5 фактов о «Флоре» в Эрмитаже: почему стоит увидеть главную музейную премьеру осени?

16 сентября в Эрмитаже состоится премьера спектакля «Флора» — первой в музее театральной постановки подобного масштаба. Как австрийский режиссер Жаклин Корнмюллер объединила в одном проекте театр, изобразительное искусство, литературу, музыку и перформанс и почему мы все ждем это событие осени — рассказывает куратор образовательных программ Молодежного центра Эрмитажа Анна Тыренко.
1. Эксперимент в традиционном музее
Бум на музейно-театральные проекты докатился до России несколько лет назад, однако все так или иначе экспериментальные идеи оставались в стенах чуть менее консервативных институций. В 2021 году Государственный Эрмитаж решается на радикальный жест и приглашает современных писателей, художников, актеров и перформеров интерпретировать шедевры своей коллекции. В результате получился проект из 12 перформансов в залах Нового и Старого Эрмитажей.
2. Литературные мистерии
Несмотря на подчеркнуто междисциплинарный характер проекта, основной акцент режиссер поставила на взаимодействие изобразительного искусства и литературы. Для тех, кто следит за современными литературными процессами, «Флора» станет настоящим подарком: среди приглашенных к участию писателей есть главные звезды Запада — Дэвид Фостер Уоллес, автор суперкниги метамодернизма «Бесконечная шутка», а также Зэди Смит, интеллектуальная икона леволиберального мира. За русскоязычную часть отвечают столпы нашей литературы — Татьяна Толстая и Евгений Водолазкин.
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Михаил Пиотровский
3. Еще один взгляд на привычные шедевры
Новая интерпретация коллекции — вещь редкая в музейной среде, особенно когда речь идет о классическом искусстве. «Флора», которая реагирует искусством на искусство, предлагает зрителям найти свои ответы и свой нарратив внутри произведения.
«Это смелый эксперимент, потому что всем кажется, что они так хорошо понимают картины и никакой другой интерпретации быть не должно, а на самом деле появляется новое видение. […] Я не сомневаюсь, что у многих это вызовет отторжение, но уверен, что большинство получит огромное удовольствие, для них откроются новые взгляды на хорошо известные вещи», — говорит о проекте Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.
4. Соучастие
Вовлечение аудитории — сегодня главный принцип не только современного театра, но и музейной жизни. Отказываясь от линейного повествования и привычной сцены, проект дает возможность зрителю самому выбирать способ восприятия перформансов. Кстати, не обошлось без звезд и в театральной части проекта: участвуют как молодые таланты, Саша Ревенко и Владимир Кузнецов, так и заслуженный — Сергей Мигицко. А всем любителям современной хореографии советуем не пропустить Лилию Бурдинскую, основательницу ByeBye Ballet.
5. Искусство в пандемию
Одна из первых премьер осени, «Флора» открывает сезон в Петербурге — за последние полтора года мы все истосковались по большому и новому искусству. Пока мы все только ждем открытия границ, а с ними открытия и театральных фестивалей, «Флора» может хотя бы ненадолго закрыть эту потребность; а для кого-то это наверняка будет первое посещение Эрмитажа после введения жестких ограничений — и сразу в уникальном формате, в закрытом музее и с целыми галереями в личном распоряжении.
Владимир Кузнецов
актер, режиссер, арт-директор площадки «Скороход» исполняет эссе Татьяны Толстой «Хороший сын»
«У меня большой опыт работы в нетеатральном пространстве: были спектакли на вокзале, чердаке, в электричке, на пляже, на лестнице, во дворе, в баре, на крыше, в ресторане, в квартире, на обувной фабрике, в консульстве и даже в музее. Я люблю работать с контекстом пространства, это для меня как раз более понятная и привычная среда, чем заведомо условное театральное пространство.
“Флора” — это, конечно, абсолютно новый уровень, потому что тут возникает смесь контекстов. Обычно я работаю с бытовым пространством и очевидными слоями восприятия. Но когда твоим фоном выступает Рембрандт и картина, известная буквально каждому человеку, условность преломляется».
Билеты и вся информация здесь: flora.hermitagemuseum.org
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