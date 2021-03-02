Худрук Александринского театра Валерий Фокин: «Я рассчитываю на молодое незамутненное поколение»

Есть ли у вас четкий распорядок дня или все происходит ситуационно?

Я стараюсь быть в рамках определенного расписания. Встаю довольно рано — в семь утра я уже на ногах, мне нужно что-то сделать или подготовить. Впереди репетиция, административные дела, встречи или поездка в Москву. Эти постоянные переезды в течение 18 лет не так легко даются. Иногда хочется, чтобы поезд остановился где-то между Петербургом и столицей. Мне даже снился сон, что я сижу в маленьком зале ожидания в Бологом абсолютно расслабленный и никуда не тороплюсь.

Чтобы не выпадать из жесткого режима, я стараюсь расставлять приоритеты, что обязательно на первом месте, а что можно отодвинуть. Невозможно хвататься сразу за все чемоданы и пытаться их унести. В молодости удавалось, но это неконструктивно — надо распределять. При этом театр — специфическая территория, твой четвертый приоритет может стать первым и единственным главным, иначе все посыплется. Это живая машина, которая состоит из людей, все время нужно быть внимательным, дипломатичным и жестким одновременно.

Что в этом плане свободнее — театр или кино? Вы же сейчас вернулись к кинорежиссуре и сняли на «Мосфильме» фантастический фильм «Петрополис» с Антоном Шагиным в главной роли.

Кино – это другой способ мышления, более производственный, хотя и творческий процесс. Если ты снял более-менее приличный материал, на монтаже и постпродакшене ты уже хозяин (с учетом продюсерского диктата, конечно) и в какой-то степени можешь быть свободным, пробуя разные комбинации. На пленке ты воспроизвел эмоцию, и она осталась. В театре ее приходится повторять каждый раз заново. Иногда начинает рушиться конструкция, композиция, надо все поддерживать в определенном градусе, температуре и состоянии. Получается, что нагрузка на театрального режиссера психологически и эмоционально больше. Правда, это если речь не идет о съемках — там как раз может произойти что угодно. Например, «Петрополис» должен был сниматься в Японии, Америке и России на натуре, но из-за пандемии все рухнуло, отвалилась часть инвесторов. Я посоветовался с сыном (Кирилл Фокин — автор сценария картины — Прим.ред.), с оператором Ильей Овсеневым, и мы придумали новое решение, которое оказалось лучше изначального в художественном отношении.

Вы имеете в виду то, что для съемок «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м?

Да, мы построили огромный «город памяти», по которому свободно перемещается главный герой. Он может зайти на кладбище в Японии или на берег океана во Флориде. Это дало элемент условности, что все происходит в его голове. Заложенный в сценарии прием тем самым был подчеркнут и оправдан. Сейчас фильм на этапе постпродакшена, а я, если возвращаться к вопросу приоритетов, в процессе выпуска нового спектакля «Честная женщина» (ближайшие показы будут 11, 12, 23 и 24 марта — Прим.ред.). Это на данный момент главное и требует определенной сосредоточенности и концентрации.