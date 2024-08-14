Как у Театрального музея появился свой неклассический театр (здесь Лысенков озвучивает спиритические сеансы и едят блины!)? Рассказывают его создательницы

«Театр в Театральном музее» за последние пару лет создал сразу несколько проектов, отмеченных премиями «Золотой софит» и «Золотая маска». Расскажите, с чего все началось?

Хворостян: В 90-е уже была попытка создать при музее театр. Он назывался «Четвертая стена». Его придумал известный поэт и остроумец Вадим Жук, он же был руководителем. Ставили, например, «Лягушек» Аристофана и капустники, которые были необычайно популярны тогда в городе.

Ласкина: Моей мотивацией послужила грусть — несколько лет назад я работала без Алисы, она еще не пришла к нам в Музей. Мне стало скучно, и я решила запустить проект, привлекающий молодую аудиторию. Пригласила знакомого режиссера Никиту Славича (в 2021 году Славич стал номинантом театральной премии «Прорыв» и лауреатом государственной «Молодежной премии Санкт-Петербурга». — Прим. ред.). Вместе мы выбрали формат аудиоспектакля — он идеально подходил под музейную площадку и вписывался в наш небольшой бюджет. Никита в свою очередь пригласил драматурга Сашу Сальникову, которая в тот момент училась в РГИСИ на курсе Натальи Скороход.

Аудиоспектакль «Портрет» больше похож на спиритический сеанс посвящен основателю Театрального музея — Левкию Жевержееву. Что убедило вас опираться именно на него, как на героя?

Ласкина: Перед тем, как сформировать концепцию, Никита и Саша расспрашивали сотрудников музея об их жизни, работе, воспоминаниях. И все они говорили о Левкии Ивановиче, меценате и основателе нашего музея. Он был персоной неоднозначной из-за своего характера, но точно запоминающейся и легендарной. В некотором смысле «Портрет» определил сверхзадачу нашего проекта. Это театр о музее и его основных героях. Именно потому у нас возможен спектакль об актере Федоре Волкове или режиссере Мейерхольде, но вряд ли мы возьмемся за «Гамлета» или «Сон в летнюю ночь». Кстати, наш самый последний спектакль — музейное путешествие «Здесь и тут», который поставила Арина Полякова, представляет собой что-то вроде продолжения «Портрета». В нем рассказывается о самых драматических моментах более чем столетней истории музея.