От Альбины Сексовой до Lurmish: 9 многообещающих артисток из Петербурга, о которых скоро будут говорить все

Невероятный взлет российской инди-сцены продолжается. Знакомьтесь, «Акульи слезы», Альбина Сексова, Луни Ана, Ольга Бравина (Silvercut), Полина Шелкова (Less Distress), Августин и Карина Люрмиш (Lurmish). Перед вами девять артисток из Петербурга (мы умеем считать, просто в «Акульих слезах» — три девушки), которые не только сделают захватывающим новый сезон в музыке, но со всей вероятностью оставят след в музыкальной культуре.
Обзоры новых имен можно с восторгом готовить раз в полгода. На фоне того, что поколения слушателей и музыкантов растут, выстраивая сильную связь, полностью изменилось представление о том, как живут и развиваются в музыке девушки-музыканты. Не будем вспоминать старое, знаем одно: сегодня наши соотечественницы играют огромную роль в том, как мы слышим, чувствуем и ощущаем жизнь вокруг себя. А музыка и артистизм порой достигают того уровня, что они покоряют мировые фестивали и клубы, а их альбомы попадают во всемирные итоги года — и все это при абсолютной самостоятельности и полном творческом контроле. Главное — талант, желание и отклик слушателей.
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На Насте: поло Maje, кардиган, шорты и легинсы Sandro, ботинки Geox. На Диларе: футболка, куртка и джинсы Sandro, кардиган
Maje, кеды Geox. На Диане: футболка и джинсы Sandro, свитер Maje, кроссовки Geox
«Акульи слезы»
Девушки с гитарами осваивают легендарный лиричный стиль инди-рока и готовят серьезный альбом.
Дилара Акулова (гитара, вокал) и Настя Перова (бас) приехали из Уфы в Петербург, где и встретились с Дианой Бутуевой (ударные), переехавшей из Красноярска. Как и многие нынешние двадцатилетние, девушки взялись за архивный музыкальный стиль, шугейз/дрим-поп — культовую музыку рабочих городов Англии и колледжей США, золотой период которой пришелся на 1988-1993 годы. Затем шугейз был задавлен брит-попом в Англии и гранжем в США соответственно, но спустя 20 лет в 2010-е воспрял: главные идолы стиля My Bloody Valentine, Slowdive и Ride выпустили свежие альбомы, а новые поколения молодых рокеров тоже захотели играть, уставившись в пол, заставленный гитарными примочками — масштабно, но лирично, с красивыми аккордами, но и со стенами гитарного шума.
«Акульи слезы» — отличный пример новой женской гитарной музыки и часть огромной волны неошугейза, который развивают в России «Увула», Bananafish, «Деревянные киты» и многие другие. «Дрим-попки» (по собственному определению) готовят в 2021 году первый большой альбом, который им помогает записывать Батерс — зрелый и мощный продюсер и артист с берегов Невы, парадоксальным образом соединяющий в своем звучании хип-хоп и рок.
Почему круто играть музыку с девчонками?
Дилара: Другого опыта у меня и не было, почему-то всегда получалось так, я играла именно с девчонками. Но я не думаю, что девушкам легче с девушками, просто у меня складывалось именно так.
Настя: А почему бы и нет, это клево. Я не особо играла с мальчиками, хотя мне кажется, самоеважное — взаимопонимание между людьми.
Диана: Я играю как с девочками, так и с мальчиками (Диана также играет в краут-рок-группе «Кул кедс». — Прим. ред.). И у нас в коллективах отличное понимание и взаимное ощущение музыки. Самое важное найти общий поток мыслей и настроение, и пол на это влияет мало.
Расскажите каждая про свой инструмент, кто ваши герои и ориентиры?
Дилара: Я играю на гитаре с 10 лет, училась и классике, и джазу, но всегда тянуло играть что-то другое, что-то свое. Со временем я начала находить исполнителей, чьи песни мне стали близки, одной из первых была Лана дель Рей, тогда это очень тронуло меня, а потом я открыла шугейз и поняла, как звучит моя душа.
Диана: Мой инструмент — барабаны. Как и любой музыкант, считаю его самым важным и основным, ха-ха. На меня много кто повлиял, с самого начала вдохновлялась шумным Эйбом Каннингемом из Deftones, харизматичным Чедом Смитом из RHCP, в последнее время просто без ума от техники и легкости игры Джона Блэкуэлла, он у Принца играл. В общем, прекрасных барабанщиков очень много, интересно постепенно открывать новые для себя имена.
Настя: Я играю на басу. Просто играю, не думала никогда о кумирах. Конечно, смотрю иногда на реальных мастеров и учусь потихоньку.
Дилара, как ты сочиняешь песни?
Дилара: Я люблю писать ночью, наигрывать что-то на гитаре, и как-то само сочиняется о чем-то, что беспокоит. В основном они появляются, когда накопилось много мыслей и эмоций, которые мне нужно куда-то выплеснуть, у меня с этим в принципе тяжело, мне сложно выражать их в жизни, и песни это спасение. Бывает и так, что я запоминаю красивые фразы и слова, которые увидела где-то или услышала от кого-то, и потом вставляю их в песни. И на репетициях бывает что-то придумывается, когда импровизируем с девочками.
Как вы сошлись с продюсером и музыкантом Батерсом, который много работает с уфимской рэп-тусовкой?
Дилара: Он написал мне в интернете, что ему нравится наша музыка, а мне понравилась музыка, которую делает он. У нас оказались похожими взгляды на музыку, и Леня решил помочь нам записать альбом на студии, где он работает. Это наш первый студийный альбом, нам очень понравился опыт такой записи, Леня профессионально и душевно подходит к альбому. До этого всегда писали дома, и для нас это полностью новый опыт. Сейчас еще идет работа, и мы сами с трепетом ждем альбома.
Иногда закрадывается подозрение, что молодые музыканты не очень интересуются историей стиля, в котором играют. Небольшой экзамен на знание исконного шугейза: назовите ваши любимые коллективы и их альбомы?
Дилара: Мне нравится альбом Ride — Nowhere, группа Lush и конечно же Slowdive, они были первыми, кто покорил меня из шугейза.
Диана: Безусловно Slowdive — Souvlaki. Это истоки, то самое, что застрянет в голове и долго не отпустит. Ride — Nowhere, шумный и уносящий альбом, саундтрек для беспечной езды в никуда. Swervedriver — Raise, очень плотный шугейз с примесью альтернативы. My Bloody Valentine — mbv понравился гораздо больше их самого популярного релиза Loveless. Диссонирующее звучание на новом уровне! Alcest — Souvenirs D'un Autre Monde странно, но это светлейший альбом из части блэк-металльного жанра, который идеально срастается с шугейзом.
Настя: Adorable — Against Perfection, Catherine Wheel — Ferment, Mercury Rev — Yerself Is Steam, Swervedriver — Raise, Lush — Gala, My Bloody Valentine — Isn’t Anything.
Ну что, знаете на отлично! А какого будущего «Акульи слезы» хотят для себя?
Настя: Хотелось бы, чтобы все больше людей приходило на концерты, и в тур поехать хочется.
Дилара: Хочется стать профессионалами, развиваться и писать песни, которые будут вдохновлять и помогать людям. Наша мечта — поехать в большой тур и увидеть наших слушателей, посмотреть на те места, где они живут.
Диана: В плане музыки мечта — это дальнейшее развитие и изучение новых звучаний. Для группы было бы круто покорять все больше сердец и быть в постоянном движении.
Луни Ана
Изящный и лиричный DIY-поп от 21-летней девушки-оркестра.
Записи Ани Луниной, певицы и саундпродюсера — еще один интересный дневник современной девушки. Как и многие подростки, которые любят музыку, но не были отправлены на академическую муштру, Аня училась петь под караоке и осваивала музыкальный продакшен в программе Fruity Loops, подарившей нам не одного прекрасного музыканта.
Как результат — DIY- и немного панковский настрой пропитывает все ее творчество, а приглушенное лоуфайное звучание блуждает между инди-роком, диско и немного напоминает клауд-рэп по атмосфере. Как это обычно бывает сегодня у новых артистов, из друзей в соцсетях появились подписчики, прослушивания первых синглов во Вконтакте привели к первым ипишкам и альбому «Витражи», а в минувшем декабре вышел уже и первый взрослый альбом «Назад», который помогли довести до ума (Аня вспоминает, что случилось по 40 вариантов сведения каждого трека, пока не воплотилось ее видение) москвичи Евгений Горбунов и Павел Еремеев, во многом определяющие класс нового российского инди, достаточно вспомнить их проекты «Интурист» или «Спасибо» соответственно. В марте Луни Ана готовится представить альбом «Назад» со своей живой группой в московском клубе Mutabor, а летом покорить летние фестивали.
Расскажи, откуда ты? Как приехала в Петербург, почему выбрала его? Было бы суперинтересно узнатьо твоей семье, как ты росла и какие у тебя были увлечения в детстве. Ты вообще давно начала заниматься музыкой?
Я из Смоленска (шепотом). Закончила учебу и перебралась в Петербург почти два года назад. В вопросе «Петербург или Москва» выбрала первый, потому что тут у меня было больше знакомых и сам город дешевле в плане жилья, легче устроиться на первых порах. Семья как семья: мама, папа, я. С детства увлекалась музыкой, танцами. Хотела пойти на балет, но сказали, что 13 лет — слишком поздно. Хотела, чтобы отдали в музыкальную школу, но сказали, что из-за гитары не смогу отращивать ногти (но ногти отращивать тоже не разрешали). В 13 лет скачала приложение-караоке, в котором можно петь песни под минус, так и училась вокалу в течение пяти лет.
Твоя первая песня. Как это было? Много ли ты пишешь? Много ли у тебя сейчас материала для, например, нового альбома?
Моя первая песня — «Упал со скутера» (она доступна на всех площадках) была записана с моим другом Марком. Мы решили сочинить песню, поехали в рощу в деревне, где живет моя бабушка, купили кучу мармелада и энергетиков, всякие вкусняшки. Марк открыл garage band, быстро накидали бит и клавиши, там же записали сырой вокал. После дома на студийный микрофон друга перезаписала свою вокальную партию, сделала бэки, сама свела и выложила. «ВКонтакте» у меня есть закрытый плейлист, в котором в районе полусотни так и не вышедших демок с 2018 года. На компьютере их еще больше. Нового материала для будущего релиза — порядка семи песен. Сколько из них увидят финальную версию, неизвестно.
Сколько тебе времени нужно на написание альбома?
Давай посчитаем: «Витражи» были записаны за две недели. Неделя на первый вариант, который мне не понравился, и неделя на исправления. Создание альбома «Назад» растянулось на полгода. Но чистого времени — два месяца.
Как выглядит твоя студия?
Моя студия — это четыре стены моей комнаты, ноутбук, миди-клавиатура, гитара и микрофон. Офигенные искусственные цветы в бутылке из-под «Егермейстера» на столе и пучок лаванды из Алушты.
Что для тебя написание песен и музыки?
Отдушина, психотерапия. Я этим живу. Это мой способ диалога: со слушателями и с самой собой. Разобраться в собственных проблемах и донести какие-то важные для себя вещи до слушателя, понять, что я не одна. Люди плачут на концертах под мои песни, и я разделяю эту боль с ними, чувствую ее.
Ты даешь уроки вокала сейчас, видел недавно твое объявление об этом. А где и как ты научилась петь?
Училась петь сама, дома при помощи всех возможных средств: видеоуроки, книги, перепевание песен, прослушивание самой себя. Старалась понимать свой голос и пытаюсь научить этому своих учеников.
Тебя наверняка с кем-то сравнивают из известных артистов, при этом забывая, что невозможно создать убедительную, интересную лирику и музыку, не являясь самой собой. Как ты справляешься с этим давлением, если оно вообще есть?
После выхода первого альбома научилась не обращать внимания на подобные вещи. Если слушатель сравнивает меня с каким-либо исполнителем, то это его мнение, меня это никак не обижает, спокойно к этому отношусь.
Кто из музыкантов или героев интернета, кино тебя вдохновляет?
Меня вдохновляют зарубежные исполнители, их много: Tyler, The Creator, Фрэнк Оушен, Сабрина Клаудио и другие. Если говорить о кино, то фильмы, которые меня вдохновили — это «Пало Альто» и «Невыносимая Легкость Бытия».
Чего тебе сейчас не хватает как артисту? Чего бы хотелось достичь? Какими навыками хотела бы овладеть?
Не хватает определенной поддержки. Не хватает смелости писать прямо о том, что я чувствую, потому что мне все равно приходится подбирать для слушателя нужные слова. Мне бы хотелось достичь успеха. Выйти на качественно новый уровень живых выступлений, устраивать крутые шоу. В плане навыков, хотелось бы стать максимально автономной системой, как артист: уметь самостоятельно и профессионально исполнять все стадии создания песен, от записи до мастеринга.
Какие есть идеи по поводу совместных треков? На альбоме «Назад» ты спела с Димой из Tapenight, и это интересное творческое взаимодействие.
У меня есть дикое желание записать фиты с некоторыми известными исполнителями. Но не стоит забывать, что музыкальная сцена растет и обновляется каждый день. Если появится кто-то близкий мне по духу, или с кем я смогу сработаться и исследовать новые грани своего творчества, то почему нет — погнали.
Какие места в Петербурге предпочитаешь?
Сейчас я живу в Коломне и все мои ежедневные перемещения начинаются и заканчиваются там. Каждый день замечаешь новое: красивое здание, на которое раньше не смотрела, уютный сквер, спрятанный в глубине района. Люблю улицу Жуковского, Петергоф и юг красной ветки метро: проспект Ветеранов, Ленинский, Автово.
Альбина Сексова
Звезда «параллельной эстрады», художница и острослов покоряет 20-летних.
Сексова была известна как звезда богемы и художница, рисовавшая шаржи у памятника Екатерине II на Невском (такой можно заказать для себя и сейчас в пабликах певицы). Десять лет назад героиня записала первый альбом «... (пенис) таджика» и стала звездой «параллельной эстрады». В прошлом году Альбина вступила в альянс с монстром актуального продакшена Александром Ионовым, подарившим нам взлет Гречки, «Ритуальных услуг» и поддержавшим еще целое поколение молодых инди-музыкантов. В итоге в 60+ Сексова стала звездой «Ионотеки», а ее состоящий только из хитов альбом «Королева Тик Тока» потеснил на стриминге Лану дель Рей.
Альбина остра на язык и уникальным образом видит в окружающей жизни новое и смешное, ее складные тексты пополнили золотой фонд мата на эстраде, как прежде «Сектор газа», Сергей Шнуров и Стас Барецкий. Оцените песни о бар-хоппинге, коронавирусе, домашнем насилии или примерьте на себя лозунг «где нет свободы — там нет любви» из самой популярной вещи певицы «Свобода и успех».
Вы сложившийся, зрелый и яркий человек и артист. Расскажите коротко об основных этапах вашей творческой жизни: как вы стали художником и как пришли на сцену?
С детства я любила рисовать и знала, что стану художником или артисткой. Я собирала открытки с актерами и мечтала о карьере на сцене. Родители хотели, чтобы я занималась балетом, но втайне от них я поступила в художественную школу. Строгость и дисциплина балета меня не привлекали. Призналась я родителям, только когда понадобились деньги на акварельные краски и кисточки. После школы я поступила в училище Мухиной (художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. — Прим. ред.). Меня интересовали дизайн, проектирование и архитектура. Обучение нравилось, но в СССР свободы творчества в этих областях не было, все контролировалось строгими ГОСТами. Устав от академической системы, я ушла в свободные художники. Увлеклась графикой и живописью: рисовала портреты, вступила в «Товарищество свободных художников». Но пришлось вступить и в более официальный «Союз художников», чтобы получить мастерскую. В сложные экономические времена начала 1990-х я была одной из первых художников, вышедших на заработки на улицу, участвовала в легендарной тусовке живописцев у «Катькиного садика» на Невском. Все это время я вращалась в богеме. Многие герои моих портретов сегодня известные деятели культуры. Когда в начале 2010-х появились первые идеи образа «Альбины Сексовой», все это произрастало именно в андеграундных кругах и только сейчас вышло на поверхность, в мейнстрим.
У ваших песен сильная литературная основа. Кто ваши любимые писатели?
В свое время меня очень вдохновил Венедикт Ерофеев и его легендарная книга «Москва —Петушки». Читаю я много и совершенно разное. Например часто перечитываю Маркиза Де Сада, «Жюльетта» — одна из моих любимых книг, мне очень по душе смелость, исходящая от этой книги. Но не стоит думать, что я повернута на сексе, например, недавно я прочитала книгу Якова Гордина «Русский человек и Кавказ. Триста лет войны и мира». В целом мне нравится публицистика и исторические жанры. А еще большое впечатление на меня произвел роман Ирвина Уэлша «На игле» и его экранизация. А иногда могу просто перечитать Валентина Распутина, тянет на родное. Вообще люблю читать современных авторов. Слежу за творчеством моих подруг: поэтов Натальи Романовой и Беллы Гусаровой.
Ваш музыкальный проект начался больше 10 лет назад. Как вы считаете, почему он по-настоящему выстрелил сейчас?
Тут помогла моя новая команда: продюсер Александр Ионов, звукоинженер Иван Грибоедов и актеры, создающие вместе со мной визуальную часть проекта. Я постоянно общаюсь с молодежью, с прогрессивными ребятами, они помогают быть в курсе всех трендов. Из маргинально-андеграундных мои песни превратились в более привлекательную музыку с элементами современных популярных стилей: хип-хопа и электро-попа.
Какую роль в вашем развитии сыграл Ионов. Как вы творите вместе?
В первую очередь Александр организовал четкий рабочий процесс без разболтанности и неразберихи, часто присущей тусовке музыкантов. Моя дискография появилась на всех сервисах через лейбл Ionoff Music, возник стабильный график выступлений, я получаю реальные гонорары за концерты и скачивания музыки. С Ионовым все четко. Также он сыграл большую роль в создании нового альбома — именно как продюсер он придумал и название и предложил дизайн обложки, плотно работал со звукоинженером и содействовал продвижению альбома. Работа над треками — это коллективное усилие всей моей команды. Альбом «Королева Тик Тока», побивший многочисленные рекорды в Apple Music, создавался в условиях пандемии и самоизоляции, дистанционно, что еще больше сплотило наш коллектив. Все начиналось с черновых записей моего вокала на диктофон. Затем все доводилось до ума в студии главного звукоинженера «Ионотеки» Ивана Грибоедова, которому принадлежит большинство креативных идей альбома. Стилистику и процесс создания альбома контролировал Александр Ионов. Мы часто созванивались и обсуждали все детали. В результате получился просто отличный альбом!
Ваша лирическая героиня настоящая гедонистка. А что доставляет сейчас наибольшее удовольствие вам?
Я искренне радуюсь возможности выходить на сцену и общаться с публикой. Настоящий подарок — контакт со слушателями. На сцене я получаю огромную дозу взрывной энергии, эдакий «адреналин». Мне часто приходят письма от людей, которые, например, лежат в больницах и пишут с благодарностью за те положительные эмоции и общую «бодрость духа», что исходят из моих песен. Такие положительные отзывы дорого стоят и делают меня счастливой, мотивируют работать дальше.
Ольга Бравина / Silvercut
Певица пополняет фонды нашей интеллигентной поп-музыки, запев на русском.
Музыкальный проект певицы Бравиной три года назад заявил о себе великолепным альбомом ideal: умная живая поп-музыка в скандинавском духе со сложными околоджазовыми решениями. Оля выступает как автор песен и определяет концепцию звучания, которую ей помогает реализовать саундпродюсер Егор Рязанцев в студии и живой бэнд на сцене. Проект всегда на стороне высокой эстетики и не лишен чудачеств: в копилке есть автобусный тур группы по барам Италии на 18 городов и концерт в демонстрационном дубль-доме aka «концерт в лесу». В прошлом году в творчестве Оли наметился переход к песням на русском языке. Ближайший релиз — песня «Облака», за романтичным заголовком скрывающая рефлексию взрослого человека на тему отношений, оставшихся в прошлом. Новый сингл также заходит на территорию более понятной по звучанию поп-музыки и имеет все шансы покорить даже форматированные бастионы радио — такой качественной и музыкальной, иначе не скажешь, музыки «для взрослых» сегодня очень не хватает в мире бэнгеров и запевших блогеров.
Отдельное направление в жизни Оли — преподавание вокала и музыки для тех, кто ищет чуткого, терапевтичного педагога, а ее инстаграм наполнен ежедневными зарисовками, сочетающим, как и ее музыка, философский взгляд и обаятельную самоиронию.
Ты ведешь инстаграм, в котором подробно рассказываешь о своих озарениях и наблюдениях за жизнью. Важно ли для артиста сегодня показывать свою жизнь во всех подробностях, не исчезает ли старая добрая магия загадки?
Для меня сторис — это ежедневное исследования себя, мира, а также творчество. Здесь можно соединять несоединимое, философствовать и шутить одновременно, открывать новые места, имена, события, грустить-радоваться, петь, тестировать идеи, общаться. Это многогранный инструмент, в котором можно бесконечно оттачивать навыки коммуникации, маркетинга, психологии, копирайтинга, лингвистики — и всё, конечно же, с приставкой нейро-. (Смеется.) Мне тоже важно оставлять загадку артиста. Но можно быть откровенным и загадочным одновременно, если есть чувство меры и убежденность, что ты вещаешь нужное, интересное. Главное не быть пустым. Для артиста показывать свою жизнь сегодня мне кажется важным. Но стоит это делать только из состояния «хочу», а не «надо». Должен быть искренний интерес к чему угодно в себе и в других. Мы все можем быть большим вкладом друг для друга. А начинающим артистам продвигать__свое творчество без инстаграма сегодня просто невозможно. Инстаграм, как мне кажется — возможность обнаружить личность, стоящую за музыкой.
Ты пока что ведешь и финансируешь свой проект сама. Как ты выживаешь и не теряешь фокуса на цели?
Ограничения развивают нас. Если нет денег, но хочется выглядеть и делать красиво, ты все равно будешь в этом: исследовать, «насматривать», воспитывать вкус, копить лайфхаки. Так формируется видение. Поэтому новый клип Silvercut «Облака» я намеренно решила снимать на телефон прямо в той локации, где живу, без стилистов и визажистов, только вдвоем с подругой-оператором. И всю подготовительную работу я проделала сама, иногда обращаясь к друзьям только за советом или одеждой. Мне хотелось доказать самой себе, что красота-стиль-качество находятся внутри, и только тогда получается аутентично и свежо, когда ты достаешь это сам из себя. А приложение бюджета и команды профессионалов к самостоятельному художественному видению — это, возможно, придет позже. Мне всегда было важно делать красиво, содержательно, вдумчиво. Правильно упаковывать, оформлять, затейливо структурировать, подбирать точные пропорции, формы, соблюдать нюансы. Возможно, так мои идеи и смыслы становятся более понятными, видимыми для «моих людей».
Твой первый альбом ideal, о котором мы с восторгом писали три года назад, записан на английском языке. Расскажи, какие цели ты тогда перед собой ставила и насколько естественно к тебе пришли песни на русском языке — в последние годы оказалось, что это требование времени и на родной язык перешли даже заядлые англоманы Tesla Boy.
Тогда я понимала лишь, что по прошествии уже многих на тот момент лет в музыке хочу найти свой собственный саунд. Альбом — хорошая возможность собрать все свои песни в одну музыкально-стилистическую концепцию, даже если они очень разные. И это получилось! Я и сегодня не хочу переделывать там ничего, а это дорогого стоит. Что касается русских песен, в какой-то момент мне стала интересна русская речь, тексты, я начала неспешно проходить курсы по копирайтингу. Это давалось и тяжело, и легко одновременно. Оказалось, что я тяготею к определенной лексике и фонетике, что у меня есть любимые «звучания» в русском языке. В один момент, когда я что-то наигрывала на клавишах, внезапно пошла фраза за фразой, это был странно и необычно. Помню это первое удивление самой себе. Потом я еще пару раз глобально поудивлялась, ну и перестала. (Смеется.) Русское слово дало мне новую силу даже на уровне звукоизвлечения, пения, и конечно многие это отмечали. В общем, с русским языком вышло по любви и «само собой», а «Само собой» — даже есть такая новая песня.
Расскажи о своей новой песне «Облака», о клипе на которую ты уже упомянула.
Как и многие, я проводила карантин на даче, она у нас под Тихвином. Дача большая, а вокруг сплошная природа. Я стригла кусты, жгла костры, много гуляла. Каждый мой день начинался с выхода на крыльцо и огромного неба. Облака невероятных форм и размеров буквально впечатались мне в глаза, а потом пришла фраза «облака — куски ваты», ну а потом припомнилась история любви из прошлого, и понеслось. На чердаке лежало детское пианино, и я уходила туда по вечерам, чтобы отдохнуть от общения с семьей, они слишком тревожно реагировали на ситуацию с карантином, меня это утомляло.
В общем, на чердаке я наиграла основные аккорды, напела и поняла, что это простая и такая трогательно-хрупкая песня, которая меня «долечила». Я выложила ее в сториз, много людей отреагировало, и я решила, что теперь точно доделаю ее.
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Футболка и свитер Off-White (Babochka Concept Store), штаны Sandro
Less Distress
Что мейн, что утренник — восходящая звезда техно не отпустит вас просто так.
Less Distress — никнейм Полины Шелковой, восходящей звезды техно. Она получила образование в области гостеприимства в Швейцарии, а по возвращении в Петербург семь лет назад, в 21, ее как раз стали пускать в клубы. Впитав энергию больших рейвов и клуба Mosaique, Полина решила попробовать силы в музыкальном продакшене. Андрей «BBQ» Кадомцев, легендарный человек в саунд-дизайне и электронной музыке, как педагог привил Полине серьезный подход к звуку. Итог: ее треки быстро оказались на европейских лейблах. Ближайший релиз — винил на парижском Mama Told Ya, где она будет соседствовать с кумиром, шведом Варгом, название трека которого она даже увековечила, сделав татуировку. Полина также много работала «по специальности», выступая в качестве хоста/раннера на событиях m_division и Roots United, сопровождая заезжих звезд в Петербурге (оцените скромность героини: орги фестов до сих пор не знают о том, что Полина уже сама продюсер с букинг-агентом в Берлине). Как диджей Полина не играет ниже 130 bpm, при этом ее сеты сохраняют повествовательность и лирическую силу. Как лучшие из диджеев, Полина — лидер и ведет публику туда, куда направлено ее независимое творческое видение.
Один из твоих самых популярных треков на SoundCloud, который ты также играешь в клубах — Lolita, с голосом — в это трудно поверить — Лолиты Милявской. Расскажи его историю.
Это один из немногих треков, идея которого пришла ко мне до того, как я села за его написание. Однажды я увидела клип Лолиты «Раневская», и в начале был ее качественно записанный голос, несколько фраз — «ты будешь писать мне письма?» — по сути идеальные сэмплы, бери и используй! Наткнувшись на клип, я сразу почувствовала сильную, четкую эмоцию и поняла, что смогу передать ее через техно, создать клубный инструмент, в котором Лолита почти что читает мантру: «Ты будешь писать, ты будешь писать», как будто уговаривая при этом саму себя. После создания трека я написала Лолите в директ, прикрепила трек, объяснила мою позицию, что продавать его не собираюсь, только использовать в диджеинге. Но письмо пока осталось без ответа.
В электронной музыке в принципе структура карьеры довольно предсказуемая вещь: вырабатываешь свой саунд в диджеинге и продакшене, пишешь миксы и треки, тебя приглашают записать подкаст, выступить или выпустить трек, дальше гастроли — и понеслась. На какой ты стадии?
Недавно я вошла в букинг-отношения с девушкой-агентством из Берлина. Мне понравился ее разнообразный ростер и подход к делу, она помогает со связями и предложениями и, что немаловажно и неожиданно для меня, поддерживает во мне творца. Ждем открытия границ! В целом я двигаюсь по наитию, откликаюсь на интересные предложения. Раньше было больше материала — пробовала отправлять его на лейблы; сейчас больше предложений, чем готовых треков. Воспринимаю площадку SoundCloud как портфолио — кому нравится твой саунд, тот обязательно даст о себе знать.
Какая у тебя музыкальная мечта?
Когда я помогала хостить артистов для мероприятий m_division и Roots United, меня приятно удивляло, насколько профессионально ведут себя большие техно-музыканты: они с толком подходят к своему времени в городе, высыпаются или ходят на экскурсии, любят все вместе поужинать, просят привезти их на площадку за час до своего сета, и нередко после сета им уже пора выдвигаться в аэропорт. Моя мечта — жить этой профессиональной жизнью, смотреть мир, знакомиться с разными людьми, при этом делая свое дело хорошо, с уважением относясь к рейверам, промоутерам и ко всей индустрии.
Августин
Певица, композитор и просто голос из других измерений, напоминает нам о великой мощи музыки новым синглом.
Год назад появление Августин, артистки, перебравшейся из Норильска в Петербург, началось с каминг-аута в качестве небинарной персоны (артистка использует местоимение «она», ударение в имени Августин на «а»). Но ее дебютный сингл «Папа Север» был настолько музыкально и лирически убедителен, что его заметили далеко за пределами квир-сообществ. Год ожидания, и перед нами новая песня «Много в садах георгинов», и снова — высокая музыкальная планка.
Кажется, что если захочет, эта артистка покорит весь мир, напомнив всем нам, что такое музыка и ее сила. Своеобразие мелодии, аранжировки и вокального исполнения, сочетание звуков и ритмическая организация песни поражают воображение. И в этих пяти минутах музыки больше, чем у иных артистов в целой дискографии. Бескомпромиссный продюсер, автор слов и музыки, и, как можно было убедиться на импровизированном появлении в московском клубе Mutabor или на недавнем выступлении в «Ласточке» с инди-рок-группой «Пинк тайд», невероятный живой артист, Августин продолжает искать себя, свое звучание и сподвижников под сводами Петербурга.
Что для тебя песни?
Песня — как рабочая униформа и она запятнана болью и опытом проживания своих смыслов. На ней следы от обид, страха быть чужой и признания своих ошибок. И я не могу снять эту робу, я отказываюсь быть чистой и высшего класса, для меня приоритет быть честным музыкантом. Моя музыка это шум, в котором я выживаю. Она моя неуклюжесть, одинокость и самое большое счастье, смысл жизни. Думаю, что бьющееся сердце готово воспринимать (мою музыку. — Прим. ред.).
Расскажи о новой песне «Много в садах георгинов». Как ты ее сочинила, почему выбрала для нового сингла именно ее?
Я не выбираю песни. Они материализуются, это процесс надо мной. И моя работа как оракула транслировать месседж. Текст «Много в садах георгинов» — Новеллы Матвеевой (советская и российская поэтесса, прозаик и бард. — Прим. ред.) я знала с детства, и поэзия сама стала песней. Вот такая самостоятельность, сила слова. В контексте своей работы я не приемлю слово «легко». Я долго искала звук. Я переехала в Москву, чтобы найти музыканта, но только и видела «тени, тени, тени, тени». В итоге музыка вернула меня обратно в Питер, где и была закончена песня при участии Степана Шпехта и Estrangement Effect.
Какие у тебя есть мечты и потребности для их осуществления в музыке?
Я мечтаю иметь команду и делать музыку, не отвлекаясь на мысли о выживании. Когда ты независимый артист, приходится постоянно думать о том, как сохранить оболочку (тело). Я размышляю и работаю над звучанием в настоящем. И мне важно совершенствовать свой голод. В будущем хочу не потерять свое звучание, себя в среде разговоров о процентах, ценниках и прочих далеких от музыки делишках.
В чем секрет твоего полета?
Я просто просыпаюсь и пишу, опираясь на еще один день. Думаю, знать секрет полета — не моего ума дела. Но силы есть еще бороться, найти и не сдаваться.
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Рубашка Valentino, фартук из кожи Loewe (все — Babochka Concept Store), свитер Ugly Sweater Club, перчатки Azuare
Карина Люрмиш / Lurmish
Карина, уносящая своим пением в волшебный ночной лес, возвращается с новым альбомом после череды впечатляющих фитов.
Люрмиш — обладательница удивительного голоса, благодаря которому песни в ее исполнении приобретают глубокий, несколько мрачный волшебный лоск. Совместный с мужем музыкальный проект Карины дебютировал несколько лет назад с альбомом «Суперблиц», который обогатил русское инди прорезиненным электронным звуком, темами самопознания и сложными эмоциями. Также Карина часто заходит в гости к другим артистам — рокерам-лирикам «Свидание», хаус-мастерам Cream Soda и, только что — к трио «Лауд» (слушайте их трек «Маяк», так хорошо воспроизводящий атмосферу и смыслы трип-хопа 1990-х).
Также в прошлом году благодаря Карине легендарный хаус-проект Alpha-Beta вышел из длительной спячки, их альбом «Музыка» среди лучших инди-поп-релизов прошлого года. Ну а весной Lurmish представят новую пластинку, пока не имеющую названия.
Невозможно пройти мимо твоего голоса. Какой красивый тембр и как много он рассказывает, помимо слов твоих песен. В кого у тебя такой голос?
Спасибо, в моей семье нет музыкантов, но мама говорила, что мечтала быть певицей и, возможно, поэтому она так поддерживает меня в занятиях музыкой. С детства мама прививала мне любовь к изобразительному искусству, мы занимались рукоделием, батиком, ткали гобелен. А вот с хорошей музыкой меня не знакомили, я слушала что попало и где-то класса до 6–7 не знала, кто такие «Битлз». Но помню, что всегда была чувствительна к музыке, если вдруг попадалось что-то, что можно почувствовать.
Что тебя вдохновляло к музыкальному творчеству?
Каждое лето я жила в деревне, и мы часто ходили в лес, я до сих пор черпаю вдохновение из тех ощущений, которые давала неизведанная природа. Когда мы шли вглубь леса, мне всегда казалось, что вот-вот мы попадем в волшебное место, параллельную реальность. Я уже тогда пела — в школьном хоре, у нас с подругой даже была музыкальная группа, когда нам было лет по 11. Но потом у меня начались проблемы со связками из-за того, что я постоянно кричала и громко разговаривала — подростком я была просто «дикаркой». Я хотела обучаться вокалу, но все педагоги меня разворачивали из-за связок. Пришлось долгое время лечиться у фониатра. Лечение меня сильно изменило, мне приходилось себя сдерживать, чтобы не разговаривать громко в привычной манере. Мое поведение и ощущение себя начало тоже меняться и уходить от дикарского. В тот же период я открыла для себя музыканта Дэмиена Райса (ирландский фолк-исполнитель. — Прим. ред.), все время слушала его музыку — и он сильно на меня повлиял.
Как ты видишь идеал своего творческого процесса?
Тяжело рассказать про идеалы, для меня главное в моем творчестве, чтобы оно было честным и точно отражало ту энергию, то чувство, которое я хочу выразить. Думаю, это задача длиною в жизнь — постепенно исключать лишнее и оставлять только самое важное и честное.
Ты участвовала в легендарном хаус-проекте Alpha-Beta, вы записали замечательный поп-альбом «Музыка». Что тебе дал этот опыт? Это то, в чем ты и дальше хочешь развиваться?
Для меня этот опыт был противоположен тому, как я обычно создаю музыку. Я поняла, что пытаться написать легкий текст на определенную аудиторию — не моя природа. Хотя и получились классные песни! Думаю, буду учиться совмещать себя и поп для дальнейших экспериментов. Кстати, я сделала обложку для этого альбома, мне она нравится.
Новый альбом Lurmish выходит весной. Была ли какая-то концепция? Или это просто новые восемь песен, которые вы сели и записали?
Концепция будет в обложке, промоматериалах, в интро. Как писать песни, руководствуясь концепцией, я пока не знаю. Пишу о том, что для меня важно, все разное: что-то из детства, что-то про отношения, где-то сакральное, какая-то песня про психику, в какой-то песне это все перемешано. Может быть, попробую в следующем альбоме внедрить связующую идею в каждую песню, это было бы интересно.
По материалу нового альбома кажется, что у тебя очень сложный период. Это твоя лирическая героиня, или ты правда проходишь через сложности?
Лирических героинь у меня нет. Я и правда проходила сложный период жизни в последние несколько лет, возможно, переходный возраст или кризис, но многие болезненные песни не вошли в альбом. Конкретно об этом опыте, наверное, только песня «Сама себя». Мне кажется альбом достаточно позитивный, там больше счастливых или умозрительных песен, чем о боли. Песня «Маршрут», например, несет в себе очень светлую энергию, которая, как мне кажется, может исцелять и помогать, это моя любимая песня.
О каком будущем для себя ты мечтаешь?
Мечтаю много работать, быть удовлетворенной жизнью и очень мечтаю о доме на природе. Если говорить о будущем Lurmish, то — да, в идеале вижу много работы. Хочу дать много рабочих мест талантливым людям. Хочу свой офис, студию. И хочется использовать в своем творчестве самые интересные технологии, которые сможет предложить время, в котором мы будем находиться.
Текст: Дмитрий Первушин
Фото: Маргарита Смагина, Алина Горбачева, Саша Чайка
Креативный продюсер: Лима Липа
Стиль: Валерия Ниренштейн, Джейн Сытенко, Лилия Давиденко
Визаж и прически: Оля Змеюка, Анна Кочергина
Ассистент стилиста: Ольга Савкова
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