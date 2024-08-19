У Петербурга появилась своя книжная серия современных авторов! Кто из писателей (спойлер: писательниц!) в нее вошел и зачем она нужна? Рассказывает редактор Алексей Портнов

В издательстве «Редакция Елены Шубиной» появилась новая серия «Петербург и его обитатели». В ней уже вышли книги писательниц Светланы Волковой, Арины Обух и Татьяны Млынчик. Несмотря на разницу по стилю, жанру и описываемым эпохам, их объединяет локация: это Ленинград накануне исторических потрясений, современный мегаполис со скейтерами у БКЗ «Октябрьский» и хрупкий, романтично-импрессионистский город — такой, каким он бывает в самом начале сезона белых ночей в мае. «Собака.ru» поговорила с редактором серии Алексеем Портновым о различиях историй, вошедших в нее, читательской реакции и петербургских писателях, чьи тексты не стоит пропускать.
Алексей, как появилась идея специальной серии книг о Петербурге? Верим, как петербуржцы, что не обошлось без знака свыше.
Рождением серии мы обязаны книге Светланы Волковой «Великая любовь Оленьки Дьяковой». В этой истории город оказался настолько ярким, полноценным и полноправным героем наряду с персонажами новелл, и это так наложилось на мою давнюю личную любовь к Петербургу, что мы подумали: почему бы и не запустить новую серию книг, где сам вечный Город и повседневная жизнь его обитателей (будь то события столетней давности или современность!) станут краеугольным камнем, знаковым и центральным элементом.
Вы всю жизнь прожили в Москве. Вопрос провокационный, но как москвич может редактировать серию про Петербург? Это противозаконно!
Не прожил, а проработал всю жизнь в Москве! Жить можно в Петербурге или Ростове-на-Дону, в Севастополе или Лиссабоне, в Италии везде кроме Милана, да много где можно приятно и с удовольствием жить, но современная Москва — это город, не предназначенный для жизни. Я давно (и с радостью) уехал бы подальше, но единственное, что меня здесь держит, — это любимый дом. «РЕШ», то есть «Редакция Елены Шубиной», куда я пришел в январе 2011-го, треть жизни назад. Если я когда и уйду из редакции, то только сменив профессию: например, став вагоновожатым трамвая или ухаживая за черешневым садом в Крыму; но в другое издательство — нет, никогда. «РЕШ» — мой дом, тут мои любимые коллеги и мои невероятные, лучшие в России авторы, я оставил здесь сердце в текстах, я оставил здесь, как на рудниках, здоровье. Как отсюда уйти и делать книги в другом месте?
Сколько книг издательство планирует выпустить в рамках серии и что их объединяет?
Объединяет — лучший город на земле. Помните, как было у поэта Адамовича: «На земле была одна столица, Все другое — просто города». Вот это и объединяет. При этом сами тексты могут быть очень разными. В упомянутой книге Светланы Волковой, которая дала старт серии — это обаятельные рассказы про Петербург начала XX века. Город в ней уютный и благополучный, вскоре эту в нем умиротворенную жизнь нарушат исторические катаклизмы и потрясения, но пока Город о них еще не знает. Это старый Петербург, ушедшая натура, в которую так приятно и сладко погружаться. Во второй книге серии «Следующая остановка — “Пионерская стрит”» Арины Обух, Петербург совсем другой. Современный нам, очень тонкий, поэтичный, хрупкий, импрессионистский, увиденный особым взглядом художника. Но, как и в первой книге, город остается полноправным героем текста.
Что для вас как редактора было принципиально важно не допустить?
С самого начала хотелось уйти от открыточности и попсы, привязки к «достопримечательностям». Дать ощущение города не со стороны, как видят его туристы, а изнутри, как видят его местные. Показать картинку не «парадного входа», а «черной лестницы», сохранить ощущение повседневной и настоящей жизни города.
На обложке — автор книги, писатель, художник и выпускница Мухинского училища имени Штиглица Арина Обух
Какая книга станет следующей в серии?
Это будет роман «Необитаемая» Тани Млынчик, где Петербург, казалось бы, уходит в сторону. Ее текст — совсем о другом. Об отношениях со своим телом, об аборте и затем трудных попытках ЭКО, телесности и силе духа, отчаянии и надежде… Но «не может укрыться город, стоящий наверху горы», поэтому Петербург и тут непреклонно проступает между строк. Скейтеры на площади у БКЗ «Октябрьский», Суворовский проспект, набережная Фонтанки, окрестности Сенной с низкими потолками местных домов (привет, Раскольников!), Петроградская стороны или Васильевский. Достаточно лишь одной детали и все вспыхивает перед глазами, безошибочно узнается, погружает текст в пространство и место. А через них и в контекст.
А если посмотреть еще дальше, что ожидать читателям?
Тут все зависит от писателей. «РЕШ» всегда открыта новым именам, и если появятся новые хорошие «петербургские» тексты, то мы их с радостью издадим.
Насколько хорошо тираж первой книги из серии раскупают, может быть есть интересный фидбэк в соцсетях?
Продажи считать рано: книги Светланы Волковой и Арины Обух только в августе появились в магазинах, а книга Тани Млынчик и вовсе пока в типографии. Новинкам пока радуются те, кто знает авторов по предыдущим книгам. Но в соцсетях очень хвалят оформление и обложки — это большая радость для нас, значит, угадали и все сделали правильно. Мы решили отказаться в этот раз от жесткой серийности в оформлении и подойти индивидуально, потому что эти три книги — очень-очень разные. Объединяет их лишь пульсирующий между строк Петербург.
Обложка книги «Необитаемая» — третьего произведения в серии «Петербург и его обитатели»
На какую аудиторию рассчитаны книги серии? Кому они точно понравятся?
Людям, которые чувствуют дух Города. Тем, кто воспринимает себя его обитателем. Тем, кто ощущает себя местным, причем прописка тут не имеет ни малейшего значения. У меня был забавный момент: я как-то шел в восемь утра через Дворцовую площадь — совершенно случайно, так совпало. На тот момент я жил в Мошковом переулке и просто шел завтракать на улицу Гороховую в кофейню Sicaffe (уже закрылась, увы). Через площадь наискосок маршрут выходил короче, я срезал путь. А на Дворцовой как раз группа туристов выгрузилась из автобуса и вовсю фотографировалась на фоне Эрмитажа. Именно в этот момент...
Вы почувствовали себя «местным», а не туристом?
Да, безусловно. Потому что у них тут фотосессия, Александровская колонна и Зимний дворец, впереди их ждут еще десять «обязательных» локаций, а я иду через Дворцовую завтракать. Я — в своем городе, я дома. Необходимо пояснить, что я родом из подмосковного рабочего поселка, и всю жизнь прожил там, а в Петербург просто периодически приезжаю раз в месяц на выходные. Откуда ты — вообще неважно, если ты оказываешься в Петербурге и ощущаешь этот город своим. Если чувствуешь дух города, если вы с ним одной крови. И этот личный Петербург для каждого свой. Он может быть литературным, от Достоевского до Серебряного века и Битова, он может отзываться болью блокады или играть внутри кочегаркой СашБаша, Цоя и Майка, может вспыхивать на сетчатке узнаванием — взглядом Данилы Багрова из «Брата», героя Певцова из второго сезона сериала или Фонтанкой из «Питер-FM». Петербург — просто чувствуешь (или нет). Для тех, кто чувствует, мы и придумали эту серию.
За творчеством каких петербургских писателей или поэтов стоит пристально следить? Появляются ли какие-нибудь новые имена на литературной карте Петербурга?
Из числа мэтров я ничего нового не открою. Нельзя пройти мимо Евгения Водолазкина, Павла Крусанова, Сергея Носова, Дмитрия Горчева. Из молодых и новых имен, помимо тех, что уже упомянуты выше, я бы предложил обратить внимание на Влада Городецкого, Владимира Коваленко и Рината Газизова. Некоторое время назад группа энтузиастов запустила проект «Люди читают рассказы» — молодые авторы, дебютанты и те, кто уже издается, читают в барах свои тексты. Это, на мой взгляд, очень классный формат.
Планируете ли вы публичные мероприятия к выходу серии? Если да, то какие именно?
В Москве, на ММКВЯ (Московская международная книжная выставка-ярмарка, — Прим.ред.) в сентябре. Да, грешно. Да, знаем. Мы честно пытались успеть к майскому книжному салону в Петербурге, но не вышло. Будем считать, что презентация в Москве — пробная и тестовая, а настоящую мы сделаем в мае 2025-го в Петербурге на «Книжном салоне». Надеюсь, к тому времени в серии будет уже больше трех книг! Хотя сольные встречи в Петербурге будут — 5 сентября в «Буквоеде» на Невском мы презентуем книгу Светланы Волковой, а 11 сентября в «Доме книги» произведение Арины Обух.
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