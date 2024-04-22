МХАТ имени Горького едет на гастроли в Петербург! Со спектаклями «Женщины Есенина» и «Нежданно-негаданно»

Спектакль «Женщины Есенина», основанный на биографии поэта, покажут 2 мая и 3 мая. Постановка Галины Полищук расскажет о драматических поворотах судьбы и творческом вдохновении мастера лирического слова, который по ходу своего пути встречает калейдоскоп сильных женских образов. На сцене Михайловского театра появятся Анна Изряднова, Айседора Дункан, Зинаида Райх, Галина Бениславская и Софья Толстая.

«В жизни Есенина было несколько больших романов. Почти все они заканчивались трагически. Он посвящал своим возлюбленным стихи, ставшие классикой русской поэзии, но не умел сохранить чувство к женщине надолго. Каждый роман был для Есенина прежде всего глотком творческой энергии. Он искал любви и бежал от нее, спасался от одиночества и жаждал уединения. Кто они — эти женщины Есенина? Кого они любили — гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? Озорного гуляку? Как взаимоотношения родителей Есенина, драматичные повороты в судьбе матери отозвались в его взрослой жизни, в отношениях с возлюбленными? С этой стороны на творчество поэта еще никто не смотрел», — отмечают в театре.

Художником по костюмам выступила Ирэна Белоусова, художниками по свету — Сергей Васильев и Алексей Наумов, саунд-дизайнером — Артемий Литаровский.