Эксклюзивно для экспозиции художник создал серию миниатюрных вышивок, крупные текстильные инсталляции и интерактивные объекты, один из которых был вдохновлен спектаклем Борисова Павловича «Сочинение будущего», премьера которого прошла в рамках «Выкса-фестиваля» этим летом. Музыкальное сопровождение к выставке создала группа СБПЧ, а также независимый музыкант Роман Цепелев. Визуальный ряд экспозиции разрядит благотворительная работа «Юдифь ищет Олоферна», которую сможет дополнить собственными стежками каждый желающий посетитель выставки. Все собранные средства будут направлены в фонд «Свет в руках».