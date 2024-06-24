Проект продолжит концепцию экспериментального документально-игрового сериала режиссера Ивана Юдина по нон-фикшену Павла Басинского, получившему «Большую книгу» в 2022 году.
Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, выставка «Тайны Карениной» символически продолжит нарратив и толстовского произведения, и титулованного исследования Павла Басинского, и одноименной с экспозицией докудрамой, которая выйдет на стриминговых платформах 17 июля. Скрытые в первоисточнике секреты будут раскрыты на знаковом Витебском вокзале не случайно — модернистское здание стало местом съемки трагедии Карениной сразу в нескольких экранизациях: картине 2008 года с Олегом Янковским и Татьяной Друбич и адаптации 2017 года с лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2024 Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым.
В рамках выставки представят эксклюзивные арт-объекты от современных художников и деятелей культуры, вдохновленные персонажами и раскрывающие их характеры — среди них покажут работы создательницы фантазийных сайт-специфик миров и участница нашего специального арт-дропа «Коллекционировать искусство» Ирины Кориной, лауреата XV премии Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Шишкина-Хокусая, видеохудожника Гоши Голицына, мультимедийного арт-дуэта Елены Самородовой и Сергея Сонина, художника Юрия Шабельникова, журналиста и бывшего главреда российского Vogue Алены Долецкой, радио- телеведущей и внучки Толстого Феклы Толстой, Ляли Голышевой, а также Георгия, Ирины и Варвары Тотибадзе.
Помимо арт-объектов покажут исторические костюмы из коллекции «Мосфильма» и частного собрания российских коллекционеров, пленочные кадры со съемок сериала «Тайны Карениной» фотографа Александры Дружининой, а на видеоэкранах будут транслировать интервью с актерами докудрамы Егором Дружининым, Сергеем Гармашем, Дмитрием Андреевым и Джоном Шемякиным.
Мария Мецель в "Тайнах Карениной"
Литературовед и литературный критик, автор книги «Подлинная история Анны Карениной»
Выставка поднимет вопрос актуальности романа Толстого в наши дни и обратит внимание на детали, которые часто остаются незамеченными. Расскажет о культурно-историческом контексте, в котором создавалась «Анна Каренина», реальных личностях, ставших прообразами героев и подробностях биографии самого автора.
"Анна Каренина", 2008 год
Совместно с выставкой под кураторством Нины Гомиашвили представят параллельную просветительскую программу — с паблик-токами с участием Павла Басинского и Феклы Толстой, лекциями по истории, литературе и кино, арт-дискуссиями. В рамках проекта состоится презентация документально-игрового сериала «Тайны Карениной», героев которого сыграли Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Мария Мацель, лауреат нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Гухман, Софья Гершевич, Даниил Киселев, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Елена Морозова, Джон Шемякин и другие.
Выставка «Тайны Карениной» открыта с 3 июля по 30 сентября 2024 года на Витебском вокзале на Загородном проспекте, 52.
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