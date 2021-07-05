Чем заняться в Петербурге на неделе с 5 по 11 июля

Фестиваль «Точка доступа»

Это уже седьмой сезон ежегодного (его не отменяли благодаря гибкости формы даже в 2020-м!) театрального фестиваля. Как и всегда, «иммерсивность» и «сайт-специфик» в описании концепции тут не просто перечисление, каждый спектакль по-своему исследует город и конвенцию «зритель-актер». В программе, например, перфоманс Розы Хайруллиной, постановка-путешествие Ильи Мощицкого по роману Ольги Токарчук и документальный проект о Северной Корее и поп-музыке. Подробности здесь.

С 8 по 26 июля

Концерт Хиблы Герзмавы

19:00

Дива, блиставшая в «Ковент-гарден», Венской опере и Метрополитен-опере, в четверг выступит в Петербурге в честь Дня семьи (концерт пройдет в БКЗ «Октябрьский»). Скорее всего, оперные партии мы не услышим (она поет в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея Жилина), но голос Хиблы Герзмавы не менее впечатляет и в джазе или кроссовере.

Гала звезд балета, Мариинский театр

19:30

К юбилею педагога Людмилы Ковалевой (читайте о ней здесь!) ее ученицы и не только выступят на исторической сцене Мариинского театра. Прежде всего, это прима Диана Вишнева, а еще Кристина Шапран, Мария Хорева и многие другие. В программе — па-де-катр на музыку Пуни, гран-па из «Пахиты», «Старик и я» в хореографии Ханса ван Манена и «Маргарита и Арман».

Лекция «“Травиата” Верди в постановке Дзеффирелли, Марталера, Уилсона, Конвичного и Чернякова: что в режиссерском театре остается от авторского замысла»

19:30

Театровед и музыкальный критик Илья Кухаренко расскажет обо всех важных постановках «Травиаты» в истории — от версий Франко Дзеффирелли и Петера Конвичного до Кристофа Марталера, Роберта Уилсона и Дмитрия Чернякова. Видеофрагменты тоже будут. Вход свободный по регистрации.

Органный фестиваль Night Club 008

21:00

В четверг Вадик Королев из группы OQJAV прочтет свои стихи из сборника «Камыш» в Капелле и в сопровождении органа. Музыку от Дитриха Букстехуде до Курта Вайля исполняет Ирина Розанова. Вадик выбрал для концерта название «Легкомыслие» — возможно, так все и будет. Подробнее здесь.

Сериал «Сплетница»

Перезапуск культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене. В ребуте разбавили этнический состав актеров, но обещают сохранить общую сюжетную канву. Впрочем, настоящие фанаты оригинала все еще сомневаются, стоило ли вообще пытаться вдохнуть новую жизнь во вполне законченный и не то, чтобы очень древний проект.

С 8 июля, HBO Max

Фильм «Черная вдова»

Главный релиз июля — предыстория героини Marvel со славянскими корнями, которую играет Скарлетт Йоханссон. Все, что вы хотели знать о Наташе Романофф до Мстителей, но боялись спросить! Ну и, конечно, прошлое догонит (и буквально тоже) «Черную вдову» через ее старых знакомых — Елену (Флоренс Пью), Алексея (Дэвид Харбор) и Мелину (Рэйчел Вайс).

С 8 июля

Фильм «Берегись автомобиля»

В повторный прокат «Мосфильм» и журнал «Искусство кино» выпускают оцифрованную и отреставрированную версию трагикомедии Эльдара Рязанова по его совместному с Эмилем Брагинским сценарию. Иннокентий Смоктуновский тут играет не просто советского Робин Гуда Юрия Деточкина, который угоняет нажитые нечестным путем личные авто, он же еще и Гамлет (не зря в «Берегись автомобиля» «замахиваются на Уильяма нашего Шекспира») и немного князь Мышкин (его на экране тоже воплощал именно Смоктуновский). Это сложно устроенный герой, за которым интересно было наблюдать и из 1966 года и 55 лет спустя — из 2021-го.

С 8 июля

Фильм «Магазинные воришки всего мира»

Профессионал документального кино Стивен Кижак («"Роллинг Стоунз" в изгнании», «Сид и Джуди») снял фильм художественный, но тоже про музыкантов. Вернее, про нереальную любовь к ним. Узнав о распаде The Smiths, молодой человек (Эллар Колтрейн за трогательным взрослением которого мы все следили в «Отрочестве» Ричарда Линклейтера) захватывает радиостанцию в Денвере в 1987 году, чтобы заставить диджея всю ночь ставить песни Стивена Патрика Моррисси и его группы.

С 8 июля