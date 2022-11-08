Самодуров, Бакст и Сати: Что смотреть (и слушать!) на фестивале «Дягилев P.S.» в 2022 году?

Международный фестиваль «Дягилев. P. S.» держит феноменальную форму. От балета хореографа Самодурова до выставки куратора Ипполитова: от Дягилева мог остаться один P. S., но худрук Наталья Метелица справилась. В год 150-летия Сергея Павлович и не могло быть иначе! Рассказываем, что покажут на фестивале в 2022-м.
Балет «Дягилев. Сезоны»
20:00
Театр оперы и балета Республики Саха в Петербург едет впервые — но сразу с редким для гастрольных работ решением: выступление его труппы будет сопровождаться живой оркестровой музыкой, а не стерильной и бездушной фонограммой. Это будут то невесомые вальсы Шопены, то энергичные пассажи из произведений Вивальди. Что вполне в духе и по-дягилевски жовиальной молодой труппы театра, и сюжета самой их постановки, рассказывающей о подготовке первого сезона антрепризы знаменитого импресарио. Тут важна не буквальная историческая реконструкция закулисных хитросплетений. И даже не сама история успеха как таковая, а та завораживающая авантюрная легкость, что бывает только у мечтателей и первооткрывателей. Да (очевидный спойлер!) Сергей Павлович в спектакле, конечно, тоже появится.
Автором идеи и режиссером балета «Дягилев. Сезоны» стал Сергей Юнганс, постановщик с драматическим бэкграундом, хореографом — номинант «Золотой маски» за одноактную работу «Глазами клоуна» Алексей Расторгуев.
8 ноября, БДТ им. Г.А. Товстоногова
Алексей Гориболь
Программа «Бал — Маскарад»
20:00
Программа «Бал — Маскарад» пианиста Алексея Гориболя составлена им из сочинений французских композиторов, сотрудничавших с «Les Ballets russes» Сергея Дягилева в 1920-е. Это, прежде всего, музыка объединения «Шестерка», созданного в Париже того времени Эриком Сати и Жаном Кокто. А еще — работы Дебюсси и Равеля. Лермонтовское, казалось бы, название проекта отсылает на самом деле к одноименной светской кантате Франсиса Пуленка. За исполнение в этот вечер отвечают сопрано Пермской оперы Надежда Павлова, баритон Михайловского театра Борис Пинхасович, пианист Павел Коновалов и ансамбль солистов оркестра musicAeterna Теодора Курентзиса.
Впрочем, «Бал — Маскарад» — действо не только музыкальное (хотя эта его составляющая доминирует), но и театрализованное. Так, солист труппы Театра Станиславского и Немировича-Данченко Максим Севагин и хореограф нашумевшего балета «Ромео и Джульетта» (совместной работы с Богомоловым!) поставил специально для «Дягилев P.S.» дуэт на музыку Эрика Сати.
10 ноября, Новая сцена Александринского театра
Балет «Приказ короля»
20:00
Балетной доминантой «Дягилев P.S.» этого года станут петербургские гастроли спектакля екатеринбургского Урал Опера Балет. Масштабный (в нем заняты более 100 артистов!) «Приказ короля» — перфоманс яркий, зрелищный и ироничный. А это то, чего точно не хватает петербургскому ноябрю, настроенному на всевозможные оттенки серого.
Формально «золотомасочный» спектакль худрука Урал Опера Балет Вячеслава Самодурова имеет отношение к забытому (и утерянному) балету Мариуса Петипа. На самом же деле это — концептуальная игра, эксперимент и попытка хореографа понять, как работает крупная форма в балете сегодня и на что она готова, чтобы удержать внимание зрителя. Например, на комичные трюки, высмеивающие барочные работы, или на смену декораций с причудливого дворца Короля-Солнца на минимализм и лаконичность, а классических па на современную хореографию. И все это — в одном эклектичном пространстве единой постановки.
16 ноября, Александринский театр
Выставка «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева»
Команда «Дягилев P.S.» никогда не ограничивалась показом лишь балетного и музыкального искусства. Важная часть фестиваля каждого года — старт в рамках него выставок, которые и сами по себя вполне блокбастер. В 2022-м это экспозиция, посвященная созданному в Серебряном веке мифу о Венеции. Карнавальные версии бытования Пьеро, Арлекин и Коломбин (и их авторов) скрупулезно собрали в единый проект кураторы Аркадий Ипполитов и Наталья Метелица.
Худрук «Дягилев P.S.» рассказывает, что изначально планировалось привезти из Италии более 18 работ Каналетто, дополнив их русским искусством. Следующей идеей стало объединить Венецию Казановы и Петербург Дягилева венецианским мифом XVIII века, так называемым сеттеченто. «Казановой были одержимы многие деятели Серебряного века, Бенуа, Серов, Цветаева, а идея маскарада, маски — этих символов Венеции — пронизывала искусство того периода, даже, я бы сказала, являлась культовой для многих художников. Собрать два города и две эпохи воедино Ипполитов предложил через драматургию Карло Гоцци, через созданный им жанр фьябы — трагикомической сказки. Театр здесь будет ключевым и очень широким понятием, а выставку мы представим в четырех актах, с прологом и эпилогом, как спектакль», — рассказывает Наталья Метелица. Тут покажут работы Луки Карлевариса и Пьетро Лонги, портрет Мейерхольда кисти Бориса Григорьева, «Ужин» Бакста, картины Судейкина, Сапунова, Сомова и многих других.
С 18 ноября по 16 апреля, Шереметевский дворец
Антон Адасинский
Спектакль «Пристанище»
В прошлом году выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» в рамках «Дягилев P.S.» открывалась постановкой «ПРОТОфауст» Инженерного театра «AXE». В этом специально к старту «Любви к трем апельсинам. Венеции Казановы – Петербурга Дягилева» пластический спектакль создали Антон Адасинский и его Derevo Laboratorium. ««Пристанище» — это голубое, холодное, колокольное, идеально геометрическое… Это бесполое и вечное. Это Азбука Жизни. Букварь наших тропинок. Нам нужно только прислушаться — и ответ прозвенит. Приглядеться — и тело зазвучит», — объясняет сам режиссер. Звучит, как и всегда у Адасинского, более чем интригующе.
С 18 по 20 ноября, Оружейный зал Шереметевского дворца
«Минотавр»
Программа «Лабиринт»
В финале фестиваля этого года покажут новейшую программу «Лабиринт», которую везет московская компания MuzArts. 15 и 16 ноября ее премьера будет на сцене Большого театра, а уже через несколько дней четыре одноактных балета можно увидеть и в Петербурге. Это работы хореографов Юрия Посохова («Романтическая сюита»), Ольги Лабовкиной («Сияние») и Анны Щеклеиной («Нерв»). Хедлайнер же программы — балет «Минотавр» экс-солиста труппы Бежара, испанца Патрик де Бана, позднее танцевавшего у Начо Дуато, а учившегося в Гамбурге у Джона Ноймайера. Его главная звезда — танцовщик Ильдар Гайнутдинов. Он был солистом балета «Тодес», выступал на Бродвее и участвовал в телешоу «Танцы».
19 ноября, театр-фестиваль «Балтийский дом»
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