Театр «Современник» едет с гастролями в Петербург со спектаклями по Гришковцу и Цыпкину

В ноябре и декабре на основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова покажут постановки «Собрание сочинений» и «Интуиция».
В основу спектакля «Собрание сочинений» легли рассказы Евгения Гришковца. Главный вопрос, который поднимает постановка: бывают ли абсолютно счастливые семьи? Дети Марины Сергеевны Филатовой — Коля, Таня и Сережа — совсем взрослые и самостоятельные, у них все схвачено и распланировано. И только один вечер, собравший их в родительском доме — том самом, где каждый уголок наполнен памятью, способен перевернуть мир с ног на голову. Вскрыть старые обиды, ютившиеся где-то в самом дальнем закоулке сознания, и заставить задуматься о том, кто ты и куда идешь.
Главные роли в постановке режиссера Виктора Рыжакова исполнили Марина Неёлова, Илья Лыков, Дмитрий Лысенков, Алена Бабенко, Светлана Иванова, Николай Клямчук, Максим Разуваев, Сергей Новосад и Гоша Токаев.
Показы спектакля «Собрание сочинений» пройдут 29 и 30 ноября на основной сцене БДТ имени Товстоногова.
Пьеса «Интуиция», по которой в «Современнике» поставлен одноименный спектакль, появилась после того, как Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались вопросами: каким будет наш последний день здесь и первый Там, кто нас Там встретит, о чем мы будем говорить? Это 13 монологов о последнем мгновении перед смертью: нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдаленно напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности.
Роли в спектакле, поставленном режиссером Данилом Чащиным, исполняют Алена Бабенко, Елена Козина, Константин Мирошников, Артем Дубра, Илья Древнов, Иван Стебунов, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Дмитрий Смолев, Рашид Незаметдинов, Олег Феоктистов, Александр Хованский, Светлана Коркошко, Людмила Крылова, Николай Клямчук, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Елена Плаксина, Ульяна Лаптева, Владислав Ветров, Александр Кахун, Максим Розуваев и Мария Ситко.
Показы спеатакля «Интуиция» пройдут 2 и 3 декабря на основной сцене БДТ имени Товстоногова.
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