Кого слушать в 2024-м? Советуем 30 перспективных российских музыкантов

Давно не пополняли плейлист классными новыми треками? Срочно это исправляем! Узнали, какие российские проекты стоит послушать. О своих фаворитах среди ньюкамеров рассказывают куратор Новой сцены Александринского театра Анастасия Антоненкова, руководитель «Яндекс Музыки» Александра Сагалович, главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.
Анастасия Антоненкова
Куратор Новой сцены Александринского театра
«Когда стало понятно, что российский музыкальный рынок в силу очевидных обстоятельств поредел, мы вместе с сокураторами проекта Александром Маличем и Алиной Муриной взялись за поиск новых имен. Причина довольно прозаичная: нужно было формировать программу площадки. Заодно решили все это дело снять, ведь у нас есть классный Медиацентр. Так появился проект «Новая сцена live». Вышло даже лучше, чем мы ожидали: треки большинства участников оказались в наших личных плейлистах, а ажиотаж перед концертами утвердил в мысли, что мы на правильном пути».
Princesse Angine
Princesse Angine
Современная версия настоящей русской шансонье, иногда переходящая в классический girls rock. Под эту музыку можно и попрыгать вместе с подружками, и помечтать о прекрасном принце (даже если самой принцессе уже сильно за 30).
«Твое далеко»
Неожиданно модный проект из Красноярска, балансирующий на грани Joy Division и Tears for Fears, выпускающийся на кузнице инди-групп — лейбле Олега Нестерова «Снегири».
Kosaya Gora
Завсегдатая модных вечеринок, талантливая Кедр Ливанский и диджей Flaty занимаются переосмыслением традиционных русских распевов, умело смешивая folk, психоделику и электронику.
Beautiful Boys
Обладатель оперного голоса Иван Подгороднев собрал рок-группу Beautiful Boys (оммаж знаменитой песне Джона Леннона). И этим все сказано: мелодичный рок, исполненный так здорово, что невозможно не подпевать.
«Бомба-Октябрь»
«Бомба-Октябрь»
Актер, выпускник «Мастерской Брусникина» Вася Михайлов и музыкант Александринского театра Игорь Ушаков выводят понятие «актерская песня» на новый уровень: мрачные лирические образы дополняются минималистичным электронным звучанием, а от текстов улетаешь в космос.
Рушана
Искренний голос Рушаны в сочетании с прозрачной гитарной музыкой заставляют аплодировать как аудиторию шоу «Голос», так и цвет петербургской интеллигенции. А ее совместный с саунд-продюсером Андреем Самсоновым трек «Мне больше ног моих не надо» не оставит равнодушным даже придирчивого меломана.
T.Gosha
Амплуа «сингер-сонграйтер» до сих пор кажется чем-то непонятным для российских музыкантов. Но T.Gosha чувствует себя здесь, как рыба в воде — молодой, дерзкий, обаятельный парень с гитарой, песни которого сразу запоминаются. Подойдет любителям Брайана Адамса.
Untone Chernov
Untone Chernov
Лирический герой 20-х годов XXI века. Когда Джастин Тимберлейк решит покорять сердца русских женщин, ему нужно будет повторять за Антоном. Музыкальный продюсер Эдуард Шумейко, открывший легендарную группу 5’Nizza и Антоху МС, дает еще один повод для радости.
MORDVINOVA
Если в 2024 году кто-то бы захотел воссоздать кабаре «Подвал Бродячей собаки», Настя была бы там главной звездой. Яркая, жесткая и честная лирика от москвички, PR-специалистки Театра Наций, которая знает, чем «Чайка» отличается от «Вишневого сада».
«Дед, Игорь и Оглобля»
Хулиганская электронная реинкарнация OQJAV (участники группы Вадик Королев и Дима Шугайкин, а также актер Игорь Титов из «Мастерской Брусникина»). Вместо лирики — рубленные тексты, вместо фортепианных пассажей — пульсирующий бит как у французских электронщиков Justice. Ждем новых треков.
Александра Сагалович
Руководитель «Яндекс Музыки»
«Наши технологии рекомендаций работают так, что артист даже с небольшой аудиторией или вовсе без нее может стремительно найти своих слушателей. «Моя волна» с вероятностью 71% подхватит новый трек, который вчера прослушали хотя бы десять человек. Самые яркие взлеты редакция «Яндекс Музыки» фиксирует в плейлисте «Искра». Его герои получают дополнительную поддержку: появляются на наших билбордах, выступают на концертах «Искра Live» и мероприятиях «Плюс Дачи». За год в проекте побывало больше 100 молодых артистов. Расскажу, кто был среди них».
Минаева
Минаева
Молодая поп-исполнительница появилась на обложке «Искры» в июле 2023 года, когда в «Моей волне» взлетел трек «На ощупь». А еще в топах ностальгический трек «Чао, бамбино» с тем самым припевом группы «Кар-мэн». До этого Минаева уже успела запомниться слушателям как финалистка телешоу «Песни» на ТНТ.
kochneva
Один из самых показательных кейсов: после попадания в плейлист kochneva сильно прибавила в прослушиваниях в первый же месяц. А теперь Даша стала одной из участниц «Новой Фабрики звезд».
ГУДРОН
Меланхоличный хип-хоп исполнитель как гострайтер сделал для певицы Rozalia около десяти треков. В прошлом году он сосредоточился на собственной карьере и взлетел в рекомендациях благодаря треку «финиш».
Даниил Ким
24-летний музыкант из Брянска и владелец одноименного бренда одежды. Даня попал в наш плейлист год назад, когда у него было 238 тысяч слушателей, а уже в прошлом месяце он достиг отметки в один миллион! Именно ради таких моментов мы и работаем.
Highself
Highself
Один из первых главных героев «Искры» в 2024 году. Примечательно, что башкирский саунд-продюсер начинал свою карьеру с продажи битов и успел поработать с такими популярными артистами, как Big Baby Tape, Boulevard Depo, Flesh, Thrill Pill, а теперь и сам стал фрешменом.
Наша Таня
Инди-артистка из Ярославля пишет песни о поиске себя, тоске по близким и проблемах, которые знакомы всем женщинам. Она собрала коммьюнити слушателей, которое активно помогает ей. Например, к релизу новой пластинки у нас открылся сбор «Донатов от фанатов» — чтобы распечатать стикеры с QR-кодом на альбом, а потом вместе с Таней расклеивать их на улицах Москвы.
Liili
Самобытная исполнительница владеет пятью языками! Лейла выросла на стыке культур Казахстана, Запада и Китая, что отразилось и в ее творчестве. Наверняка вы знакомы с треком Liili «Hot» — он попал в сторис к Ким Кардашьян.
Амура
Артистка из Дагестана делает поп-музыку о любви — нежной, но безответной. Ее светлая и грустная песня «Хотелось бросить» попала в наш плейлист. Кстати, в ноябре прошлого года Амура и другие девушки из этой подборки — Liili и Наша Таня — выступили на первом концерте «Искра Live».
passmurny
passmurny
Ребята, которые делают меланхолично-романтичный инди, стали главными героями нашего плейлиста на запуске в конце 2022 года. Тогда passmurny появились на билбордах «Яндекс Музыки» в родных Чебоксарах — с благодарностью городу за новую классную группу.
маленький ярче
Битмейкер, чей запоминающийся войс-тег «Маленький ярче, а что ты тут устроил?» вы могли слышать на битах артистов лейбла CPLUS или объединения MELON MUSIC. Сейчас музыкант отодвинул продюсирование на второй план и занялся собственными экспериментами, среди которых альбомы в жанре хайпер-трэп и даже эмбиент.
Сергей Мудрик
Главный редактор «VK Музыки»
«Второй год подряд наша редакция выбирает сто перспективных имен, у которых есть все шансы в ближайшем будущем сильно расширить свою аудиторию. Мы ориентируемся на то, насколько артисты самобытны, есть ли у них уникальный стиль и визуал. Мы не знаем всех релизных планов этой сотни, поэтому сложно предположить, много ли материала они выпустят в этом году, но к списку можно смело возвращаться весь 2024-й. Выбрал десять артистов из него».
ASHLY.
ASHLY.
В первом сезоне нашего проекта «Трамплин» для совместного трека его выбрал ELMAN. Итог этого сотрудничества — песня «Как жаль» — показывает, что Арсену хорошо даются цепкие поп-хуки. При этом его недавние сольные синглы — это уверенные хип-хоп-бэнгеры с рок-гитарами и бодрым флоу. С такими вводными есть все шансы стать большим именем.
летяга
Тихие акустические истории инди-исполнительницы, спетые доверительным голосом. Причем аранжировки, выверенные в своей минималистичности, помогают этой особенной атмосфере. Получается трогательно и самобытно.
«САТИСФАЕР»
Перебравшаяся в Москву дальневосточная группа с игривым названием, по некоторым синглам может напомнить реинкарнацию притихшей, но очень популярной в середине 2010-х группы «Меджикул». В целом стильность, задор и ориентир на фанк-поп и соул действительно присущи обоим коллективам, но «САТИСФАЕР» на практике не только про танцы и веселье, но и про трогательно-чувственное, что заметно по синглу «В мутной воде». В ближайшей перспективе — желанные гости на практически любом музыкальном фестивале.
Marytale
Трепетный и красивый женский голос поет под аккомпанемент неспешного барокко-попа — с вкраплениями современного звука, иногда внезапно переходящего в гитарный рок-разнос. Кажется, так можно описать не одного артиста, и вы наверняка уже знаете, например, про polnalyubvi и «элли на маковом поле». Но здесь, как и у упомянутых певиц, чувствуется своя уникальная интонация, выделяющая Marytale в общем жанровом ряду.
О! Марго
О! Марго
Марго Лебедева еще ребенком дюжину лет назад стала главной героиней клипа «Милый» очень модной в тот момент екатеринбургской группы «Обе Две», а теперь сама является видным голосом новой уральской волны. Проект «О! Марго» — романтичный поп в современном инди-звучании, находящий собственный язык как в аранжировках, так и в лирике.
«уколь»
Несмотря на название прошлогоднего релиза «8 грустных песен», в эмо-роке проекта «уколь», лидер которого успел поиграть с группами «источник» и «тима ищет свет», есть место и романтике, и вдохновению, и вере в лучшее (несмотря ни на что!). Живьем, как это принято для жанра, с гитарным грохотом и барабанными залпами, эти чувства сильнее в разы.
Baby Cute
Женский хип-хоп — вещь в наших широтах нечастая, и она неизменно становится предметом обсуждения (и осуждения в том числе). На этом фоне флоу фрешвумен Baby Cute подкупает как своей техничностью, так и мелодизмом. И не нас одних — уже после попадания в плейлист «100 перспективных в 2024-м» артистка стала подписанткой лейбла Gazgolder.
AFELIA
AFELIA
Сольный проект голоса Cream Soda (с 2022-го) Алисы Стяжковой ощутимо отличается от песен всем известного творческого бренда. Сконцентрированные в тексте эмоции то принимают форму танцевального поп-рока (вызывая ассоциации с теми же «Обе Две»), то уместно встраиваются в виральные электронные бэнгеры (как свежие «Мир панических атак» и «Ты мой дом»). Любопытно, куда творческий поиск выведет Алису дальше.
xvostik
Атмосферная лоу-фай-эстетика на ломаные ритмы и синтезаторы из 1990-х — творческий мир проекта xvostik сочетает бессознательную тягу молодого поколения к звучанию поп-музыки прошлого и актуальную минималистичную электронику. Впрочем, в новых песнях артистка обещает больше гитар. Надеюсь, что они только добавят красок.
«4444»
Не путайте с поп-рок-ансамблем «3333» (тоже неплохим, но начинающими их уже не назвать). Петербуржцы «4444» играют пост-хардкор, и несмотря на то, что у них пока вышло всего несколько песен, каждая из них редакции показалась мощной и интересной. Не будем загадывать о перспективах выйти на массовую аудиторию, но стать крайне востребованными как минимум среди поклонников музыки потяжелее они должны уже скоро.
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