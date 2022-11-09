Неелова, Исакова и «Приказ короля»: Что смотреть в театрах Петербурга в ноябре

По традиции ноябрь в Петербурге — месяц лучших театральных премьер и привозов. Этот год не стал исключением: фестивали «Дягилев. P. S.» и «Золотая маска», гастроли «Современника» и ключевые релизы главных театров города это доказывают. Рассказываем, какие спектакли точно стоит увидеть!
«Антигона»
Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская»
Смотр молодого театра и для молодого же зрителя в 2017 году придумали в театре «Мастерская» Григория Козлова. В 2022-м он проходит уже в пятый раз. В программе — спектакль Егора Чернышова «История одного преступления» (Театр «На Спасской», Киров), постановка Антона Безъязыкова «Доходное место» (Театр драмы Кузбасса, Кемерово), работа Наталии Лапиной «Дни Савелия» («Городской театр», Петербург), а также версия романа Толстого в режиссуре Романа Габриа «Каренин А.» (Тюменский Большой драматический театр) и недавняя премьера Григория Козлова и Максима Фомина «Антигона» («Мастерская», Петербург). Подробнее о фестивале мы рассказывали здесь.
До 15 ноября
Семен Серзин
«Дневники оптимиста», «Невидимый театр»
Среди авторов, с текстами которых работал режиссер Семен Серзин, не только современные драматурги Дмитрий Богославский, Маша Конторович, Олжас Жанайдаров, Наталья Ворожбит, но и Геннадий Шпаликов, Борис Рыжий, Сергей Довлатов, Михаил Булгаков, Александр Володин. Так что выбор, сделанный в этом сезоне в пользу прозы Михаила Зощенко, выглядит естественным продолжением этого ряда. Название будущего спектакля не только многообещающее, но и дает большой простор для трактовок. Пока можно увидеть открытую читку для будущего спектакля.
9 ноября
«Один восемь восемь один», Александринский театр
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
11, 12, 13 ноября
«Обыкновенное чудо», ТЮЗ им. Брянцева
В ТЮЗе продолжаются премьерные показы мюзикл «Обыкновенное чудо» по мотивам пьесы Евгения Шварца. Ее постановщиком стал лауреат «Золотой маски» и (символично!) главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти. Главные роли исполняют Нонна Гришаева (Эмилия) и Иван Ожогин (Волшебник). Сценографию спектакля создал Вячеслав Окунев — главный художник Михайловского театра.
13, 20 ноября
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», Театр им. Ленсовета
Лоренс Стерн писал главный труд всей жизни семь лет, но так его и не закончил. Тристрам Шенди — один из самых грустных литературных героев всех времен и народов, а роман получился, конечно же, ироничным и смешным. Рассказ начинается еще до рождения протагониста и по дороге от завязки к следующему пункту в повествование постоянно кто-то вклинивается со своими сюжетами, уводя от магистральной мысли. Режиссер Борис Павлович подхватывает безумную игру Лоренса Стерна, перемешивая абсурдный британский юмор, личные истории артистов спектакля и музыку позднего барокко. Хотя за последнее наверняка поручиться нельзя. Как и быть уверенным в том, что истории действительно документальные. Главная роль у Александра Новикова.
15 ноября
«Привидения», БДТ им. Товстоногова
Эта пьеса, написанная Генриком Ибсеном в 1881 году, считается одной из самых мрачных в истории театра. Суровый норвежский драматург собрал здесь внушительную коллекцию аморальных тем по тогдашним временам и сегодняшним — от нечистоплотности церковников до кровосмесительных связей. Режиссер Роман Мархолиа, впечатляюще поработавший с «Игроком» Достоевского на все той же сцене БДТ, и с Ибсеном обошелся соответствующе: то есть с присущими ему размахом и фантазией. Главная звезда спектакля — Светлана Крючкова в роли Элен Алвинг.
15 ноября
«Приказ короля»
Фестиваль «Дягилев P.S.»
Фестиваль «Дягилев. P. S.» держит феноменальную форму благодаря усилиям его худрук Натальи Метелицы. Судите сами — к нам едут красочный и эклектичный «Приказ короля» Вячеслава Самодурова екатеринбургского Урал Опера Балет (16 ноября), новейшая программа «Лабиринт» с работами Юрия Посохова, Ольги Лабовкиной, Анны Щеклеиной и экс-солиста труппы Бежара, испанца Патрика де Бана (19 ноября), а также спектакль «Пристанище» Антона Адасинского и его Derevo Laboratorium (18, 19, 20 ноября). Наш подробный гид по всем событиям читайте здесь.
До 20 ноября
«Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий приступил к работе над спектаклем по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. Метафизика окружающей их реальности как раз и прорастает сквозь эту инопланетность. Исследовать же первоначальную природу мира и бытия художественный руководитель БДТ умеет виртуозно. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
18, 19, 20 ноября
«Голова», театр «На Литейном»
В театре «На Литейном» продолжаются показы недавней премьеры — спектакля лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича «Голова» по пьесе Константина Стешика. Впервые текст представили в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» в этому году. Это абсурдистская история, как найденная на улице голова человека оказывается оракулом, знающим про «тайны жизни, вселенной и всего такого». В спектакле пять персонажей: Я (Виталий Гудков), Пухов (Сергей Матвеев), Палкин (Николай Красноперов), Голова (Павел Путрик), Экскурсовод (Татьяна Болдина).
19, 30 ноября
«Красный фонарь», Музей театрального и музыкального искусства
Амбассадор социального и документального Дмитрий Крестьянкин поставил в Театральном музее на улице Зодчего Росии спектакль «Красный фонарь» — «эпистолярное действие о дирекции Императорских театров». В его основу легли письма и дневники Владимира Теляковского — ее последнего главы. В спектакле играют Максим Сапранов и Иван Капорин. Художником выступила Александра Мошура, за драматургию отвечал Алексей Синяев.
21, 24 ноября
Елизавета Боярская
«Чайка», МДТ — Театр Европы
Спустя двадцать лет после первой версии художественный руководитель Малого драматического Лев Додин вновь ставит пьесу Чехова. В спектакле, выпущенном на стыке столетий, многие герои выглядели непривычно и неканонично. Нину Заречную играла молодая Ксения Раппопорт, и ее героиня оказывалась девушкой прагматичной, целеустремленной и без всяких иллюзий. Константин Треплев в исполнении Александра Завьялова был похож не на драматурга-новатора, полного ошеломительных идей, а несчастного ребенка, некогда покинутого матерью. В новой постановке Заречной стала Анна Завтур, Аркадину играет Елизавета Боярская, Треплева — Никита Каратаев, а Тригорина — Игорь Черневич. Подробнее здесь.
22, 23 ноября
Дмитрий Крестьянкин
«Ленин из Ревды», «Балтийский дом» (мраморная лестница театра)
Режиссер Дмитрий Крестьянкин не перестает приятно удивлять: то придумает собственный театр с зазывным названием «Плохой», то выпустит постановку про 1990-е, на которой ностальгически плачут критики и зрители. В основу его спектакля для «БалтДома» положены документальные интервью жителей среднеуральского города Ревда. Сохранив реальные имена и особенности речи опрошенных, авторы предъявят галерею архетипов: от молодого человека, считающего необходимым уничтожить «все пережитки прошлого», до женщины, поражающей объемом памяти — героиня знает практически наизусть труды вождя мирового пролетариата (а это несколько десятков томов!). Один из центральных вопросов, который волнует авторов, — историческая память, способы ее сохранения, а также открытие новых символов эпохи. Вместе со зрителями создатели спектакля попробуют понять, почему за одни символы большинство продолжает держаться буквально до последнего, а с другими расстается легко и без всякого сожаления.
22 ноября
«Костик»
Фестиваль «Золотая маска в Петербурге»
Региональный фестиваль от главной театральной премии страны «Золотая маска» вновь проходит в Петербурге. На смотре уже показали балетные шедевры Акрама Хана, Иржи Килиана и Шарон Эяль, впереди — версия чеховской «Чайки» с Викторией Исаковой, Марией Смольниковой и Александром Матросовом и в режиссуре Дмитрия Крымова «Костик» (23 и 24 ноября), совместная работа театра «Практика» и Мастерской Брусникина «В кольцах» (25 и 26 ноября) и аудиальный перфоманс в двух частях по мотивам обрядовых фольклорных песен «Коромысли» (26 и 27 ноября). Наш подробный гид читайте здесь.
До 27 ноября
Макет постановки 1991 года.
«Любовь к трем апельсинам», Мариинский театр
На исторической сцене Мариинского театра покажут оперную премьеру нового сезона — «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. Впрочем, речь о хорошо забытом старом (или, если угодно, проверенным временем) — это возобновленная постановка 1991 года режиссера Александра Петрова и художника Вячеслава Окунева. Репетируют партии в «Апельсинах» четыре поколения артистов.
23 ноября
«Шекспир. Сонеты», Новая сцена Александринского театра
Театральный эксперимент режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской соединяет онлайн и офлайн — поэтому к нему подключатся не только артисты Александринки (Тихон Жизневский, Сергей Мардарь, Виталий Сазонов, Иван Жуков, Любовь Штарк, Евгения Фадеева, Александр Мицкевич, Анна Величко), но и Альметьевского драматического театра (Лейсан Загидуллина, Ильсур Хаертдинов) и Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана (Роман Алексеев, Светлана Александрова). Сонеты Шекспира в спектакле будут звучать на трех языках: русском, татарском, марийском.
23, 24 ноября
Павел Чинарев
«Дядя Ваня», «Приют комедианта»
Актер Евгений Серзин для режиссерского дебюта выбрал ни больше ни меньше как «Дядю Ваню» Антона нашего Чехова. Но фокус внимания сместился с рефлексирующего Ивана Петровича Войницкого на мысли, поступки, внутренние стремления всех участников спектакля. Например, доктора Астрова — блестящая роль Павла Чинарева, лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2022 года в номинации «Театр».
23, 24 ноября
«Хроники Раздолбая», «Балтийский дом»
15 лет назад режиссер Игорь Коняев поставил на сцене «БалтДома» спектакль по автобиографической повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». А теперь последует продолжение. Изданные в 2013 году «Хроники», по словам самого Санаева, не являются сиквелом истории жизни Саши Савельева, описанной в дебютном произведении. Раздолбай (имя персонажа собирательное) живет с мамой и отчимом, слушает тяжелый рок и всем умным и просто книгам предпочитает эротические журналы. Окончание школы практически совпадает с финалом распада той страны, в которой герой родился и достиг совершеннолетия, он обнаруживает, что совершенно неприспоблен к новой жизни. К старой, впрочем, тоже. Герои нового спектакля режиссера Коняева поделятся со зрителями теми мыслями и чувствами, которые знакомы всем, кто помнит, как провожал олимпийского мишку в 1980-е, жил в лихие 1990-е и сумел дожить до 2020-х.
25, 26 ноября
«Лицом к стене», БДТ им. Товстоногова
Режиссер Лиза Дороничева для постановки в БДТ выбрала пьесу одного из самых востребованных британских авторов — Мартина Кримпа. В пьесе «Сокращение чрезвычайных ситуаций» (таково ее оригинальное название) он исследует природу человеческой жестокости и безжалостности, а также способы их контролировать. Квартет героев (Яна Савицкая, Елена Шварева, Виктор Бугаков, Иван Кандинов) будет разбираться с тем, почему в счастливых условиях множатся несчастья, откуда в идеальных семьях берутся монстры и как себя вести перед лицом внезапной смертельной опасности.
25, 26 ноября (учебный корпус, комнаты 401-403)
Петр Шершевский
«Идиот», «Приют комедианта»
Петр Шерешевский использует все технические возможности сцены «Приюта комедианта», соединяя театр и кино, режиссер намерен прогуляться по чертогам княжеского разума, прихватив в это увлекательное путешествие и зрителей.
Герои хрестоматийного романа обитают в том же пространстве, что и современные петербуржцы. Реалии XIX столетия прочно сплетаются с веком ХХI-м, и, может так статься, что Львом Мышкиным окажется ваш сосед справа или слева, коллега по работе или и вовсе — вы сами.
25 ноября
Яна Тумина
«Будь здоров, школяр», МДТ — Театр Европы
Для своей второй постановки в Малом драматическом Яна Тумина выбрала повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр». Писатель рассказал здесь не только свою историю, но и сотен тысяч таких же ребят, уходивших на Великую Отечественную войну сразу после школы и погибавших в первых же боях. А излагает этот сюжет режиссер современными визуальными средствами. Например, используя граффити (с ним помогал актер и художник Никита Касьяненко).
26 ноября
Иван Волков
«Серотонин», «Приют комедианта»
С большой сцены «Балтийского дома» режиссер Андрей Прикотенко переместился на камерную «Приюта комедианта» — для инсценировки «Серотонина» Мишеля Уэльбека. Главный герой романа — Флоран-Клод Лабруст — занят выбором наиболее подходящего способа самоубиться, попутно он пытается докопаться до причин своего нерадостного состояния. Иван Волков в роли Лабруста — гарантированное театральное удовольствие и событие.
28 ноября
Гастроли театра «Современник»
Столичный «Современник» выступит в конце ноябре и начале декабря в Петербурге — на сцене БДТ им. Товстоногова. Везут два спектакля — «Собрание сочинений» по мотивам рассказов Евгения Гришковца (29, 30 ноября) и «Интуицию» по тексту Александра Цыпкина (при участии Константина Хабенского) (2, 3 декабря). Их актерский состав более чем впечатляющий: от Марины Нееловой, Дмитрия Лысенкова и Алены Бабенко до Светланы Ивановой и Ивана Стебунова. Подробнее о гастролях мы писали здесь.
С 29 ноября по 3 декабря
Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко
«Волк» и «Dyimovochka trip», театр «Блоха»
В этом году в Петербурге появилась «Блоха» — самый маленький театр от лауреатов «Золотой маски» Кирилла Люкевича и Никиты Касьяненко, который рассчитан всего на шесть зрителей и умещается на девяти квадратных метрах. Премьерным спектаклем камерного театра стала маскулинная постановка «Волк», а позже репертуар расширился работой «Dyimovochka trip». Чтобы их увидеть, надо заранее (напоминаем, мест всего шесть!) написать команде проекта. Подробнее о том, как это сделать, здесь.
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