии новой культуры. Его цель – показывать и обсуждать фильмы о людях и явлениях, которые изменили нашу культуру или формируют ее сейчас. Как рассказали Собака.ru организаторы, в этом году основу смотров, которые пройдут с 12 по 22 сентября, составят зрительские хиты Beat Film Festival-2024: ода главному фантазеру современности, автору клипов Бьорк, White Stripes и Daft Punk и режиссеру оскаровского «Вечного сияния чистого разума» «Мишель Гондри: DIY» в программе будет соседствовать с еще одной историей из Голливуда — «Бонни» расскажет про кастинг-директора Бонни Тиммерман, которая увидела в молодых Сигурни Уивер, Стиве Бушеми, Брюсе Уиллисе и Натали Портман будущих звезд индустрии.