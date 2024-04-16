«У "Рипли" не бывает черных дней»: Каким вышел монохромный сериал о социопате с Эндрю Скоттом в главной роли?

Мелкий мошенник Том Рипли цепляется за любую возможность подзаработать: то наживется на отчаявшемся должнике, то подпись на банковском чеке подделает. Однажды ему везет по-крупному: миллионер принимает Рипли за другого и отправляет его в Италию, чтобы тот вернул бизнесмену сына. История уже стала частью культурного кода, поэтому не будет спойлером сказать, что встреча на Амальфитанском побережье оборачивается трагедией.

С одной стороны, версия Зеллиана вторит предыдущим экранизациям, самую известную из которых выпустил Энтони Мингелла, пригласив на главные роли Мэтта Дэймона с Джудом Лоу. С другой, это совершенно иное произведение — холодное, бесчувственное, медлительное, нарочито эстетское. Схожим образом в 1951 году Альфред Хичкок увидел роман Хайсмит «Незнакомцы в поезде». Его нуар с идеальным саспенсом и отточенной визуальной стилистикой действует на зрителя гипнотически, если не сказать головокружительно (не путать с «Головокружением» — другим знаковым триллером «короля ужасов»).