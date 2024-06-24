В рамках выставки представят эксклюзивные арт-объекты от современных художников и деятелей культуры, вдохновленные персонажами и раскрывающие их характеры — среди них покажут работы создательницы фантазийных сайт-специфик миров и участница нашего специального арт-дропа «Коллекционировать искусство» Ирины Кориной, лауреата XV премии Собака.ru «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра Шишкина-Хокусая, видеохудожника Гоши Голицына, мультимедийного арт-дуэта Елены Самородовой и Сергея Сонина, художника Юрия Шабельникова, журналиста и бывшего главреда российского Vogue Алены Долецкой, радио- телеведущей и внучки Толстого Феклы Толстой, Ляли Голышевой, а также Георгия, Ирины и Варвары Тотибадзе.

Помимо арт-объектов покажут исторические костюмы из коллекции «Мосфильма» и частного собрания российских коллекционеров, пленочные кадры со съемок сериала «Тайны Карениной» фотографа Александры Дружининой, а на видеоэкранах будут транслировать интервью с актерами докудрамы Егором Дружининым, Сергеем Гармашем, Дмитрием Андреевым и Джоном Шемякиным.