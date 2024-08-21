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Искусство

Саша Браулов исследует тему преодоления трудностей в рамках персональной выставки в DiDi Gallery

Ручная вышивка и шитье в образах жизненных испытаний: герои новых работ карабкаются по стенам, борются со страхом и умеют находить правильные слова в нужный момент. 

«танец», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«танец», 2024 год

«через», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«через», 2024 год

7 сентября 2024 года в DiDi Gallery стартует персональная выставка стрит-артиста Саши Браулова, работы которого обрели популярность благодаря ностальгической реминисценции с архитектурными памятниками русского авангарда, а его жизнеутверждающие мотиваторы в начале мая украсили обложку последнего сборника сверхпопулярной группы СБПЧ «Не говори никому» (музыканты и к выставке приложили руку!). Выставка с «говорящим» названием «Выкарабкаемся» представит работы, вдохновленные различными эпохами мировой истории искусства (от древнеегипетской культуры и советского нонконформизма до Возрождения и иконописи) и исследующие темы преодоления жизненных трудностей. 

«держись! держусь!», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«держись! держусь!», 2024 год

«откуда-то куда-то», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«откуда-то куда-то», 2024 год

«Новые художники вскарабкиваются», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«Новые художники вскарабкиваются», 2024 год

Эксклюзивно для экспозиции художник создал серию миниатюрных вышивок, крупные текстильные инсталляции и интерактивные объекты, один из которых был вдохновлен спектаклем Борисова Павловича «Сочинение будущего», премьера которого прошла в рамках «Выкса-фестиваля» этим летом. Музыкальное сопровождение к выставке создала группа СБПЧ, а также независимый музыкант Роман Цепелев. Визуальный ряд экспозиции разрядит благотворительная работа «Юдифь ищет Олоферна», которую сможет дополнить собственными стежками каждый желающий посетитель выставки. Все собранные средства будут направлены в фонд «Свет в руках».

«что здесь происходит?», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«что здесь происходит?», 2024 год

«универсальный Манифест», 2024 год
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой DiDi Gallery

«универсальный Манифест», 2024 год

Персональная выставка Саши Браулова «Выкарабкаемся» открыта с 7 сентября по 3 ноября 2024 года в DiDi Gallery на Большом проспекте Васильевского острова, 62.

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