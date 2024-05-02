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Искусство

В галерее «Борей» показали станковую и печатную графику Марии Щедриной

Работы петербургской художницы создаются спонтанно — без эскиза, из пятен туши, теней или случайно упавших предметов. Дальше образы сами собираются в сюжет и композицию на полотне.

Мария Щедрина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Борей»

Мария Щедрина

Мария Щедрина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Борей»

Мария Щедрина

Выставка Марии Щедриной «Играфика. Станковая и печатная графика», открывшаяся в галерее «Борей» 2 мая, расскажет о различных технологиях создания графики больше, чем о форме. Благодаря любви к экспериментам художница создает работы разных форматов, техник  на экспозиции — проект представит около 40 работ. В том числе станковую и печатную графику, экслибрис, ручную печать и работы в смешанных техниках. 

Мария Щедрина — член Союза Художников России, ее работы можно в встретить в частных коллекциях Швейцарии, Германии, США, Израиле, Эстонии, Грузии и России.

Мария Щедрина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Борей»

Мария Щедрина

Мария Щедрина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Борей»

Мария Щедрина

«Мне интересны поиски свободной формы, не привязанной к ожиданиям зрителя и моим собственным. Интересно оставаться на грани узнавания и домысливания. Как в момент пробуждения или засыпания», — делится своим творческим методом художница. .

Персональная выставка Марии Щедриной «Играфика. Станковая и печатная графика» открыта с 2 по 25 мая 2024 года в галерее «Борей» на Литейном проспекте, 68.

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