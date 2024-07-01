«Пушкинская-10» возникла в 1989 году по воле случая: дом № 10 по Пушкинской улице начали расселять для будущего капитального ремонта. В годы перестройки реконструкция затянулась, а дом с подведенными электричеством, водой, газом остался пустовать — пока несколько свободных художников во главе с Сергеем Ковальским и Юлием Рыбаковым промозглым весенним вечером 1989-го, выпивая портвейн в сквере у памятнику Пушкину, решили туда самовольно вселиться.

В будущем центре начали собираться независимые художники и музыканты, стремившиеся создать альтернативное пространство для творчества, свободное от государственных и институциональных ограничений. Это была эпоха перестройки, в рамках которого искусство вышло за рамки традиционных форматов. Здесь начинал Сергей Курехин, «АукцЫон» и группа «Н.О.М.», а в соседних стенах трудились над первыми работами «Новые Тупые», Сергей Бугаев-Африка и Тимур Новиков.