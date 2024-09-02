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Искусство

В галерее «Борей» открылась выставка «Ангелы Исаакия» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Фотограф-визионер, последний петербургский мирискусник и первооткрыватель хрестоматийных ленинградских ракурсов 1920-х – 1930-х годов, имя которого дошло до наших дней практически безызвестным. Цикл проектов с работами из частной коллекции проливает свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».

Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Очередная выставка из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» посвящена пионеру петербургского городского пейзажа и представляет классический для автора сюжет бескрайней панорамы города. Вслед за наиболее известными видами с крыши Зимнего дворца, снятыми для Комитета популяризации художественных изданий, коллекционер Кирилл Авелев представляет следующий масштабный проект фотографа — на этот раз ракурс на Петербург открывается в обрамлении каменных изваяний балюстрады Исаакиевского собора. В 1927 году из серии лишь одной работе удалось увидеть свет — и она стала последней карточкой издательства, закрытого вместе с завершением политики НЭПа. Другие пять сюжетов были изданы в большой ленинградской серии, выпущенной в 1929 году, а теперь доступны в рамках экспозиции «Ангелы Исаакия».

Напомним, на балюстраде у основания купола собора расположены 24 скульптур ангелов, созданных по моделям античных скульптур Иосифа Германа.

Изображение предоставлено Собака.ru коллекционером Кириллом Авелевым

Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».

Четвертая выставка «Ангелы Исаакия» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 по 30 сентября в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.

Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.

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Кирилл Авелев

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