29 июня цитаделе петербургского андеграунда, история становления которой и по сей день остаётся темой для городских легенд, исполнилось 35 лет. Проект представит 40 культовых художников Товарищества «Свободная культура» в ретроспективе из более 400 произведений «бурного времени перемен».
Воинов Вадим. "Золотой огонь Рухина". 2000 год
Уже в июле ЦВЗ «Манеж» на несколько месяцев станет главной точкой андеграундной петербургской культуры — покажут живопись, графику, скульптуру, арт-объекты, фотографию и звуковые инсталляции, переданные в 2023 году в дар выставочному залу от Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков. Ретроспектива из 400 произведений раскроет историю сквота, ставшего центром богемы города и «символом объединения свободных художников» в годы перестройки, представит полный срез неофициального искусства, сложившегося в конце XX века в Петербурге, а также познакомит с истоками совриска.
«Пушкинская-10» возникла в 1989 году по воле случая: дом № 10 по Пушкинской улице начали расселять для будущего капитального ремонта. В годы перестройки реконструкция затянулась, а дом с подведенными электричеством, водой, газом остался пустовать — пока несколько свободных художников во главе с Сергеем Ковальским и Юлием Рыбаковым промозглым весенним вечером 1989-го, выпивая портвейн в сквере у памятнику Пушкину, решили туда самовольно вселиться.
В будущем центре начали собираться независимые художники и музыканты, стремившиеся создать альтернативное пространство для творчества, свободное от государственных и институциональных ограничений. Это была эпоха перестройки, в рамках которого искусство вышло за рамки традиционных форматов. Здесь начинал Сергей Курехин, «АукцЫон» и группа «Н.О.М.», а в соседних стенах трудились над первыми работами «Новые Тупые», Сергей Бугаев-Африка и Тимур Новиков.
Кураторы проекта художник, президент Товарищества «Свободная Культура» и хранитель коллекции Музея нонконформистского искусства Евгений Орлов и директор Музея искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков Марина Джигарханян совместно с директором «Манежа» Анной Яловой раскроют культурный контекст с помощью архитектурного образа «Ковчег XXI века», сформированного художниками Юлием Рыбаковым и Сергеем Ковальским на «заре создания "Пушкинской-10"». В отдельных экспозиционных боксах, напоминающих грузовые контейнеры, будут представлены произведения разных художественных группировок: Арефьевского круга, Газаневщины, ТЭИИ, Круга Стерлигова, Митьков и других. В выставочном пространстве восстановят антураж легендарной локации — посетители увидят знаменитый сквер и памятник Пушкину. А цветовое решение выставки будет вторить колориту флага арт-пространства, созданному художником Андреем Хлобыстиным.
Анна Ялова
Директор ЦВЗ «Манеж» :
Выставка позволит проследить историю возникновения и развития коллекции искусства легендарного петербургского Арт-центра «Пушкинская-10». Для Манежа этот выставочный проект - начало работы по изучению и сохранению уникального собрания из более чем 5000 работ, переданных «Товариществом «Свободная культура» в дар нашему музею. На примере этой коллекции можно наблюдать многообразие художественной, перформативной, музыкальной жизни нашего города.
В рамках выставки, которая откроется 9 июля, будет подготовлена и параллельная программа — с лекциями, экскурсиями, творческими встречами, арт-медиациями, фотолабораториями для детей и взрослых, разнообразного инклюзивного досуга. В выходные «Манеж» станет площадкой для музыкальных концертов с рок- и джазовыми выступлениями, импровизациями и экспериментами, худруком которых стал музыкант-импровизатор, арт-директор Музея звука Дмитрий Шубин.
Выставочный проект «Пушкинская-10. Ковчег ХХI века» открыт с 9 июля по 8 сентября 2024 года в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.
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