Театр «Современник» едет с гастролями в Петербург со спектаклями по Гришковцу и Цыпкину

Пьеса «Интуиция», по которой в «Современнике» поставлен одноименный спектакль, появилась после того, как Александр Цыпкин и Константин Хабенский задались вопросами: каким будет наш последний день здесь и первый Там, кто нас Там встретит, о чем мы будем говорить? Это 13 монологов о последнем мгновении перед смертью: нелепых, странных и ужасно горьких человеческих историй. Герои спектакля оказываются в пространстве, отдаленно напоминающем чистилище Данте Алигьери. Решение о том, куда они попадут дальше, принимают две сущности.

Роли в спектакле, поставленном режиссером Данилом Чащиным, исполняют Алена Бабенко, Елена Козина, Константин Мирошников, Артем Дубра, Илья Древнов, Иван Стебунов, Полина Пахомова, Виктория Романенко, Дмитрий Смолев, Рашид Незаметдинов, Олег Феоктистов, Александр Хованский, Светлана Коркошко, Людмила Крылова, Николай Клямчук, Игорь Царегородцев, Семен Шомин, Елена Плаксина, Ульяна Лаптева, Владислав Ветров, Александр Кахун, Максим Розуваев и Мария Ситко.

Показы спеатакля «Интуиция» пройдут 2 и 3 декабря на основной сцене БДТ имени Товстоногова.