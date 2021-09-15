5 фактов о «Флоре» в Эрмитаже: почему стоит увидеть главную музейную премьеру осени?

1. Эксперимент в традиционном музее

Бум на музейно-театральные проекты докатился до России несколько лет назад, однако все так или иначе экспериментальные идеи оставались в стенах чуть менее консервативных институций. В 2021 году Государственный Эрмитаж решается на радикальный жест и приглашает современных писателей, художников, актеров и перформеров интерпретировать шедевры своей коллекции. В результате получился проект из 12 перформансов в залах Нового и Старого Эрмитажей.

2. Литературные мистерии

Несмотря на подчеркнуто междисциплинарный характер проекта, основной акцент режиссер поставила на взаимодействие изобразительного искусства и литературы. Для тех, кто следит за современными литературными процессами, «Флора» станет настоящим подарком: среди приглашенных к участию писателей есть главные звезды Запада — Дэвид Фостер Уоллес, автор суперкниги метамодернизма «Бесконечная шутка», а также Зэди Смит, интеллектуальная икона леволиберального мира. За русскоязычную часть отвечают столпы нашей литературы — Татьяна Толстая и Евгений Водолазкин.