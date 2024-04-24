Кого слушать в 2024-м? Советуем 30 перспективных российских музыкантов

Princesse Angine

Современная версия настоящей русской шансонье, иногда переходящая в классический girls rock. Под эту музыку можно и попрыгать вместе с подружками, и помечтать о прекрасном принце (даже если самой принцессе уже сильно за 30).

«Твое далеко»

Неожиданно модный проект из Красноярска, балансирующий на грани Joy Division и Tears for Fears, выпускающийся на кузнице инди-групп — лейбле Олега Нестерова «Снегири».

Kosaya Gora

Завсегдатая модных вечеринок, талантливая Кедр Ливанский и диджей Flaty занимаются переосмыслением традиционных русских распевов, умело смешивая folk, психоделику и электронику.

Beautiful Boys

Обладатель оперного голоса Иван Подгороднев собрал рок-группу Beautiful Boys (оммаж знаменитой песне Джона Леннона). И этим все сказано: мелодичный рок, исполненный так здорово, что невозможно не подпевать.