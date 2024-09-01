Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 сентября

«Последний летний концерт», «Невидимый театр» (18+)

Песни про лето, море, солнце, жару и свободу исполнят артисты и гости театра под руководством Семена Серзина — Таня Ишматова, Гена Блинов, Ваня Решетняк и другие.

Презентация книги «Великая любовь Оленьки Дьяковой», «Буквоед» (16+)

На встрече представят книгу Светланы Волковой из серии «Петербург и его обитатели», запущенную издательством «Редакция Елены Шубиной». Подробнее о проекте читайте в нашем интервью.

Кураторская экскурсия по выставке «Борис Рыжий. Последний классик», «Севкабель Порт» (18+)

Последняя неделя, чтобы застать экспозицию, посвященную 50-летию «последнего советского поэта». Серию экскурсий проводит куратор Даниил Романов.

Спектакль «Школа», «Балтийский дом» (18+)

Постановка Анатолия Праудина, собранная из этюдов-воспоминаний артистов о годах, проведенных в школе. Их герои на сцене обращаются к проблемам, актуальным всегда — любовь, предательство, конфликты и другие «уроки жизни».

В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Кристиной Асмус «Обе две» (12+), триллер об астронавтах «Ускорение» (16+), китайскую драму о дружбе собаки и человека «Черный пес» (12+), триллер Романа Каримова «Затерянные» (16+), драмеди «Лгунья» (16+), картину «Смотри на меня!» (12+) с Александрой Урсуляк и Семеном Шкаликовым, канадский триллер «Как взломать экзамен» (16+) о премиальной частной школе и венгерский боевик «Величайший всех времен» (16+).