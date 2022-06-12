Андрей Кагадеев: «Юмор – это игра для умного»

Ориентиром во многом служил Эдуард Лимонов и все части «Книги мертвых», где он описывает людей с характерной ему беспристрастностью. Мне было важно не приукрашивать и не отдаляться от действительности, которую я запомнил. А так я выступал в популярном жанре биографии музыкантов, что распространено на Западе, — вроде книги про The Residents или воспоминаний Фрэнка Заппы.

А идея витала в воздухе давно. Когда группе еще не было 10 лет, мы хотели выпустить книгу про «НОМ». Планировали опубликовать неизвестные стихи, поэмы, пьесы, снабдить это дело иллюстрациями. Тогда мы даже договорились о печати, но дело застопорилось: грянул дефолт. Идея всплыла вновь, когда музыкальный критик Артемий Троицкий предложил мне создать биографию коллектива. Так что идея «Хроник» в некотором смысле его идея. А пока я писал, сыграла на руку моя творческая дисциплина. Считаю, мое первое техническое образование очень помогло творческой личности, как я, быть более плодотворной.