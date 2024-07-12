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Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра

Приказ о назначении, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, вступил в силу сегодня, 12 июля.

Никита Кобелев
alexandrinsky.ru / Александринский театр

Никита Кобелев

Никита Кобелев в 2011 году окончил режиссерский факультет в РАТИ-ГИТИС (мастерская Кудряшова). Сразу после института с 2012 по 2020 год ставил спектакли в Московском академическом театре имени Маяковского, а с 2016 по 2020 годы занимал должность заместителя художественного руководителя театра. С 2017 по 2021 годы преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса актерского факультета ГИТИСа. С июня 2023 года Кобелев занимает пост главного режиссера Александринского театра, а в июле 2024 года становится его художественным руководителем.

Валерий Фокин

Валерий Фокин

Главный режиссер театра Никита Кобелев заменит Валерия Фокина, который возглавлял Александринский театр с 2003 года (больше 20 лет!). Сам Фокин с 12 июля становится Президентом Александринского театра, как сообщил в своем телеграм-канале Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич.

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Валерий Фокин, Александр Малич

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