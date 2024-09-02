В галерее «Борей» открылась выставка «Ангелы Исаакия» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Очередная выставка из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» посвящена пионеру петербургского городского пейзажа и представляет классический для автора сюжет бескрайней панорамы города. Вслед за наиболее известными видами с крыши Зимнего дворца, снятыми для Комитета популяризации художественных изданий, коллекционер Кирилл Авелев представляет следующий масштабный проект фотографа — на этот раз ракурс на Петербург открывается в обрамлении каменных изваяний балюстрады Исаакиевского собора. В 1927 году из серии лишь одной работе удалось увидеть свет — и она стала последней карточкой издательства, закрытого вместе с завершением политики НЭПа. Другие пять сюжетов были изданы в большой ленинградской серии, выпущенной в 1929 году, а теперь доступны в рамках экспозиции «Ангелы Исаакия».

Напомним, на балюстраде у основания купола собора расположены 24 скульптур ангелов, созданных по моделям античных скульптур Иосифа Германа.