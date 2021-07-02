Что делать на первой коктейльной неделе в Петербурге (даже в России!): вечеринки, книги, кино и гастроли мировых бартендеров

С 5 по 11 июля Петербург накроет грандиозный праздник — первая в России коктейльная неделя (такие регулярно проводятся в мировых столицах: Лондоне, Париже, Милане). Масштаб фестиваля равновелик масштабам личностей, его организующих, а именно команде El Copitas Bar (#27 по версии The World`s 50 Best Bars). «Собака.ru» публикует гид по Saint Petersburg Cocktail Week: что делать, куда идти и чьи коктейли пробовать.
Гостевые смены мировых бартендеров
7-8 июля
Мариан Беке в Imbibe. Совладелец легендарного The Gibson Bar в Лондоне
8-9 июля
Никос Бакоулис в Social Club. Никос является совладельцем греческого бара The Clumsies, который в 2020 году занял 3 место в рейтинге The World`s 50 Best Bars.
Манолис Лукиардопулос в Bilbao. Cооснователь Odori Vermuteria Di Atene, победитель Diageo Reserve World Class в Греции и обладатель 5 места в глобальном финале.
Реми Сэвидж в Animals. Основатель A Bar With Shapes For A Name в Лондоне; лучший миксолог Европы по версии Mixology Bar Awards 2018; входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020).
Тим Этерингтон-Джадж в баре «Цветочки». Тим входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020); создатель бренда кальвадоса.
Джимми Баррат в Made In China. Cооснователя бара Zuma (23-е место в рейтинге лучших баров мира).
Линнеа Стенберг в баре «Компромисс». Линнеа — старший бартендер в Liberty Or Death в Хельсинки
9-10 июля
Эрик Лоринц в баре «Полторы Комнаты». Эрик входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020); основатель бара Kwānt в Лондоне, который в 2020 году занял 6 строчку в рейтинге The World`s 50 Best Bars.
Хосе Луис Леон в баре Arka. Хосе — сооснователь самого титулованного бара Латинской Америки Licorería Limantour, который в 2020 году занял 17 место в рейтинге The Worlds 50 Best Bars.
Вальтер Мейенберг в Xander. Основал бар The Hanky Panky в Мехико, который в 2020 году занял 59 строчку в рейтинге The World`s 50 Best Bars.
Дэвид Кордоба в ресторане «Счастье». Является основателем всемирно известного бренда рома.
Коктейльная неделя будет проводиться с учетом эпидемиологической ситуации и с соблюдением всех ковидных ограничений. Команда организаторов сделает ПЦР-тесты, а всем гостям предоставят маски, перчатки, санитайзеры и будут следить за соблюдением социальной дистанции.
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Чарльз Шуман
Фото: инстаграм @schumann_charles
Коктейльный киномарафон
Каждый день с 5 по 11 июля в «Родине» и «Доме кино» будут показывать фильмы о великих барных деятелях. К примеру:
- легендарная картина Марике Шредер Schumann’s Bar Talks с Чарльзом Шуманом — 79-летним барменом, автором нескольких книг, ставшего лицом рекламных кампаний Hugo Boss и Baldessarini. Он записал видео-обращение специально для коктейльной недели, которое будут показывать перед кинопоказом (кстати, каждому зрителю полагается велком-дринк!);
- документальный фильм Hey Bartender Дугласа Тирола о двух бартендерах и лучших барах Нью-Йорка.
Вечеринки
Коктейльную неделю откроет вечеринка в «Третьем месте», на которой бары-участники Петербурга и не только (а их не меньше 30) презентуют свои специальные коктейли. Экватор отметится глобальным праздников в стиле 60-х в «Доме мод» на Петроградской. А заключительный похмельный бранч состоится в «К-30».
Глобальная благотворительная программа Speed Rack
Мировой проект отметит десятилетие в Петербурге — это женский благотворительный конкурс по скоростной миксологии, призванный выделить самых перспективных девушек в индустрии и помочь в сборе средств на борьбу с раком груди. Благодаря конкурсу уже собрано более $1 000 000 для благотворительных организаций, поддерживающих исследования заболевания.
8 участниц из разных регионов России встретятся 7 июля в лофт-пространстве «Пальма», а судить их будут женщины-лидеры индустрии.
Барный стеллаж в «Подписных Изданиях»
Во время коктейльной недели в магазине появится стеллаж с книгами по бартендерскому искусству и тематической художественной литературой: «Руководство бармена: как смешивать напитки или Спутник Бонвивана» Джерри Томаса — первого в истории миксолога, подробнейшее пособие о коктейле «Негрони» от Гэри Ригана или издание со 100 совершенно новыми рецептами The NoMad Cocktail Book.
Дегустация в AF Brew Taproom
В тапруме проведут экскурсию по одной из ключевых пивоварен города, а еще организуют дегустацию в сикрет-руме с фресками Босха и бочками из-под вина и бурбона, в которых выдерживается пиво.
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