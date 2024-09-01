Чем заняться в Петербурге с 5 по 8 сентября

Концерты Хаски и группы «Моя Мишель», документальный спектакль «Транссиб» «Мастерской Брусникина», открытие выставки «Электросон» в Marina Gisich Gallery, лекция фольклориста и антрополога Светланы Адоньевой, а также фестиваль тяжелой музыки ККinchevFest (в лайнапе — «Алиса», Jane Air, «Аффинаж» и «Пилот»!) премьера постановки «Екатерина и Вольтер» в Александринском театре — рассказываем о главных событиях выходных.
Режиссер Семен Серзин
Четверг, 5 сентября
«Последний летний концерт», «Невидимый театр» (18+)
Песни про лето, море, солнце, жару и свободу исполнят артисты и гости театра под руководством Семена Серзина — Таня Ишматова, Гена Блинов, Ваня Решетняк и другие.
Презентация книги «Великая любовь Оленьки Дьяковой», «Буквоед» (16+)
На встрече представят книгу Светланы Волковой из серии «Петербург и его обитатели», запущенную издательством «Редакция Елены Шубиной». Подробнее о проекте читайте в нашем интервью.
Кураторская экскурсия по выставке «Борис Рыжий. Последний классик», «Севкабель Порт» (18+)
Последняя неделя, чтобы застать экспозицию, посвященную 50-летию «последнего советского поэта». Серию экскурсий проводит куратор Даниил Романов.
Спектакль «Школа», «Балтийский дом» (18+)
Постановка Анатолия Праудина, собранная из этюдов-воспоминаний артистов о годах, проведенных в школе. Их герои на сцене обращаются к проблемам, актуальным всегда — любовь, предательство, конфликты и другие «уроки жизни».
В кинотеатрах на этой неделе смотрим комедию с Кристиной Асмус «Обе две» (12+), триллер об астронавтах «Ускорение» (16+), китайскую драму о дружбе собаки и человека «Черный пес» (12+), триллер Романа Каримова «Затерянные» (16+), драмеди «Лгунья» (16+), картину «Смотри на меня!» (12+) с Александрой Урсуляк и Семеном Шкаликовым, канадский триллер «Как взломать экзамен» (16+) о премиальной частной школе и венгерский боевик «Величайший всех времен» (16+).
Режиссер Дмитрий Крестьянкин
Пятница, 6 сентября
Лекция Светланы Адоньевой, «Ленфильм» (16+)
Фольклорист, антрополог и доктор филологических наук расскажет о жанрах трагедии и мелодрамы на примерах «Антигоны» Софокла и Ануя. Интервью со Светланой читайте здесь.
Открытие выставки «Электросон», Marina Gisich Gallery (18+)
Персональная экспозиция художницы Тани Ахметгалиевой, известной работами в области диджитал-арта. Проект объединяет картины и графику, созданные на пересечении виртуального 3D-пространства и двухмерных символов цифровой эпохи.
Спектакль «Красный фонарь», Театральный музей (12+)
В центре сюжета — мемуары последнего директора императорских театров Владимира Теляковского и жизнь города на фоне революции. О том, как режиссер (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2022) Дмитрий Крестьянкин создавал спектакль, читайте в интервью с кураторами музея.
ККinchevFest, «Севкабель Порт» (18+)
Двухдневный фестиваль тяжелой музыки, в лайнапе — Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи», «План Ломоносова», «Алиса», «КняZz», Jane Air, «Аффинаж», «Пилот» и другие.
«что здесь происходит?», 2024 год
Суббота, 7 сентября
Фестиваль «Современное кино Китая», «Родина» (18+)
Пять новых кинокартин покажут одновременно в Петербурге, Москве и Новосибирске. В программе — детектив «Исчезающая тень», фильм про боевые искусства «Слепой меч 2», меланхоличный триллер «Повесть без слов» и другие.
Спектакль «Транссиб», Новая Голландия (12+)
В основе постановки Дмитрия Брусникина и Сергея Щедрина — документальные истории и портреты из двухнедельной поездки студентов Школы-студии МХАТ в поезде Москва-Владивосток.
Go Blank, клуб Blank (18+)
Масштабная вечеринка-манифест, в лайнапе которой — итальянский продюсер и диджей Gaja, шоу от группы «Аминь», звезды System 108 и «Диско-клуба» — Errortica и Raw Takes.
«Выкарабкаемся», DIDI Gallery (12+)
Стрит-арт художник Саша Браулов (автор обложки последнего альбома группы «СБПЧ» «Не говори никому») представляет серию работ, которые телепортируют зрителя в различные эпохи мировой культуры — от Древнего Египта до Возрождения и наших дней.
Концерт «Моя Мишель», Roof Place (16+)
Музыкальная синти-поп-группа из Благовещенска, известная своими проникновенными и лирическими треками, выступит в рамках фестиваля Roof Fest.
Актриса Эра Зиганшина
Воскресенье, 8 сентября
Концерт Gamajun, Новая Голландия (12+)
В программе — инструментальные и хоровые произведения Генри Перселла, Иоганна Пахельбеля, Генриха Бибера, Стива Райха, Дэвида Лэнга и Арво Пярта.
Премьера спектакля «Екатерина и Вольтер», Александринский театр (16+)
Работа нового худрука театра Никиты Кобелева по мотивам подлинной исторической переписки императрицы Екатерины II и французского философа Вольтера. Роль российской самодержицы сыграет бессменная прима Александринского театра Эра Зиганшина.
Концерт Хаски, Roof Place (16+)
Один из самых поэтичных рэп-артистов современной российской сцены выступит на площадке под открытым небом.
Серия перформансов tanz_performa, студия «Сдвиг» (18+)
Показ четырех премьер экспериментальной формы от независимых хореографов Петербурга — рефлексия о профессии танцовщика, границы доверия людей и визуально-акустические медитации.
Фестиваль Original Meet, деловой комплекс River House (18+)
Масштабный смотр классических и кастомных автомобилей и мотоциклов пройдет в Петербурге уже 9-й раз. В программе — авто- и мотошоу, тематический маркет независимых брендов, барбекю-фудкорт и лайв-выступления музыкантов (КАЗУСКОМА, SHIRRA, Miss Cherry, «Гольф клуб» и другие!).
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