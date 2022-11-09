Неелова, Исакова и «Приказ короля»: Что смотреть в театрах Петербурга в ноябре

«Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова

Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий приступил к работе над спектаклем по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. Метафизика окружающей их реальности как раз и прорастает сквозь эту инопланетность. Исследовать же первоначальную природу мира и бытия художественный руководитель БДТ умеет виртуозно. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.

18, 19, 20 ноября