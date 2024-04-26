В «Севкабель Порту» пройдет выставка «PAF:все цветы» по следам ярмарки совриска Port Art Fair

Недавно в общественном культурно-деловом пространстве в Гавани Васильевского острова прогремела вторая ежегодная Port Art Fair. Свои секции показали «Стрит-арт хранение», вневременной альманах «Шило», IRNBY Art Room Насти Мироновой, BAD Gallery а также 61 независимый художник. Новая выставка под кураторством Анны Заведий призвана продолжить арт-погружение.
Выставка «PAF:все цветы», которая откроется на базе Севкабель Порта 27 апреля, вместит постоянную экспозицию независимых художников-фаворитов из первых двух сезонов ярмарки PAF Gallery, секцию галерей и самоорганизаций, digital, книжную гостиную и поп-ап пространство для сменяемых инсталляций. Проект станет первой мультиформатной платформой в Петербурге, направленной на развитие городской арт-сцены. Поп-ап экспозиция будет постоянно меняться, в конце мая пройдет презентация обновленных стендов с новыми участниками.
На первый этап проекта отобрали пост-структуралистскую графику Василия Базелевса, керамических лесных героев Павла Бабина, кибер-арт Миши Верта, карандашные миниатюры Марии Ермоленко и стрит-арт абстракции Никиты DUSTO. В рамках выставки будут также представлены инсталляции Дмитрия Былныгина «Баньян», «Мечта» Петра Белого и «Книга вымышленных существ» Алисы Гореловой.
Среди независимых художников также Анастасия Антипова, Анастасия Банкова, Глеб Баранов, Екатерина Бердюгина, Марина Глебова, Анастасия Глухова, Лиза Глушкова, Анастасия Гнеденкова, Анастасия Горбунова, Анастасия Иваненкова, Марина Истомина, Мария Кароль, Алёна Ковалли, Екатерина Козлова, Нат Кузьмина, Маша Лузганова, Марта Мартынова, Глеб Нестреляев, Никита Орлов, Пана, Карина Севоян, Галя Фадеева, Антон Шульгин, , chistopottery, Mary Inkova Ljós, Masha Lam.
Свои стенды на выставке представят Pop-Up Gallery, BAD Gallery, Галерея Небеса, Сообщество Современных Сибирских художников, fwb agency и Stiegitz Academy. За digital-формат будут отвечать Mess {XR Lab}, PAF Digital, Мария Федорова, Expansion of Clarity, Sasha Palm, Никита Панин, Moroz.
В числе участников PAF Gallery: Антипова Анастасия, Полина Васильева, Катерина Верба, Марина Глебова, Лиза Глушкова, Мария Ермоленко, Катя Жилина, Марина Истомина, Ира Конюхова, Кира Костина, Никита Лучинин, Дарья Правда, Анна Слобожанина, Пауль Сохацки, Осип Тофф, CHERMANTEEVA, Маша Lam.
Куратор ярмарки и выставки PAF:
В этом году мы выбрали айдентику луга. Летнее поле, на котором восходит трава и распускаются цветы. Мы показываем яркое, молодое, дерзкое, красивое искусство и таких же художников. Ярмарка стала основанием для создания галереи PAF, которая после окончания расширится на все пространство и превратится в выставку о многообразии в природе и искусстве «пусть цветут все цветы».
Выставка «PAF:все цветы» открыта с 27 апреля по 30 июня в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40Б.
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