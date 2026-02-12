Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона 2026 года? (Жизневский, Михайлов и Шекспир!)

«Человеческий голос» (18+)

Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена

Когда: 14 и 15 февраля, 12 и 13 марта

Продуктивности режиссера Елизаветы Мороз можно только позавидовать. В середине февраля она выпускает премьеру по Жану Кокто на Малой сцене БДТ с одной из самых тонких и интеллектуальных актрис труппы Полиной Маликовой, а спустя неделю на седьмом ярусе Александринки представит премьеру «Дневника Лёки» с Ольгой Белинской.

Сам драматург давал пьесе следующее определение: «Драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а вернее, диалога по телефону с мужчиной, голос которого зритель не слышит». К выразительным средствам, предложенным Кокто — слову, интонации и паузе — режиссер Мороз добавит еще одно: музыку. Таким образом, превратив монолог «в оперу для драматической актрисы и фортепиано».