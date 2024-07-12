Режиссер Никита Кобелев назначен новым художественным руководителем Александринского театра

Никита Кобелев в 2011 году окончил режиссерский факультет в РАТИ-ГИТИС (мастерская Кудряшова). Сразу после института с 2012 по 2020 год ставил спектакли в Московском академическом театре имени Маяковского, а с 2016 по 2020 годы занимал должность заместителя художественного руководителя театра. С 2017 по 2021 годы преподавал в мастерской Миндаугаса Карбаускиса актерского факультета ГИТИСа. С июня 2023 года Кобелев занимает пост главного режиссера Александринского театра, а в июле 2024 года становится его художественным руководителем.