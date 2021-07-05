Чем заняться в Петербурге на неделе с 5 по 11 июля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: мультижанровый спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи» в Мариинском театре, сайт-специфик-фестиваль «Точка доступа», фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в прокате и новая версия сериала «Сплетница».
Понедельник, 5 июля
Фестиваль Saint Petersburg Cocktail Week
На этой неделе в Петербург стартует первая в России коктейльная неделя (такие регулярно проводятся в мировых столицах: Лондоне, Париже, Милане). Фестиваль организует команда El Copitas Bar (#27 по версии The World`s 50 Best Bars). Подробнее о том, куда идти и чьи коктейли пробовать, читайте в нашем гиде.
С 5 по 11 июля
Лекция «Архитектурные детали Петербурга: за что ценить и как спасать»
19:30
В понедельник в лектории по краеведению Новой Голландии автор блога @details_spb Ника Артемьева объяснит, почему так сложно (но необходимо) восстанавливать исторические двери, окна, плитку, фурнитуру, витражи и лепнину. А также расскажет, как же можно предотвратить демонтаж архитектурных деталей. Вход свободный по регистрации.
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Екатерина Кондаурова, фото Михаила Вильчука предоставлено пресс-службой театра
Вторник, 6 июля
Лекция «Очень странные вещи. Во что верят люди 21-го века?»
18:30
Во вторник в проекте «Открытая гостиная» библиотеки имени Лермонтова религиовед Никита Образцов расскажет, в какие странные вещи верят современные люди и почему так сложно искоренить магическое сознание. Вход свободный, но просят зарегистрироваться.
Лекция «Актуальность символизма»
19:00
На Новой сцене Александринского театра философ Артемий Магун расскажет, как искусство в ХХ веке пришло к символизму, а также почему он по-прежнему востребован. Особенно, в массовой культуре — кино и видеоиграх. Вход свободный по регистрации.
Творческий вечер Екатерины Кондауровой, Мариинский-2
19:30
Прима Мариинского театра Екатерина Кондаурова отмечает 20-летия службы в нем большим творческим вечером. В программе — «Кармен Сюита», третий акт «Ромео и Джульетты» и хореографический перфоманс на музыку скрипичного концерта соль минор Сергея Прокофьева. На сцену также выйдут Тимур Аскеров, Андрей Ермаков и Александр Сергеев.
Концерт Жени Любич
20:00
Пока об отмене не сообщается, а значит во вторник на площадке «Roof Place» с видом на Финский залив вполне вероятно, что споет «русская француженка» Женя Любич. Автор ироничного хита «Russian Girl» и нежных колыбельных представит также свой новый сингл.
Среда, 7 июля
«Айдан Салахова. Из цикла «Новые святые»», Мраморный дворец
В Мраморном дворце показывают работы художницы и скульптора Айдан Салаховой, посвященные врачам. Их она задумала, находясь на карантине в красной зоне московского госпиталя «Царицыно». Это всего семь произведений (пять — из цикла «Новый святые», еще две картины — близкие к нему идеологически). Зато все они были подарены Русскому музею.
До 25 октября
Спецпоказ фильма «Берегись автомобиля»
19:00
За день до старта повторного проката фильм Эльдара Рязанова по сценарию Эмиля Брагинского покажут в «Авроре». На сеансе о трагикомедии расскажет историк кино Наталья Рябчикова, а главный редактор проекта «1895.io» Станислав Дединский представит книгу-путеводитель по картине.
Четверг, 8 июля
Фестиваль «Точка доступа»
Это уже седьмой сезон ежегодного (его не отменяли благодаря гибкости формы даже в 2020-м!) театрального фестиваля. Как и всегда, «иммерсивность» и «сайт-специфик» в описании концепции тут не просто перечисление, каждый спектакль по-своему исследует город и конвенцию «зритель-актер». В программе, например, перфоманс Розы Хайруллиной, постановка-путешествие Ильи Мощицкого по роману Ольги Токарчук и документальный проект о Северной Корее и поп-музыке. Подробности здесь.
С 8 по 26 июля
Концерт Хиблы Герзмавы
19:00
Дива, блиставшая в «Ковент-гарден», Венской опере и Метрополитен-опере, в четверг выступит в Петербурге в честь Дня семьи (концерт пройдет в БКЗ «Октябрьский»). Скорее всего, оперные партии мы не услышим (она поет в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергея Жилина), но голос Хиблы Герзмавы не менее впечатляет и в джазе или кроссовере.
Гала звезд балета, Мариинский театр
19:30
К юбилею педагога Людмилы Ковалевой (читайте о ней здесь!) ее ученицы и не только выступят на исторической сцене Мариинского театра. Прежде всего, это прима Диана Вишнева, а еще Кристина Шапран, Мария Хорева и многие другие. В программе — па-де-катр на музыку Пуни, гран-па из «Пахиты», «Старик и я» в хореографии Ханса ван Манена и «Маргарита и Арман».
Лекция «“Травиата” Верди в постановке Дзеффирелли, Марталера, Уилсона, Конвичного и Чернякова: что в режиссерском театре остается от авторского замысла»
19:30
Театровед и музыкальный критик Илья Кухаренко расскажет обо всех важных постановках «Травиаты» в истории — от версий Франко Дзеффирелли и Петера Конвичного до Кристофа Марталера, Роберта Уилсона и Дмитрия Чернякова. Видеофрагменты тоже будут. Вход свободный по регистрации.
Органный фестиваль Night Club 008
21:00
В четверг Вадик Королев из группы OQJAV прочтет свои стихи из сборника «Камыш» в Капелле и в сопровождении органа. Музыку от Дитриха Букстехуде до Курта Вайля исполняет Ирина Розанова. Вадик выбрал для концерта название «Легкомыслие» — возможно, так все и будет. Подробнее здесь.
Сериал «Сплетница»
Перезапуск культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене. В ребуте разбавили этнический состав актеров, но обещают сохранить общую сюжетную канву. Впрочем, настоящие фанаты оригинала все еще сомневаются, стоило ли вообще пытаться вдохнуть новую жизнь во вполне законченный и не то, чтобы очень древний проект.
С 8 июля, HBO Max
Фильм «Черная вдова»
Главный релиз июля — предыстория героини Marvel со славянскими корнями, которую играет Скарлетт Йоханссон. Все, что вы хотели знать о Наташе Романофф до Мстителей, но боялись спросить! Ну и, конечно, прошлое догонит (и буквально тоже) «Черную вдову» через ее старых знакомых — Елену (Флоренс Пью), Алексея (Дэвид Харбор) и Мелину (Рэйчел Вайс).
С 8 июля
Фильм «Берегись автомобиля»
В повторный прокат «Мосфильм» и журнал «Искусство кино» выпускают оцифрованную и отреставрированную версию трагикомедии Эльдара Рязанова по его совместному с Эмилем Брагинским сценарию. Иннокентий Смоктуновский тут играет не просто советского Робин Гуда Юрия Деточкина, который угоняет нажитые нечестным путем личные авто, он же еще и Гамлет (не зря в «Берегись автомобиля» «замахиваются на Уильяма нашего Шекспира») и немного князь Мышкин (его на экране тоже воплощал именно Смоктуновский). Это сложно устроенный герой, за которым интересно было наблюдать и из 1966 года и 55 лет спустя — из 2021-го.
С 8 июля
Фильм «Магазинные воришки всего мира»
Профессионал документального кино Стивен Кижак («"Роллинг Стоунз" в изгнании», «Сид и Джуди») снял фильм художественный, но тоже про музыкантов. Вернее, про нереальную любовь к ним. Узнав о распаде The Smiths, молодой человек (Эллар Колтрейн за трогательным взрослением которого мы все следили в «Отрочестве» Ричарда Линклейтера) захватывает радиостанцию в Денвере в 1987 году, чтобы заставить диджея всю ночь ставить песни Стивена Патрика Моррисси и его группы.
С 8 июля
Пятница, 9 июля
Спецпоказ фильма «Гив ми либерти»
19:00
Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия. Фильм покажут в кластере «Третье место» в рамках его совместной программы с кинопрокатчиком «A-One».
Спецпоказ фильма «Перед рассветом»
19:20
На один вечер первый фильм из трилогии Ричарда Линклейтера вернут на большой экран киноцентра «Родина». Это самое начало отношений американца Джесси и француженки Селин — они знакомятся в поезде и решают провести вместе всего один день в Вене, ни о чем не жалея.
Концерт «Кровостока»
20:00
Группа «Кровосток» в пятницу выступит на крыше «ROOF Place». Популярность пародийного лютого гангста-рэпа в исполнении трех московских интеллигентов не спадает уже долгие 18 лет. Кто-то, конечно, будет ждать их «классики» вроде «Биографии», но новый материал ничем не хуже — подробнее об альбоме «Наука» мы писали здесь.
Gamma_PERFORMANCE
21:00
Фестиваль Gamma перенесли на осень, но его открывающее событие (из-за своей камерности) все же состоится. Это перфоманс «Эволюция — от рождения к рождению», в котором участвует эмбиент-композитор Symphocat, Августин, вокалисты «Content», актриса «Гоголь-центра» Юлия Лобода и хореограф-постановщик Валентин Цзин. Он пройдет в «Яани Кирик» (лютеранско-евангелической церкви Святого Иоанна). Подробности здесь.
Спецпоказ фильма «На игле»
21:00, 19:10
В пятницу и субботу— за неделю до старта ре-релиза — компания «Иноекино» проведет в «Авроре» два спецпоказа культового фильма Дэнни Бойла. Сеансы будут на языке оригинала с субтитрами (английском с шотландским акцентом).
Сериал «Нетипичный»
Уже четвертый (и финальный) сезон довольно обаятельной драмеди про взросление подростка Сэма с расстройством аутического спектра (его играет Кейр Гилкрист). Шоураннер проекта — Робия Рашид («Как я встретил вашу маму»), а один из его исполнительных продюсеров — Сет Роген.
С 9 июля, Netflix
Суббота, 10 июля
«Середина 90-х»
14:00
Полнометражный режиссерский дебют актера Джоны Хилла – драмеди о взрослении в 1990-х, когда не было смартфонов, зато все слушали аудиокассеты, вешали в комнатах постеры с героями MTV и мечтали стать скейтерами. Фильм покажут в кластере «Третье место» в рамках его совместной программы с кинопрокатчиком «A-One».
Летняя лаборатория фигуративного театра
На базе театра Karlsson Haus в шестой раз проводится Летняя лаборатория фигуративного театра. Она нацелена на тех, у кого есть профильное образование, но на ее еженедельные результаты может посмотреть любой желающий (но надо зарегистрироваться). Так, с 5 по 10 июля работать с участникам будет Александр Артемов из театра «ТРУ». Что у них получится, можно оценить уже в субботу.
Концерт группы «НОМ»
20:00
В пятницу Андрею Кагадееву из «НОМ» исполнится 60 лет, а уже на следующий день он выступит со своей арт-группой в клубе «Морзе». Кстати, еще одно юбилейное событие — у Кагадеева не так давно вышла в издательстве «Городец» книга «Хроники драматического идиотизма».
Фильм «Облачный атлас»
Еще один ре-релиз июля — экранизация сестрами Вачовски и Томом Тыквером (они работали параллельно, снимая разные реинкарнации) одноименного романа Дэвида Митчелла с Томом Хэнксом, Холли Берри и Хью Грантом. Тут вроде бы юбилеев и формальных дат привязки нет, поэтому повторный прокат базируется только на любви к довольно слабо выстрелившему в свое время философскому блокбастеру.
С 10 июля
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Юлдус Бахтиозина
Воскресенье, 11 июля
Лекция «К столетию Эмиля Брагинского. Разговор о драматурге»
16:00
Киновед Михаил Трофименков в воскресенье расскажет в киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии об Эмиле Брагинском — сценаристе Эльдара Рязанова. Впрочем, покажут более редкий фильм по его тексту — «Если ты прав...» Юрия Егорова (он также основан на рассказе Георгия Шелеста). Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский-2
19:30
Мультижанровый спектакль лауреата «Золотой маски» Максима Петрова на музыку Стравинского объединит балет, оперу и концерт (в общем-то все ипостаси перфомансов в Мариинском театре). Удивительные красоты костюмы для «Байка. Мавра. Поцелуй феи» создала Юлдус Бахтиозина, за свет отвечает Константин Бинкин. За пультом в день премьеры — маэстро Валерий Гергиев.
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