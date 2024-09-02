В галерее «Борей» открылась выставка «Ангелы Исаакия» с фотографиями Владимира Преснякова из коллекции Кирилла Авелева

Фотограф-визионер, последний петербургский мирискусник и первооткрыватель хрестоматийных ленинградских ракурсов 1920-х – 1930-х годов, имя которого дошло до наших дней практически безызвестным. Цикл проектов с работами из частной коллекции проливает свет на личность, повлиявшую на восприятие послевоенной городской фотографии и зародившую феномен романтического «петербургского мифа».
Очередная выставка из цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» посвящена пионеру петербургского городского пейзажа и представляет классический для автора сюжет бескрайней панорамы города. Вслед за наиболее известными видами с крыши Зимнего дворца, снятыми для Комитета популяризации художественных изданий, коллекционер Кирилл Авелев представляет следующий масштабный проект фотографа — на этот раз ракурс на Петербург открывается в обрамлении каменных изваяний балюстрады Исаакиевского собора. В 1927 году из серии лишь одной работе удалось увидеть свет — и она стала последней карточкой издательства, закрытого вместе с завершением политики НЭПа. Другие пять сюжетов были изданы в большой ленинградской серии, выпущенной в 1929 году, а теперь доступны в рамках экспозиции «Ангелы Исаакия».
Напомним, на балюстраде у основания купола собора расположены 24 скульптур ангелов, созданных по моделям античных скульптур Иосифа Германа.
Как рассказал «Собака.ru» коллекционер Кирилл Авелев, Владимир Пресняков был эрмитажным фотографом, его открытки с 1924-ого года печатал Комитет популяризации художественных изданий, считавшимся последним напоминанием эпохи мирискусников. После ареста в 1934 году и расстрела в 1937-ом году его творческое наследие было передано забвению. Его «ленинградский миф» стал общедоступен с распространение карточек-открыток, которые были востребованным способом коммуникации и предметом коллекционирования. Именно открытки Преснякова изменили восприятие города с холодно-отчужденного футуристического облика до живописных романтических кадров трамваев, Лебяжьей канавки, неожиданных ракурсов с крыш Эрмитажа. Его перспективу на набережную и Дворцовую площадь с высоты Зимнего дворца можно встретить и у Сергея Эйзенштейна в фильме «Октябрь». Как замечает Кирилл Авелев, «вероятно, Пресняков, как штатный фотограф музея, оказался на крыше дворца вместе со съемочной группой фильма».
Четвертая выставка «Ангелы Исаакия» цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» открыта с 1 по 30 сентября в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 58.
Цикл из 6 выставок продлится до 7 ноября.
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