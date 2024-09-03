Николай Рерих в Эрмитаже, 225-летие Брюллова и AES+F: главные выставки осени, ради которых стоит приехать в Петербург

Кросс-проект ЦВЗ «Манеж» и московского Политехнического музея о российских инженерах-изобретателях, оммаж к 150-летию со дня рождения Николая Рериха в Эрмитаже, блокбастер с работами Карла Брюллова (ключевой аккорд — отреставрированная картина «Последний день Помпеи»!), а также групповая экспозиция совриска «Скрытое» (среди участников — AES+F, Лиза Бобкова и Катя Исаева!) — рассказываем о главных выставках, которые можно увидеть в музеях и галереях Петербурга этой осенью.
Алексей Ган
Сентябрь
«Перекрестия», Marina Gisich Gallery (18+)
Персональный проект художника Алексея Гана, который исследует в работах понятие лиминальности — пограничного состояния, когда пространство вокруг кажется неустойчивым и неопределенным. Его работы, выполненные в техниках живописи и графики, одновременно кажутся простыми и очень сложными. Объединяя абстракцию с пейзажем, Ган приглашает зрителя задуматься — стать не наблюдателем, а соучастником творческого процесса.
С 6 сентября по 18 ноября
Работа художницы Тани Ахметгалиевой
«Электросон», Marina Gisich Gallery (18+)
Еще один проект в галерее — персональная выставка художницы Тани Ахметгалиевой, известной работами в области диджитал-арта. Проект объединяет картины и графику, созданные на пересечении виртуального 3D-пространства и двухмерных символов цифровой эпохи. Название отсылает к советской процедуре электросна и роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». Ахметгалиева исследует границы между реальным и виртуальным, создавая яркие и сюрреалистичные образы, которые дезориентируют и захватывают. Куратор — Олеся Туркина.
С 6 сентября по 18 ноября
«откуда-то куда-то», 2024 год
«Выкарабкаемся», DIDI Gallery (12+)
Стрит-арт художник Саша Браулов (автор обложки последнего альбома группы «СБПЧ» «Не говори никому») представляет серию работ, которые телепортируют зрителя в различные эпохи мировой культуры — от Древнего Египта до Возрождения и наших дней. Концепция реализована в миниатюрных вышивках и крупных текстильных инсталляциях ручной работы. Почти каждая из них нежно, но уверенно призывает не страшиться трудностей на жизненном пути.
С 7 сентября по 3 ноября
Андрей Медведев, «Фонтан»
«О. Н. И. Фотоэксперименты Новой академии изящных искусств Тимура Новикова», «Росфото» (16+)
В центре проекта — фотографические практики участников Новой Академии изящных искусств. Созданный 30 лет назад научный отдел НАИИ воссоздавал старинные техники печати, реконструировал оптические приборы и занимался экспериментами на грани фотографии и живописи.
Знакомят с работами основателей научного отдела Новой Академии — Андрея Медведева, Дениса Егельского, Станислава Макарова и Егора Острова.
До 4 ноября
Работа Никиты Селезнева
«НОРМА», MYTH Gallery (18+)
Персональная выставка Никиты Селезнева — уже второй проект художника и скульптора в пространстве галереи MYTH. Первый назывался «Карате-поэзия» и состоялся в 2020 году.
«НОРМА» по сравнению с ним мрачнее по атмосфере, в нее вошли работы, созданные после переезда художника в Нью-Йорк. Это видео, объекты, керамические скульптуры и графика на бетоне. Акцент также смещен на движущееся изображение и звук — с ними помогал архитектор Григорий Балуев.
С 20 сентября по 8 декабря
«Синий», Иван Новиков
«Скрытое», «Третье место» (18+)
Масштабный выставочный проект создан под кураторством Анны Журбы и исследует вопросы морального выбора и ошибок, создавая сложный диалог между кинопритчей Михаэля Ханеке «Скрытое» (она стала импульсом), искусством и особняком, в котором расположено «Третье место».
Среди участников проекта — арт-команда AES+F, междисциплинарная художница Лиза Бобкова, работающая на стыке металлической скульптуры и графики, режиссер Евгений Гранильщиков, акционист и скульптор Андрей Кузькин, мультимедийная художница Олеся Лавриненко, художник-оккультист Руслан Поланин и другие.
С 20 сентября по 8 декабря
«Портрет светлейшей княгини Е.П. Салтыковой», 1841, Карл Брюллов
Октябрь
«Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К.П. Брюллова», Михайловский дворец (12+)
Масштабный проект Русского музея приурочен к юбилею Карла Брюллова — одного из главных художников отечественного классицизма и автора монументальных исторических полотен. Одно из них — «Последний день Помпеи» — станет шоустоппером выставки. Прямо сейчас картина находится на реставрации, а работы по обновлению планируют завершить к открытию экспозиции.
В Михайловском дворце также можно будет увидеть работы, привезенные из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Музея Академии художеств, Музея А.С. Пушкина, Музея-заповедника «Царское село» и частных собраний Петербурга и Москвы.
ЦВЗ «Манеж»
«Политехнический музей: создавая настоящее», ЦВЗ «Манеж» (12+)
Проект-коллаборация петербургского «Манежа» и московского Политехнического музея посвящен российским инженерам-изобретателям — Сергею Королеву, Владимиру Шухову, Александру Лодыгину, Николаю Жуковскому и другим.
Выставка, как обычно, займет два этажа выставочного пространства — на первом разместятся разделы «Ресурсы», «Энергия/Энергетика», «Движение/Транспорт», «Информация», «Среда». На втором — «Движение/Полет», «Жизнь» и «Природоподобие». Каждый из них дополнит мультимедийный контент.
Конец октября
«Когда собираются йоги», 1939, Николай Рерих
Ноябрь
«Твердыня Пламенная». К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха», Государственный Эрмитаж (16+)
Масштабный межмузейный проект приурочен к юбилею российского художника, сценографа, писателя и археолога Николая Рериха. Его участниками стали музеи России, Монголии, Азербайджана, Индии и США. Экспозиция объединит произведения русской иконописи, предметы восточного искусства (буддийские тангка и скульптура), предметы археологии, рукописи и фотодокументы, связанные с жизнью и творчеством живописца.
В том числе в экспозиции — Пакт Рериха, первый международный договор по защите культурных ценностей, подписанный в 1935 году.
С 20 ноября по 2 марта 2025 года
«Портрет Всеволода Мейерхольда», Петр Вильямс, 1925
«Казус Мейерхольда, или "Ревизора" хочется всегда», Театральный музей (12+)
Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда и раскрывает две вершины его творческой биографии — спектакль «Ревизор» и новое здание Театра его имени, которое режиссер мечтал украсить мозаичными фризами.
Проект так и не был завершен, но на выставке Театрального музея покажут мозаики, а также живопись, графику, документы и афиши. Среди партнеров выставки — Государственная Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина, Музей Академии художеств и другие.
21 ноября — 21 апреля
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