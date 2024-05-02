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Уикенд

Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 мая

Премьера спектакля Льва Додина «Палата №6», концерты «НОМ», Мэйби Бэйби и Sqwoz Bab, выставка скульптур и игрушек Льва Сморгона, двухдневная вечеринка Blank Residency с Ishome и Flaty, открытие двора в Union, а также драма «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини в кино — рассказываем о главных событиях выходных.

Чт 2 мая Пт 3 мая Сб 4 мая Вс 5 мая
Актриса Сидни Суини в фильме «Реальная история Уиннер»
Seaview Productions, Burn These Words, 2 Sq Ft, Fit Via Vi Film Productions

Актриса Сидни Суини в фильме «Реальная история Уиннер»

Четверг, 2 мая

Концерт «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки», «Сердце» (16+)

19:00

Инди-оркестр презентует акустическую программу (будут аккордеон, металлофон и укулеле!). 

Спектакль «Женщины Есенина», Михайловский театр (16+)

19:00

Петербургские гастроли МХАТа им. Горького начнутся с биографии поэта-хулигана. 

2, 3 мая

Спецпоказ фильма «Реальная история Уиннер», «Ленфильм» (18+)

19:30

Инструктор по йоге Реалити Ли Виннер (Сидни Суини) встречает на пороге дома двух агентов ФБР, которые обвиняют ее в серьезном преступлении. Драму представит критик Ксения Балюк.

Мультимедийный концерт «Под напряжением!», Новая сцена Александринского театра (16+)

19:30

Солисты CEAM Artists и Московского ансамбля современной музыки сыграют электроакустические сочинения восьми современных композиторов. 

В кинотеатрах на этой неделе смотрим драмы «Память» с Джессикой Честейн (18+) и «Реальная история Уиннер» (18+) с Сидни Суини, детективный триллер с Расселом Кроу «Спящие псы» (18+), комедию с Бобом Одинкерком «Жизнь вверх ногами» (18+), боевик «Выжить в Калахари» (18+) и хоррор «Потрошитель. Наследие» (18+). 

На выставке «PAF: Все цветы»
Фото предоставлено пресс-службой PAF

На выставке «PAF: Все цветы»

Пятница, 3 мая

Концерт Eastwest, Центр им. Курехина (12+)

19:00

Музыкальная импровизация объединит японскую и европейскую традиции: вместе прозвучат цитра кото и контрабас.  

Спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник», театр «На Литейном» (16+)

19:00

Показ документальной мистерии Яны Туминой посвящен памяти артиста Ефима Каменецкого, которого не стало в мае 2021-го (в спектакле звучит его голос).

Выставка «PAF: Все цветы», «Севкабель Порт» (16+)

Мультиформатный проект по следам ярмарки совриска Port Art Fair

До 30 июня

Спектакль «Пир», театр «На Васильевском» (16+)

19:00

В новой постановке Романа Смирнова персонажи пушкинских трагедий выступают в формате монологов-исповедей. 

Концерт Даниила Кима, «Ласточка» (12+)

19:00

Перспективный ньюкамер с эмоциональным вокалом презентует альбом «Хилер».

Открытие двора, бар Union (18+)

22:00

В лайн-апе — Dizzy, Dimka Batarin, Stoliarova, Jax, Hamlet, Anton Mo и Kortez.

Вечеринка Blank Residency, Blank (18+)

Двухдневное флагманское событие открывает новую главу в истории клуба. Будут лайвы Ishome, Flaty, Piper Spray, Kuzma Palkin и не только. 

3, 4 мая

Андрей Кагадеев, основатель и лидер группы «НОМ»
Фото: Лина Либо. «Собака.ru»

Андрей Кагадеев, основатель и лидер группы «НОМ»

Суббота, 4 мая

Фестиваль «Старкон», «Севкабель Порт» (12+)

На празднике поп-культуры устроят конкурс по косплею, а еще будут стенды по мотивам знаменитых франшиз (от «Гарри Поттера» до «Звездный войн») и большая зона с настолками.

4, 5 мая 

Выставка «Играфика», «Борей» (16+)

Персональная экспозиция петербургской художницы Марии Щедриной посвящена графике в свободных формах и техниках. 

Со 2 по 25 мая

Опера «Золотой петушок», Мариинский-2 (6+)

13:00, 19:00

Постановку по сказке Пушкина покажут впервые за два года — к 180-летию Римского-Корсакова.

Выставка «Пластическая мелодия», МИСП (12+)

В музейном дворе выставляют каменные скульптуры и пластмассовые игрушки художника Льва Сморгона

С 4 мая по 29 сентября

Концерт Мэйби Бэйби, Aurora Concert Hall (16+)

18:00

«Принцесса кварталов» с синими волосами споет хиты и песни с последних синглов.

Концерт «НОМ», «Сердце» (18+)

19:00

Арт-группа Андрея Кагадеева — обаятельные и ироничные «короли Санкт-Петербурга» — отмечает 37-летие. 

Концерт Ильи Бешевли, Новая сцена Александринки (6+)

19:30

Композитор и пианист, работающий в жанрах минимализма и неоклассики, представит программу со струнным квинтетом. 

Концерт Sqwoz Bab, «МТС Live Холл» (16+)

20:00

Автор ироничного вирусного хита «Ауф» презентует альбом Out of Bounds.

Режиссер Лев Додин
Фото: Виктор Васильев. МДТ

Режиссер Лев Додин

Воскресенье, 5 мая

Выставка «Неожиданный взгляд», МИСП (12+)

Покажут избранные работы петербургского скульптора Константина Симуна (1934–2019), новатора-шестидесятника и автора монумента «Разорванное кольцо».

С 4 мая по 30 июня

Литературный своп «Книговорот», «Даль» (18+)

Книжный магазин с названием в честь далеких пространств, а не автора толкового словаря проводит обмен книгами. В 15:00 здесь же лекция о современной философии. 

Выставка «Внутренний лес», Музей истории фотографии (16+)

Петербургский фотограф Елена Харитонова запечатлела то, «чего никому не отнять, не сломать и не отравить». 

До 31 мая

Выставка «Нулевая реакция», Музей Ахматовой (16+)

В галерее «Сарай» при музее представят графику, коллажи и объекты омского художника Антона Гудкова. 

С 5 мая (вернисаж в 18:00) по 2 июня

Спектакль «Палата №6», МДТ (16+)

19:00

Премьера постановки художественного руководителя МДТ Льва Додина — его подарок самому себе на 80-летие (отмечаем 14 мая!) и продолжение чеховского ренессанса режиссера. 

Концерт Russian Lullaby, Новая сцена Александринского театра (12+)

19:00

«Вдоль по Питерской» и «Очи черные» прозвучат в неожиданном прочтении — квартет Сандры Фракенберг соединяет русскую фольклорную музыку и джаз. 

Концерт «Магия танго», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)

20:00

Итальянские музыканты Джанни Иорио и Паскуале Стафано исполнят танго мастеров — Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы, а также свои собственные композиции. 

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