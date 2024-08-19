У Петербурга появилась своя книжная серия современных авторов! Кто из писателей (спойлер: писательниц!) в нее вошел и зачем она нужна? Рассказывает редактор Алексей Портнов

Алексей, как появилась идея специальной серии книг о Петербурге? Верим, как петербуржцы, что не обошлось без знака свыше.

Рождением серии мы обязаны книге Светланы Волковой «Великая любовь Оленьки Дьяковой». В этой истории город оказался настолько ярким, полноценным и полноправным героем наряду с персонажами новелл, и это так наложилось на мою давнюю личную любовь к Петербургу, что мы подумали: почему бы и не запустить новую серию книг, где сам вечный Город и повседневная жизнь его обитателей (будь то события столетней давности или современность!) станут краеугольным камнем, знаковым и центральным элементом.

Вы всю жизнь прожили в Москве. Вопрос провокационный, но как москвич может редактировать серию про Петербург? Это противозаконно!

Не прожил, а проработал всю жизнь в Москве! Жить можно в Петербурге или Ростове-на-Дону, в Севастополе или Лиссабоне, в Италии везде кроме Милана, да много где можно приятно и с удовольствием жить, но современная Москва — это город, не предназначенный для жизни. Я давно (и с радостью) уехал бы подальше, но единственное, что меня здесь держит, — это любимый дом. «РЕШ», то есть «Редакция Елены Шубиной», куда я пришел в январе 2011-го, треть жизни назад. Если я когда и уйду из редакции, то только сменив профессию: например, став вагоновожатым трамвая или ухаживая за черешневым садом в Крыму; но в другое издательство — нет, никогда. «РЕШ» — мой дом, тут мои любимые коллеги и мои невероятные, лучшие в России авторы, я оставил здесь сердце в текстах, я оставил здесь, как на рудниках, здоровье. Как отсюда уйти и делать книги в другом месте?

Сколько книг издательство планирует выпустить в рамках серии и что их объединяет?

Объединяет — лучший город на земле. Помните, как было у поэта Адамовича: «На земле была одна столица, Все другое — просто города». Вот это и объединяет. При этом сами тексты могут быть очень разными. В упомянутой книге Светланы Волковой, которая дала старт серии — это обаятельные рассказы про Петербург начала XX века. Город в ней уютный и благополучный, вскоре эту в нем умиротворенную жизнь нарушат исторические катаклизмы и потрясения, но пока Город о них еще не знает. Это старый Петербург, ушедшая натура, в которую так приятно и сладко погружаться. Во второй книге серии «Следующая остановка — “Пионерская стрит”» Арины Обух, Петербург совсем другой. Современный нам, очень тонкий, поэтичный, хрупкий, импрессионистский, увиденный особым взглядом художника. Но, как и в первой книге, город остается полноправным героем текста.

Что для вас как редактора было принципиально важно не допустить?

С самого начала хотелось уйти от открыточности и попсы, привязки к «достопримечательностям». Дать ощущение города не со стороны, как видят его туристы, а изнутри, как видят его местные. Показать картинку не «парадного входа», а «черной лестницы», сохранить ощущение повседневной и настоящей жизни города.