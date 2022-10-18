Исакова, «брусникинцы», современный балет и народные песни: Что смотреть на фестивале «Золотая маска в Петербурге»?

Региональный фестиваль от главной театральной премии страны «Золотая маска» вновь пройдет в Петербурге в ноябре. Программа, как и всегда, насыщенная — версия чеховской «Чайки» с Викторией Исаковой, Марией Смольниковой и Александром Матросовом, хореографический вечер с постановками Акрама Хана, Иржи Килиана и Шарон Эяль, а также совместная работа театра «Практика» и Мастерской Брусникина и аудиальный перфоманс в двух частях.
Kaash
Вечер современной хореографии, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва)
19:00
Старт «Золотой маски в Петербурге» будет хореографическим — на основной сцене Александринки столичный «Стасик» (как нежно зовут московский театр в балетных кругах) покажет сразу три работы. Во-первых, это Kaash британского хореографа с бангладешскими корнями Акрама Хана — витальный эксперимент с ревущей энергией, жестами из классического индийского катхака, взмывающими ввысь юбками-клеш и сценографией художника Аниша Капура. Во-вторых, проверенная временем «Маленькая смерть» Иржи Килиана. В уже далеком 2011-м спектакль получил «Золотую маску» как лучший балетный. К слову, с тех пор чувственный перфоманс обо всех формах любви от плотской до божественной ничуть не устарел. В-третьих, многофигурная (аж на 14 человек!) и геометрическая постановка Autodance израильтянки Шарон Эяль на психоделическую музыку Ори Личтика, принесшая Оксане Кардаш «Маску» за лучшую женскую роль в балете.
2, 3 ноября, Александринский театр
«Костик», Московский драматический театр им. Пушкина
19:00
Нежная и абсурдная версия чеховской «Чайки», поставленная одним из лучших современных российских режиссеров Дмитрием Крымовым. Тут это история про тонко чувствующего молодого художника Треплева (Александр Дмитриев), который хочет порадовать маму-эстрадную певицу (Виктория Исакова), написав необычную пьесу про львов, орлов и куропаток. Но ей не нравится. А первая любовь Нина (Мария Смольникова) — девочка с волосами цвета бабл-гам — и вовсе уходит от него к пошлому поэту-песеннику Тригорину (Александр Матросов). Чем не трагедия жизни, которую, впрочем, также легко превратить в грезофарс, в которой есть место и черному псу, и французскому шансону и опавшей листве.
23 и 24 ноября, БДТ им. Товстоногова
«В кольцах», Театр «Практика» и Мастерская Брусникина (Москва)
19:00
Мария Брусникина превратила, казалось бы, неподходящий для театрального воплощения текст повести «Несчастливая Москва» Евгении Некрасовой в четко сцепленную и крепко сколоченную постановку. Тут каждое смысловое «кольцо» необходимо возникает из другого, как кольца Бульварное, Садовое, Третье транспортное и МКАД в речи главной героини Нины и на ее же плече — в виде татуировок. Ее играют сразу восемь актрис, подчеркивая собирательной образ наивного провинциала, переезжающего в столицу со своим багажом надежд и трагедий. Художник-постановщик спектакля — Полина Бахтина, хореограф — Дина Хусейн.
25 и 26 ноября, Новая сцена Александринского театра
«Коромысли», Лаборатория современного искусства (Новосибирск)
15:00, 19:00
Первая часть аудиального перфоманса-эксперимента режиссера Полины Кардымон. Вместе с этнографом Елизаветой Тюгаевой они выбрали фольклорные колыбельные, погребальные, свадебные и «сезонные» песни — не те, что считаются «народными» в массовом сознании, а сочинения, что просто так не услышишь, скажем, на провинциальных Днях города.
Актрисы поют в «Коромыслях» так, как они чувствуют эти песни из дня сегодняшнего. И тем самым, кажется, по-настоящему оказываются близки к корням. «Исполнение в спектакле – это наша интерпретация, и девочки никого не вводят в заблуждение по поводу того, что сейчас они будут реконструировать традиционную русскую песню. Они поют так, как они понимают, так как мы можем понять эти песни из настоящего времени», — рассказывает Полина Кардымон.
26 ноября, Малая сцена БДТ им. Товстоногова
«[Сыра земля] Коромысли. Глава 2», Лаборатория современного искусства (Новосибирск)
15:00, 19:00
Во второй части экспериментальной перфоманса режиссер Полина Кардымон рассуждает через все ту же форму — обрядовые песни — о смерти. Например, почему невест оплакивали, как умерших. И как вообще через музыкурефлексировать (и возможно ли) об уходе из жизни близких. Четыре актрисы (Алина Юсупова, Анна Замараева, Наташа Серкова и Даша Воевода) исполняют средневековые русские песни, сопровождавшие человека при рождении на свадьбе и похоронах.
27 ноября, Малая сцена БДТ им.Товстоногова
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