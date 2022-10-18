Исакова, «брусникинцы», современный балет и народные песни: Что смотреть на фестивале «Золотая маска в Петербурге»?

«Коромысли», Лаборатория современного искусства (Новосибирск)

15:00, 19:00

Первая часть аудиального перфоманса-эксперимента режиссера Полины Кардымон. Вместе с этнографом Елизаветой Тюгаевой они выбрали фольклорные колыбельные, погребальные, свадебные и «сезонные» песни — не те, что считаются «народными» в массовом сознании, а сочинения, что просто так не услышишь, скажем, на провинциальных Днях города.

Актрисы поют в «Коромыслях» так, как они чувствуют эти песни из дня сегодняшнего. И тем самым, кажется, по-настоящему оказываются близки к корням. «Исполнение в спектакле – это наша интерпретация, и девочки никого не вводят в заблуждение по поводу того, что сейчас они будут реконструировать традиционную русскую песню. Они поют так, как они понимают, так как мы можем понять эти песни из настоящего времени», — рассказывает Полина Кардымон.

26 ноября, Малая сцена БДТ им. Товстоногова