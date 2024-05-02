Чем заняться в Петербурге со 2 по 5 мая

Премьера спектакля Льва Додина «Палата №6», концерты «НОМ», Мэйби Бэйби и Sqwoz Bab, выставка скульптур и игрушек Льва Сморгона, двухдневная вечеринка Blank Residency с Ishome и Flaty, открытие двора в Union, а также драма «Реальная история Уиннер» с Сидни Суини в кино — рассказываем о главных событиях выходных.
Актриса Сидни Суини в фильме «Реальная история Уиннер»
Четверг, 2 мая
Концерт «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки», «Сердце» (16+)
19:00
Инди-оркестр презентует акустическую программу (будут аккордеон, металлофон и укулеле!).
Спектакль «Женщины Есенина», Михайловский театр (16+)
19:00
Петербургские гастроли МХАТа им. Горького начнутся с биографии поэта-хулигана.
2, 3 мая
Спецпоказ фильма «Реальная история Уиннер», «Ленфильм» (18+)
19:30
Инструктор по йоге Реалити Ли Виннер (Сидни Суини) встречает на пороге дома двух агентов ФБР, которые обвиняют ее в серьезном преступлении. Драму представит критик Ксения Балюк.
Мультимедийный концерт «Под напряжением!», Новая сцена Александринского театра (16+)
19:30
Солисты CEAM Artists и Московского ансамбля современной музыки сыграют электроакустические сочинения восьми современных композиторов.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим драмы «Память» с Джессикой Честейн (18+) и «Реальная история Уиннер» (18+) с Сидни Суини, детективный триллер с Расселом Кроу «Спящие псы» (18+), комедию с Бобом Одинкерком «Жизнь вверх ногами» (18+), боевик «Выжить в Калахари» (18+) и хоррор «Потрошитель. Наследие» (18+).
На выставке «PAF: Все цветы»
Пятница, 3 мая
Концерт Eastwest, Центр им. Курехина (12+)
19:00
Музыкальная импровизация объединит японскую и европейскую традиции: вместе прозвучат цитра кото и контрабас.
Спектакль «Гекатомба. Блокадный дневник», театр «На Литейном» (16+)
19:00
Показ документальной мистерии Яны Туминой посвящен памяти артиста Ефима Каменецкого, которого не стало в мае 2021-го (в спектакле звучит его голос).
Выставка «PAF: Все цветы», «Севкабель Порт» (16+)
Мультиформатный проект по следам ярмарки совриска Port Art Fair.
До 30 июня
Спектакль «Пир», театр «На Васильевском» (16+)
19:00
В новой постановке Романа Смирнова персонажи пушкинских трагедий выступают в формате монологов-исповедей.
Концерт Даниила Кима, «Ласточка» (12+)
19:00
Перспективный ньюкамер с эмоциональным вокалом презентует альбом «Хилер».
Открытие двора, бар Union (18+)
22:00
В лайн-апе — Dizzy, Dimka Batarin, Stoliarova, Jax, Hamlet, Anton Mo и Kortez.
Вечеринка Blank Residency, Blank (18+)
Двухдневное флагманское событие открывает новую главу в истории клуба. Будут лайвы Ishome, Flaty, Piper Spray, Kuzma Palkin и не только.
3, 4 мая
Андрей Кагадеев, основатель и лидер группы «НОМ»
Суббота, 4 мая
Фестиваль «Старкон», «Севкабель Порт» (12+)
На празднике поп-культуры устроят конкурс по косплею, а еще будут стенды по мотивам знаменитых франшиз (от «Гарри Поттера» до «Звездный войн») и большая зона с настолками.
4, 5 мая
Выставка «Играфика», «Борей» (16+)
Персональная экспозиция петербургской художницы Марии Щедриной посвящена графике в свободных формах и техниках.
Со 2 по 25 мая
Опера «Золотой петушок», Мариинский-2 (6+)
13:00, 19:00
Постановку по сказке Пушкина покажут впервые за два года — к 180-летию Римского-Корсакова.
Выставка «Пластическая мелодия», МИСП (12+)
В музейном дворе выставляют каменные скульптуры и пластмассовые игрушки художника Льва Сморгона.
С 4 мая по 29 сентября
Концерт Мэйби Бэйби, Aurora Concert Hall (16+)
18:00
«Принцесса кварталов» с синими волосами споет хиты и песни с последних синглов.
Концерт «НОМ», «Сердце» (18+)
19:00
Арт-группа Андрея Кагадеева — обаятельные и ироничные «короли Санкт-Петербурга» — отмечает 37-летие.
Концерт Ильи Бешевли, Новая сцена Александринки (6+)
19:30
Композитор и пианист, работающий в жанрах минимализма и неоклассики, представит программу со струнным квинтетом.
Концерт Sqwoz Bab, «МТС Live Холл» (16+)
20:00
Автор ироничного вирусного хита «Ауф» презентует альбом Out of Bounds.
Режиссер Лев Додин
Воскресенье, 5 мая
Выставка «Неожиданный взгляд», МИСП (12+)
Покажут избранные работы петербургского скульптора Константина Симуна (1934–2019), новатора-шестидесятника и автора монумента «Разорванное кольцо».
С 4 мая по 30 июня
Литературный своп «Книговорот», «Даль» (18+)
Книжный магазин с названием в честь далеких пространств, а не автора толкового словаря проводит обмен книгами. В 15:00 здесь же лекция о современной философии.
Выставка «Внутренний лес», Музей истории фотографии (16+)
Петербургский фотограф Елена Харитонова запечатлела то, «чего никому не отнять, не сломать и не отравить».
До 31 мая
Выставка «Нулевая реакция», Музей Ахматовой (16+)
В галерее «Сарай» при музее представят графику, коллажи и объекты омского художника Антона Гудкова.
С 5 мая (вернисаж в 18:00) по 2 июня
Спектакль «Палата №6», МДТ (16+)
19:00
Премьера постановки художественного руководителя МДТ Льва Додина — его подарок самому себе на 80-летие (отмечаем 14 мая!) и продолжение чеховского ренессанса режиссера.
Концерт Russian Lullaby, Новая сцена Александринского театра (12+)
19:00
«Вдоль по Питерской» и «Очи черные» прозвучат в неожиданном прочтении — квартет Сандры Фракенберг соединяет русскую фольклорную музыку и джаз.
Концерт «Магия танго», большой зал филармонии им. Шостаковича (6+)
20:00
Итальянские музыканты Джанни Иорио и Паскуале Стафано исполнят танго мастеров — Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы, а также свои собственные композиции.
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