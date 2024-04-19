Как режиссер Юрий Бутусов превращает «свалку» на театральной сцене в великую красоту? Объясняет критик Елена Горфункель

Мастера сценографии XX века менее всего беспокоились об отвлеченной от содержания форме, о красоте. Эдуард Кочергин писал, что «в сценической композиции есть своя завязка, кульминация, развязка». Кочергин хоть и недолго, но учился у Николая Акимова — прямого наследника декорационного искусства начала ХХ века. Между учителем, Акимовым, и учеником, Кочергиным, пролегает дистанция всего в поколение, и что же — эта дистанция демонстрирует разницу между сценографией живописного эстетизма и сценографией прагматизма.

Вспомним, что ржавые железные листы, которыми Питер Брук «украсил» своего «Короля Лира» в 1962 году, воспринимались как красота театра, оторвавшегося от зрелищного буквализма, нашедшего лаконичный образ всего спектакля в одной детали. Мейерхольд, говоря о мизансцене и приводя в пример постановку «Грозы» в Александринском театре, как бы мимоходом замечал: «Имея на сцене много действующих лиц, мы должны разместить их, не добиваясь красивости расположения — этого на сцене никогда не следует делать — а так, чтобы выразить настроение пьесы согласно схеме». Мейерхольд говорит о схеме Александра Головина, художника «Грозы». Сценография Головина, Добужинского, Коровина, Сапунова, Судейкина, как и костюмы Бакста, вообще приход талантливых художников начала XX века в театр усиливают тенденции красоты по понятиям живописи, обогатившей театр. Но мы уже не ощущаем так остро красоту прежнего времени, даже в ее утонченном варианте Серебряного века. Да и не нуждаемся в ней. Вкусы сместились к неразборчивости, ко всему наспех декорированному, вне высшей гармонии. Узнавая приметы дешевой красоты в спектаклях Бутусова (и не только его), зрители узнают то, что ласкает зрение, тешит слух, что ныне есть суррогат прекрасного.