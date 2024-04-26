В «Севкабель Порту» пройдет выставка «PAF:все цветы» по следам ярмарки совриска Port Art Fair

Выставка «PAF:все цветы», которая откроется на базе Севкабель Порта 27 апреля, вместит постоянную экспозицию независимых художников-фаворитов из первых двух сезонов ярмарки PAF Gallery, секцию галерей и самоорганизаций, digital, книжную гостиную и поп-ап пространство для сменяемых инсталляций. Проект станет первой мультиформатной платформой в Петербурге, направленной на развитие городской арт-сцены. Поп-ап экспозиция будет постоянно меняться, в конце мая пройдет презентация обновленных стендов с новыми участниками.

На первый этап проекта отобрали пост-структуралистскую графику Василия Базелевса, керамических лесных героев Павла Бабина, кибер-арт Миши Верта, карандашные миниатюры Марии Ермоленко и стрит-арт абстракции Никиты DUSTO. В рамках выставки будут также представлены инсталляции Дмитрия Былныгина «Баньян», «Мечта» Петра Белого и «Книга вымышленных существ» Алисы Гореловой.