В галерее «Борей» показали станковую и печатную графику Марии Щедриной

Выставка Марии Щедриной «Играфика. Станковая и печатная графика», открывшаяся в галерее «Борей» 2 мая, расскажет о различных технологиях создания графики больше, чем о форме. Благодаря любви к экспериментам художница создает работы разных форматов, техник на экспозиции — проект представит около 40 работ. В том числе станковую и печатную графику, экслибрис, ручную печать и работы в смешанных техниках.

Мария Щедрина — член Союза Художников России, ее работы можно в встретить в частных коллекциях Швейцарии, Германии, США, Израиле, Эстонии, Грузии и России.