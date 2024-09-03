Николай Рерих в Эрмитаже, 225-летие Брюллова и AES+F: главные выставки осени, ради которых стоит приехать в Петербург

«НОРМА», MYTH Gallery (18+)

Персональная выставка Никиты Селезнева — уже второй проект художника и скульптора в пространстве галереи MYTH. Первый назывался «Карате-поэзия» и состоялся в 2020 году.

«НОРМА» по сравнению с ним мрачнее по атмосфере, в нее вошли работы, созданные после переезда художника в Нью-Йорк. Это видео, объекты, керамические скульптуры и графика на бетоне. Акцент также смещен на движущееся изображение и звук — с ними помогал архитектор Григорий Балуев.

С 20 сентября по 8 декабря