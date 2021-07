Что делать на первой коктейльной неделе в Петербурге (даже в России!): вечеринки, книги, кино и гастроли мировых бартендеров

Гостевые смены мировых бартендеров

7-8 июля

Мариан Беке в Imbibe. Совладелец легендарного The Gibson Bar в Лондоне

8-9 июля

Никос Бакоулис в Social Club. Никос является совладельцем греческого бара The Clumsies, который в 2020 году занял 3 место в рейтинге The World`s 50 Best Bars.

Манолис Лукиардопулос в Bilbao. Cооснователь Odori Vermuteria Di Atene, победитель Diageo Reserve World Class в Греции и обладатель 5 места в глобальном финале.

Реми Сэвидж в Animals. Основатель A Bar With Shapes For A Name в Лондоне; лучший миксолог Европы по версии Mixology Bar Awards 2018; входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020).

Тим Этерингтон-Джадж в баре «Цветочки». Тим входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020); создатель бренда кальвадоса.

Джимми Баррат в Made In China. Cооснователя бара Zuma (23-е место в рейтинге лучших баров мира).

Линнеа Стенберг в баре «Компромисс». Линнеа — старший бартендер в Liberty Or Death в Хельсинки

9-10 июля

Эрик Лоринц в баре «Полторы Комнаты». Эрик входит в топ-100 самых влиятельных людей индустрии гостеприимства (Drinks International 2020); основатель бара Kwānt в Лондоне, который в 2020 году занял 6 строчку в рейтинге The World`s 50 Best Bars.

Хосе Луис Леон в баре Arka. Хосе — сооснователь самого титулованного бара Латинской Америки Licorería Limantour, который в 2020 году занял 17 место в рейтинге The Worlds 50 Best Bars.

Вальтер Мейенберг в Xander. Основал бар The Hanky Panky в Мехико, который в 2020 году занял 59 строчку в рейтинге The World`s 50 Best Bars.

Дэвид Кордоба в ресторане «Счастье». Является основателем всемирно известного бренда рома.