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Театр

МХАТ имени Горького едет на гастроли в Петербург! Со спектаклями «Женщины Есенина» и «Нежданно-негаданно»

В главных ролях на сцене Михайловского театра выступят Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Марат Башаров, Алиса Гребенщикова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев, Агния Кузнецова.

mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр

Спектакль «Женщины Есенина», основанный на биографии поэта, покажут 2 мая и 3 мая. Постановка Галины Полищук расскажет о драматических поворотах судьбы и творческом вдохновении мастера лирического слова, который по ходу своего пути встречает калейдоскоп сильных женских образов. На сцене Михайловского театра появятся Анна Изряднова, Айседора Дункан, Зинаида Райх, Галина Бениславская и Софья Толстая. 

«В жизни Есенина было несколько больших романов. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Каждый роман был для Есенина прежде всего глотком творческой энергии. Он искал любви и бежал от нее, спасался от одиночества и жаждал уединения. Кто они — эти женщины Есенина? Кого они любили — гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? Озорного гуляку? Как взаимоотношения родителей Есенина, драматичные повороты в судьбе матери отозвались в его взрослой жизни, в отношениях с возлюбленными? С этой стороны на творчество поэта еще никто не смотрел», — отмечают в театре.

Художником по костюмам выступила Ирэна Белоусова, художниками по свету — Сергей Васильев и Алексей Наумов, саунд-дизайнером — Артемий Литаровский.

mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр
mikhailovsky.ru / Михайловский театр

В основе постановки, которая будет показана на петербургской сцене 10 июня, «Нежданного-негаданно» — тексты из одноименного сборника рассказов писателя Валентина Распутина. Его герои — обычные люди с обычными горестями и радостями, но разные и не похожие друг на друга. Автор считал, что «читатель сам должен участвовать в событиях, иметь к ним свое отношение и даже место в них, чувствовать прилив крови от уважения».

Сюжет спектакля «Нежданного-негаданно» разворачивается в «лихих девяностых». Река жизни выходит из берегов, бурлит, переворачивает утлые лодки судеб. Живая, играющая таинственная вода вдруг превращается в мутные потоки неумолимого рока. Забивает карманы мятыми купюрами, втаптывает в землю тело, выворачивает наизнанку душу. Но, как считал автор, надежда на спасение все-таки есть.

«Распутин одним из первых показал, какие травмы стояли за этими «фишками и приколами». Подлинный знаток жизни русской глубинки, писатель хорошо знал, о чём говорил, сравнивая своих земляков с брёвнами, сплавляемыми по Ангаре. Именно поэтому он живописует мир иной, но столь же реальный — русскую деревню с её простодушием и смекалкой, добрым юмором и детской фантазией, теплотой и нежностью к природе», — отмечают в Михайловском театре, на сцене которого состоится петербургская премьера спектакля.

Главные роли в постановке исполняют Марат Башаров (Сеня), Екатерина Волкова (Галя), Алиса Гребенщикова (Катя), Настя Кехман (воспоминания о Кате), Агния Кузнецова (Люся), Николай Коротаев (Бурый) и Андрей Вешкурцев (Олег). Художником по костюмам выступила Алена Тарская, художником по свету — Сергей Васильев, видеохудожником — Вадим Дуленко.

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