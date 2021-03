От Альбины Сексовой до Lurmish: 9 многообещающих артисток из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Почему круто играть музыку с девчонками?

Дилара: Другого опыта у меня и не было, почему-то всегда получалось так, я играла именно с девчонками. Но я не думаю, что девушкам легче с девушками, просто у меня складывалось именно так.

Настя: А почему бы и нет, это клево. Я не особо играла с мальчиками, хотя мне кажется, самоеважное — взаимопонимание между людьми.

Диана: Я играю как с девочками, так и с мальчиками (Диана также играет в краут-рок-группе «Кул кедс». — Прим. ред.). И у нас в коллективах отличное понимание и взаимное ощущение музыки. Самое важное найти общий поток мыслей и настроение, и пол на это влияет мало.

Расскажите каждая про свой инструмент, кто ваши герои и ориентиры?

Дилара: Я играю на гитаре с 10 лет, училась и классике, и джазу, но всегда тянуло играть что-то другое, что-то свое. Со временем я начала находить исполнителей, чьи песни мне стали близки, одной из первых была Лана дель Рей, тогда это очень тронуло меня, а потом я открыла шугейз и поняла, как звучит моя душа.

Диана: Мой инструмент — барабаны. Как и любой музыкант, считаю его самым важным и основным, ха-ха. На меня много кто повлиял, с самого начала вдохновлялась шумным Эйбом Каннингемом из Deftones, харизматичным Чедом Смитом из RHCP, в последнее время просто без ума от техники и легкости игры Джона Блэкуэлла, он у Принца играл. В общем, прекрасных барабанщиков очень много, интересно постепенно открывать новые для себя имена.

Настя: Я играю на басу. Просто играю, не думала никогда о кумирах. Конечно, смотрю иногда на реальных мастеров и учусь потихоньку.

Дилара, как ты сочиняешь песни?

Дилара: Я люблю писать ночью, наигрывать что-то на гитаре, и как-то само сочиняется о чем-то, что беспокоит. В основном они появляются, когда накопилось много мыслей и эмоций, которые мне нужно куда-то выплеснуть, у меня с этим в принципе тяжело, мне сложно выражать их в жизни, и песни это спасение. Бывает и так, что я запоминаю красивые фразы и слова, которые увидела где-то или услышала от кого-то, и потом вставляю их в песни. И на репетициях бывает что-то придумывается, когда импровизируем с девочками.

Как вы сошлись с продюсером и музыкантом Батерсом, который много работает с уфимской рэп-тусовкой?

Дилара: Он написал мне в интернете, что ему нравится наша музыка, а мне понравилась музыка, которую делает он. У нас оказались похожими взгляды на музыку, и Леня решил помочь нам записать альбом на студии, где он работает. Это наш первый студийный альбом, нам очень понравился опыт такой записи, Леня профессионально и душевно подходит к альбому. До этого всегда писали дома, и для нас это полностью новый опыт. Сейчас еще идет работа, и мы сами с трепетом ждем альбома.

Иногда закрадывается подозрение, что молодые музыканты не очень интересуются историей стиля, в котором играют. Небольшой экзамен на знание исконного шугейза: назовите ваши любимые коллективы и их альбомы?

Дилара: Мне нравится альбом Ride — Nowhere, группа Lush и конечно же Slowdive, они были первыми, кто покорил меня из шугейза.

Диана: Безусловно Slowdive — Souvlaki. Это истоки, то самое, что застрянет в голове и долго не отпустит. Ride — Nowhere, шумный и уносящий альбом, саундтрек для беспечной езды в никуда. Swervedriver — Raise, очень плотный шугейз с примесью альтернативы. My Bloody Valentine — mbv понравился гораздо больше их самого популярного релиза Loveless. Диссонирующее звучание на новом уровне! Alcest — Souvenirs D'un Autre Monde странно, но это светлейший альбом из части блэк-металльного жанра, который идеально срастается с шугейзом.

Настя: Adorable — Against Perfection, Catherine Wheel — Ferment, Mercury Rev — Yerself Is Steam, Swervedriver — Raise, Lush — Gala, My Bloody Valentine — Isn’t Anything.

Ну что, знаете на отлично! А какого будущего «Акульи слезы» хотят для себя?

Настя: Хотелось бы, чтобы все больше людей приходило на концерты, и в тур поехать хочется.

Дилара: Хочется стать профессионалами, развиваться и писать песни, которые будут вдохновлять и помогать людям. Наша мечта — поехать в большой тур и увидеть наших слушателей, посмотреть на те места, где они живут.

Диана: В плане музыки мечта — это дальнейшее развитие и изучение новых звучаний. Для группы было бы круто покорять все больше сердец и быть в постоянном движении.