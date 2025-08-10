Погиб режиссер Юрий Бутусов

10 августа 2025 года стало известно о кончине Юрия Бутусова. Бывший главный режиссер театра имени Вахтангова утонул.

Кончину коллеги также прокомментировал режиссер Роман Михайлов: «Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе…».

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине, окончил Кораблестроительный институт и некоторое время работал по специальности, прежде чем поступил на режиссерский факультет Театральной академии. Уже его дипломная работа «В ожидании Годо», поставленная в Театре на Крюковом канале в 1996 году, сделала режиссера знаменитым и принесла ему две «Золотые маски». За последние годы Бутусов становился лауреатом главной профессиональной награды страны — чаще, чем кто-либо из его коллег. В 2011—2018 годы был главным режиссером и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, затем, в 2018—2022 занимал пост главного режиссёра Театра имени Е. Б. Вахтангова.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Юрия Николаевича.

Новость дополняется.