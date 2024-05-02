Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 мая

Выставка «Неожиданный взгляд», МИСП (12+)

Покажут избранные работы петербургского скульптора Константина Симуна (1934–2019), новатора-шестидесятника и автора монумента «Разорванное кольцо».

С 4 мая по 30 июня

Литературный своп «Книговорот», «Даль» (18+)

Книжный магазин с названием в честь далеких пространств, а не автора толкового словаря проводит обмен книгами. В 15:00 здесь же лекция о современной философии.

Выставка «Внутренний лес», Музей истории фотографии (16+)

Петербургский фотограф Елена Харитонова запечатлела то, «чего никому не отнять, не сломать и не отравить».

До 31 мая

Выставка «Нулевая реакция», Музей Ахматовой (16+)

В галерее «Сарай» при музее представят графику, коллажи и объекты омского художника Антона Гудкова.

С 5 мая (вернисаж в 18:00) по 2 июня

Спектакль «Палата №6», МДТ (16+)

19:00

Премьера постановки художественного руководителя МДТ Льва Додина — его подарок самому себе на 80-летие (отмечаем 14 мая!) и продолжение чеховского ренессанса режиссера.

Концерт Russian Lullaby, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

«Вдоль по Питерской» и «Очи черные» прозвучат в неожиданном прочтении — квартет Сандры Фракенберг соединяет русскую фольклорную музыку и джаз.

Концерт «Магия танго», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Итальянские музыканты Джанни Иорио и Паскуале Стафано исполнят танго мастеров — Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы, а также свои собственные композиции.