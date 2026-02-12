Что смотреть в театрах Петербурга до конца сезона 2026 года? (Жизневский, Михайлов и Шекспир!)

Свежая версия «Ревизора» Фокина (к 80-летнему юбилею Валерия Владимировича!), притча Михайлова, Шиллер в трактовке Серзина, стихотворная драма о травле Пастернака в постановке Габриа, переосмысление чеховского «Вишневого сада» Шерешевским, сомнамбулический романс «Трамвай “Желание”» Екатерины Половцевой и история о связи Шекспира и Петербурга от студентов Руслана Кудашова. Собака.ru рассказывает о главных премьерах в театрах города до конца сезона, на которые точно стоит купить билеты.
ФЕВРАЛЬ
«Человеческий голос»
«Человеческий голос» (18+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена
Когда: 14 и 15 февраля, 12 и 13 марта
Продуктивности режиссера Елизаветы Мороз можно только позавидовать. В середине февраля она выпускает премьеру по Жану Кокто на Малой сцене БДТ с одной из самых тонких и интеллектуальных актрис труппы Полиной Маликовой, а спустя неделю на седьмом ярусе Александринки представит премьеру «Дневника Лёки» с Ольгой Белинской.
Сам драматург давал пьесе следующее определение: «Драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме монолога, а вернее, диалога по телефону с мужчиной, голос которого зритель не слышит». К выразительным средствам, предложенным Кокто — слову, интонации и паузе — режиссер Мороз добавит еще одно: музыку. Таким образом, превратив монолог «в оперу для драматической актрисы и фортепиано».
Роман Михайлов
«Утренний предшественник» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Основная сцена
Когда: 19 и 20 февраля, 6, 20 и 21 марта
Продолжительное время Роман Михайлов успешно совмещал занятия математикой, литературой и театром. В конце концов искусство перевесило: три года назад он покончил с наукой и отправился покорять отечественный кинематограф. В считанное время Михайлов стал модным режиссером среди рецензентов и блогеров, объявивших его «первым по-настоящему культовым автором российского кино после Алексея Балабанова». Театральные критики пока еще сдерживаются и таких громких авансов не раздают, замерев в ожидании премьеры на основной сцене БДТ.
Сам режиссер объясняет ее содержание так: «До своего рождения человек оказывается в комнате. Там есть некто, и он говорит, что сейчас — то “время”, когда можно собрать все впечатления своей будущей жизни, как ягоды в лукошко. Этот спектакль — наша сказка. Люди учатся в волшебной школе, слушают лекции о превращениях, поют птицы и ангелы, происходят чудеса. Нам хотелось бы передать зрителю чувство нежности и благодати».
«Пастернак»
«Пастернак» (16+)
Где: «Мастерская», Малая сцена
Когда: 19 и 25 февраля, 11, 12 марта
В 1958 году Нобелевский комитет присудил Борису Пастернаку премию по литературе. В Советском Союзе на это эпохальное событие отреагировали перпендикулярно: поэта клеймили и травили, а также лишили членства в Союзе писателей. Идейные пуристы и вовсе требовали вышвырнуть Пастернака из страны, оставив без драгоценного гражданства. Давление было настолько сильным, что поэт отправил в Стокгольм телеграмму, в которой отказался от премии.
Вся публичная вакханалия, разыгравшаяся вокруг него, хорошо задокументирована, в том числе в стенограммах, письмах и дневниках. Они-то и послужили основой для создания поэтической (в буквальном и переносном смыслах!) постановки Романа Габриа, который сам написал весь стихотворный текст.
«Дневник Лёки»
«Дневник Лёки» (18+)
Где: Александринский театр, Седьмой ярус
Когда: 21 февраля
В центре моноспектакля, созданного режиссерско-актерским тандемом Елизаветы Мороз и Ольги Белинской, — история Ольги Берггольц — поэтессы, прозаика, драматурга и военкора. Берггольц прошла через ад Большого террора, потеряла двух мужей и детей, во время Блокады работала на радио и выступала в театрах. Существенная часть драматического текста собрана из дневников, которые Берггольц вела на протяжении полувека. На сцене проявятся три ипостаси Лёки — так поэтесса называла себя в личных записях — в юности, молодости и зрелости.
«Кровавая свадьба»
«Кровавая свадьба» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 27 февраля, 24 марта
В Малом театре кукол по каким только текстам нет спектаклей: Пушкин и Хармс, Шекспир и Ерофеев, Петрарка и Сухово-Кобылин. С февраля этот впечатляющий список пополнит Лорка. По его сюжету на сельской свадьбе сталкиваются два враждующих семейства. Жажда мести ощутима, но на время традиции оказываются сильнее — никто не хочет мешать торжеству. Развязка наступит внезапно, потому что движение рока невозможно остановить.
«Мы хотели прикоснуться к драматургии Лорки, пронизанной поэзией. Его текст — животная внутренняя страсть: порывистая, губительная, не видящая преград на своем пути, влекомая инстинктом, уничтожающая или, если угодно, преобразующая красоту», — поясняет режиссер будущей премьеры Чакчи Фросноккерс.
Тихон Жизневский
«РЕВИЗОР с продолжением» (18+)
Где: Александринский театр, Основная сцена
Когда: 27 и 28 февраля, 1и 17 марта, 2 апреля
В Александринке неотвратимо приближаются два события: юбилей президента театра Валерия Фокина и премьера «РЕВИЗОРа с продолжением» в его же исполнении. Эта постановка — четвертое обращение режиссера к гоголевской пьесе. Первый раз Фокин поставил комедию сорок с лишним лет назад в польском театре и с тех пор периодически к ней возвращается.
В версии 2026 года, над которой работали Алексей Трегубов (сценография и костюмы) и Ксения Малкина (грим), обещают масштаб и размах, эффектные визуальные решения и много музыки. Роль Хлестакова исполнит любимец театрального Петербурга Тихон Жизневский. Сквозник-Дмухановского, более известного как Городничий, сыграет Сергей Паршин, выходивший в этой роли на сцену в 2002-м.
МАРТ
«Сад»
«Сад» (18+)
Где: Камерный театр Малыщицкого
Когда: 5, 6 и 13 марта, 5, 6, 22 и 23 апреля
Петр Шерешевский продолжает упражняться в создании палимпсестов на основе чеховских произведений. Впрочем, как еще можно обойтись во второй четверти ХХI века с известными вдоль и поперек пьесами? Только стерев исходный текст и написав новый, желательно свой.
Как и в предыдущих «Трех», в новом спектакле режиссер отступает от чеховской фабулы, сосредоточиваясь на идеях и смыслах сюжета. Герои «Трех» обитали в классической петербургской коммуналке, а персонажей «Сада» отправят в детский творческий лагерь в Ленобласти, находящийся под угрозой закрытия. Используя свой фирменный прием объединения кино и театра, Петр Шерешевский расширит камерную сцену КТМ до просторов леса или берега Финского залива. В сюрреалистическую реальность, симулирующую настоящую жизнь, можно отправиться уже в марте и апреле.
«Пять женщин, предавшихся любви»
«Пять женщин, предавшихся любви» (18+)
Где: «Суббота»
Когда: 7, 8, 9 и 21 марта
Режиссер Андрей Опарин выпустит премьеру по сборнику новелл классика японской литературы XVII века Ихары Сайкаку. Трудно представить более экзотичный выбор материала, но еще сложнее вообразить, что же получится в итоге.
Меж тем команда спектакля подошла к подготовке серьезно: снарядила экспедицию в Токио, Осаку и Киото, где разворачивается действие, посетила сохранившиеся исторические места XVI-XVII веков, а также изучала культуру, обряды и уклад жизни в средневековой Японии. По возвращении все начали искать точки соприкосновения древних историй и современной реальности. Удалось ли найти и что именно — узнаем в марте.
Лев Додин
«Двадцать четыре часа из жизни женщины» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы, Камерная сцена
Когда: 9, 19, 20 марта
Для Артура Козина это третья работа на Камерной сцене додинского МДТ, которая снова подтверждает: режиссер предпочитает идти непроторенными сценическими дорогами, скрупулезно подбирает единомышленников и уже обрел собственное видение. В 2023-м он поставил «Стражей Тадж-Махала», в прошлом году — «Случай в Виши». На оба попасть возможно, лишь очень загодя купив билеты.
В обоих случаях Артур Козин работал с художником Ольгой Павлович, придумавшей минималистичную сценографию, позволяющую не отвлекаться от актеров, находящихся на расстоянии вытянутой руки. В инсценировке знаменитой новеллы Стефана Цвейга режиссер впервые будет работать с актрисой (предыдущие два спектакля — сугубо мужские) — Анжеликой Неволиной, а ее партнерами выступят Михаил Самочко и ставший постоянным участником козинских постановок Евгений Шолков.
Руслан Кудашов
«Петербургские сонеты Вильяма Шекспира» (16+)
Где: Большой театр кукол
Когда: 11 и 12 марта
Над этим спектаклем Екатерина Ложкина-Белевич работала вместе со студентами мастерской Руслана Кудашова. Ученики наблюдали за жизнью и делали зарисовки. Однажды в парке они встретили пожилую пару, проникновенно читавшую друг другу шекспировские сонеты. Сперва текст великого барда прозвучал однажды, но вскоре стало понятно — именно эта поэтическая форма сможет органично вплестись в канву постановки. Режиссер и мастер поддержали будущих артистов театра кукол. Так и родилась история, связавшая Шекспира и Петербург.
Сцена Karlsson Haus
«Зверский детектив. Право хищника» (6+)
Где: Новая сцена Karlsson Haus (Кирочная, 67)
Когда: 14 и 28 марта
После задорной и весьма успешной премьеры по первой книге «Зверского детектива» сиквел стал лишь вопросом времени. И вот в марте режиссер Екатерина Ложкина-Белевич с той же командой и увеличившимся актерским составом выпускает следующую историю про Барсукота, скучающего от недостатка крупных правонарушений и желающего себя проявить. На этот раз отважный герой отправится на поиски негодяев, похитивших Куру-четыре.
Камерное преступление вызовет волнения в курятнике и приведет к последствиям пострашнее. Но Барсук-старший и, конечно же, Барсукот со всем разберутся, и восстановят порядок, доказав, что даже в сложных ситуациях можно найти разумное решение.
Фильм «Трамвай "Желание"» 1951 года
«Трамвай “Желание”» (18+)
Где: Театр «На Садовой»
Когда: 15, 16 и 17 марта
Режиссер и автор инсценировки Екатерина Половцева определяет жанр премьеры как сомнамбулический романс. Пьесу Теннесси Уильямса однажды уже ставили в этом театре в 2005 году. Тогда несчастную Бланш, теряющую рассудок и связи с реальностью, блестяще играла Марина Солопченко.
С 15 марта в этой роли начнет выходить звезда московского «Современника» Алена Бабенко. В новой версии героиня создает воображаемые миры, лишенные примет времени и быта, чтобы забыть о травмах прошлого. Отчего жизнь оказывается похожа на замкнутый круг, выбраться из которого в одиночку не представляется возможным.
Фильм "Приключения Буратино" 1975 года
«Золотой ключик или…» (6+)
Где: Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, Большая сцена
Когда: 22 и 23 марта
Режиссер Иван Пачин — большой выдумщик и фантазер. Его спектакли, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию, равно обожают и взрослые. В марте он дебютирует на большой сцене Комиссаржевки, причем со сказкой, досконально известной нескольким поколениям зрителей.
Буратино, впервые оказавшийся в театре, попадет в окружение колоритных героев — хитрых киношников Лисы Алисы и Кота Базилио, величественной оперной дивы Черепахи Тортиллы, пронырливого пройдохи Дуремара и жестокосердного Карабаса Барабаса. Вместе с главным героем зрители окажутся в подлинном театральном мире, будут искать ключи к загадке, которую никому до сих пор не удавалось разгадать, и отвечать на непростой вопрос: что важнее — играть по чужим правилам или найти Золотой Ключик и открыть им собственную дверь?
Декорации к спектаклю "Про любовь"
«Про любовь» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 27 и 28 марта, 11, 19 и 26 апреля
Оригинальное название пьесы, написанной 25-летним Эдвардом Радзинским — «104 страницы про любовь». Первым ее поставил Анатолий Эфрос в Ленкоме. Этого оказалось достаточно, чтобы остальные театры взяли камерную драму о любви стюардессы Наташи и физика Электрона в свой репертуар. В 1968 году эту историю экранизировал Георгий Натансон, пригласив на главные роли Татьяну Доронину и Александра Лазарева. В постсоветское время интерес к пьесе не угас, но изменился фокус.
Режиссер Александра Мамкаева («Попрыгунья», «Душечка») собирается говорить о счастье, которое возможно лишь здесь и сейчас, и о любви как о хрупкости. Через историю Наташи и Электрона каждый зритель проживет собственный опыт романтических чувств.
"Костюмер"
«Костюмер» (16+)
Где: Театр им. Ленсовета, Малая сцена
Когда: 27 и 28 марта, 8 и 9 апреля, 8, 21 и 22 мая
Рональд Харвуд написал пьесу о жизни труппы маленького бродячего театра, колесившего по Англии времен Второй мировой, в 1980-м. Она немедленно стала бродвейским хитом, а через три года ее экранизировал Питер Йетс.
На Малой ленсоветовской сцене историю про сложносочиненные отношения маститого актера, которому давно осточертели гастроли, бытовые тяготы, разношерстная труппа, и беззаветно преданного ему костюмера Нормана, ставит Роман Кочержевский. А разыграют ее Александр Новиков и Олег Федоров. Премьеру наметили на Международный день театра. А когда еще уместнее говорить о сценической подноготной?
Зал Малой сцены БДТ
«Человек, который принял жену за шляпу» (16+)
Где: БДТ им. Товстоногова, Малая сцена
Когда: март
Британский невролог и активный популяризатор медицины Оливер Сакс написал свою самую известную книгу на основе историй реальных людей, страдающих от нарушений психики и пытающихся с ними справиться. Помимо собственного практического опыта, Сакс опирался на работы Лурии, Джексона, Гольдштейна и других медицинских светил.
На Малой сцене БДТ этот, прямо скажем, не самый театральный текст ставит Галина Зальцман, работавшая в Театре «На Васильевском» и в прошлом ноябре дебютировавшая в Театре им. Ленсовета с вампиловским «Старшим сыном». Одно из главных свойств постановок режиссера Зальцман — органичное сочетание человеческой истории с бесшабашной театральностью — в случае с Саксом становится особо ценным.
АПРЕЛЬ
Анна Блинова, Дмитрий Лысенков, Тихон Жизневский
«Ивонна, принцесса Бургундская» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 10, 11, 12 апреля
Витольд Гомбрович написал эту пьесу в 1938-м. В России о ней узнали спустя более чем полвека, когда в журнале «Современная драматургия» вышел перевод Леонарда Бухова. Поставили ее на российской сцене в 1998-м, причем не в столичном театре, как можно было ожидать, а в новосибирском «Красном факеле». В Петербурге к ней обратятся впервые, и логично, что это случится на художественно прогрессивной Новой сцене Александринки.
Режиссер Хуго Эрикссен уже дважды работал в этом пространстве и хорошо знаком с труппой. Сказочную принцессу сыграет прима театра Анна Блинова, а ее партнерами станут Виктор Шуралев, Петр Семак, Александра Большакова, Елена Немзер и другие.
Зал Малого театра кукол
«На заре жизни» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: апрель
Режиссер Ксения Проценко выбрала для своего спектакля совершенно неожиданный и уж точно мало кому известный документальный материал — мемуары педагога и писательницы Елизаветы Водовозовой, ученицы Константина Ушинского. Через частные сюжеты (жизнь в уездном городке Поречье Смоленской губернии, смерть отца и семерых сестер и братьев во время эпидемии холеры, переезд в большой город, учебу в Смольном институте, участие в молодежных кружках) проступает панорама жизни Российской империи середины XIX века.
Возможно ли выстоять в сложившихся обстоятельствах, когда одно другого тяжелее? Каким должно быть подлинное образование? Изменится ли ситуация с повсеместным насилием? В поисках ответов на все эти вопросы задействуют не только актеров и кукол, но и механические вертепные ящики.
Владислав Ходасевич, 1925 год
«Квартирник» (рабочее название) (16+)
Где: театр «Открытое пространство»
Когда: апрель
Основой спектакля служит внушительное количество документальных и художественных текстов — от воспоминаний поэта Ходасевича до романа Ольги Форш «Сумасшедший корабль», а между ними еще масса других литературных и биографических источников.
Режиссеры Александр Савчук и Виктория Евтюхина миксуют в будущей постановке элементы сайт-специфика и квартирника. На мысль о создании такого спектакля их навело пространство театра, разместившегося в обычной петербургской парадной на Моховой. В похожем доме, только на Мойке, 59, жили, творили, дружили, влюблялись и ссорились обитатели петроградского «Дома искусств», появившегося в разгар Гражданской войны. В «Открытом пространстве» встретятся сюжеты про Ходасевича и Берберову, Осипа и Надежду Мандельштам, и даже Гумилева с Ахматовой.
Арина Лыкова и другие артисты «Мастерской»
«Рехаб» (16+)
Где: Невидимый театр
Когда: апрель
Любая аддикция в конечном итоге оказывается разрушительной, а в иных случаях и фатальной для того, кто с ней не справляется. Актерский секстет — Арина Лыкова, Коля Куглянт, Аня Шамина, Мария Коркодинова, Анастасия Колесина, Алессандра Джунтини — основываясь на документальных рассказах, попробует разобраться в причинах возникновения пагубного пристрастия, а также почему одни оказываются подвержены ему вплоть до полного разрушения личности, а другие — нет, и как общество воспринимает такую зависимость. В спектакле частично будут задействованы люди с аддикцией.
МАЙ
Фильм "Евгений Онегин" 1958 года
«Евгений Онегин» (16+)
Где: Театр «На Литейном»
Когда: 15 и 17 мая
На середину мая запланирована премьера Владислава Тутака по одному из главных произведений русской литературы XIX века. Зная режиссера, можно с уверенностью сказать, что он точно не пойдет по проторенным дорогам, а предложит нетривиальную трактовку пушкинского сюжета, в котором уже сейчас, при всей легкости, иронии и внешней простоте текста, обнаруживаются отпечатки античной трагедии.
Фильм 1935 года «Сон в летнюю ночь»
«Сон в летнюю ночь» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: май
В спектакле Веры Каратаевой иррациональное (волшебство!) вторгнется в рациональное (конфликт долга и чувства!), а также в любовные разборки и вопросы собственной идентичности. Удастся ли распутать такой тугой клубок — узнаем в мае. Театр рекомендует спектакль скучающим по теплу и легкомыслию и стремящимся выйти из затруднительного положения.
ИЮНЬ
«Собака на сене» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 5 и 6 июня
Из двух тысяч пьес (поговаривают, что их даже больше!), сочиненных Лопе де Вега, до нас дошло меньше четверти. На слуху и того меньше — пожалуй, не больше десятка. Одной из самых известных, благодаря телеверсии Яна Фрида, стала «Собака на сене». Возможно ли сейчас обнаружить актуальные мотивы и сюжеты в пьесе, написанной четыреста с лишним лет назад? Режиссер Игорь Коняев, в 2012-м поставивший в Ленкоме «Учителя танцев», уверен, что да.
Зал Новой сцены Александринского театра
«Устал рождаться и умирать» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 5, 6, 7 июня
Очередной дебют на Новой сцене. Только на этот раз режиссерский. Молодая надежда китайского, а теперь и российского театра Дин Итэн для постановки в Александринке выбрал роман нобелевского лауреата Мо Яня, в котором поразительно органично «сочетаются грубый натурализм и высокая трагичность, политическая сатира и волшебный вымысел редкой художественной красоты». Воплощать все перечисленное и, наверняка, еще что-то помимо этого Итэн будет с помощью восьми актрис, в числе которых Ольга Белинская, Янина Лакоба и Василиса Алексеева.
Фильм "Макбет" 1971 года
«Макбет» (18+)
Где: Малый театр кукол
Когда: июнь
«Гамлет», «Лир», «Сон в летнюю ночь»…Теперь вот «Макбет». В списке хрестоматийных шекспировских текстов на сцене МТК недостает разве что «Отелло» и «Ромео и Джульетты». Вероятно, это лишь вопрос времени. А пока здесь разыграют один из самых кровавых сюжетов мирового театра — о человеке, у которого было все. Или он всего лишь полагал, что у него есть все? По уже сложившейся традиции, рекомендация от театра: «Спектакль подойдет тем, кто получил руководящую должность, но не знает, что с ней делать».
Зал Александринского театра
«Сентиментальное путешествие» (16+)
Где: Александринский театр, камерные пространства Основной сцены
Когда: июнь
В основе спектакля — автобиографическая книга литературоведа и киноведа Виктора Шкловского. Даже в кратком пересказе ее сюжет похож на захватывающий авантюрный роман: Шкловский был помощником комиссара Временного правительства, участвовал в заговоре эсеров, стрелялся на дуэли, бежал от чекистов по льду Финского залива, потерял брата и сестру, был безответно влюблен в Эльзу Триоле, издавал журнал в Берлине, а в конечном итоге вернулся назад в СССР (и все это за какие-то пять лет!).
Анна Потебня, чей эскиз по автофикшену показывали в рамках лаборатории «Театр вне театра», под конец сезона выпустит полноценный спектакль, который пройдет в камерных пространствах Основной сцены.
ИЮЛЬ
Кадр из фильма 1964 года «Гамлет»
«Гамлет» (16+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: 17 июля
Подробностей про июльскую премьеру пока нет, но она совершенно точно стоит внимания. Анатолий Праудин ставит «Гамлета»! Этого более чем достаточно, чтобы вызвать интерес у всех, кто следит за петербургским театром. Одна из главных интриг — кому отдадут заглавную роль. Ведь в распоряжении режиссера есть актеры его «Экспериментальной сцены», больше четверти века живущей в камерных пространствах Балтдома. А с ними, вероятно, задействуют и артистов труппы театра, как это произошло, например, в «Сестре печали».
Семен Серзин
«Разбойники» (16+)
Где: Невидимый театр
Когда: лето
Сочетание режиссера Серзина и драматурга Шиллера звучит как настоящий оксюморон. До сих пор в послужном списке Семена Серзина преобладали современные тексты: от Данилова и Богославского до Жеребцовой и Стешика. Хрестоматийные драматургия и проза возникали лишь изредка. И вдруг такой поворот! Дебютная пьеса немецкого классика на сцене Невидимого театра — такое само по себе уже тянет на событие сезона, вне зависимости от финального результата.
Никаких подробностей про будущий спектакль пока нет, но готовиться к просмотру стоит начинать заранее. Например, перечитать исходный текст, написанный в начале XIX столетия.
Текст: Наталия Эфендиева
