Самодуров, Бакст и Сати: Что смотреть (и слушать!) на фестивале «Дягилев P.S.» в 2022 году?

Балет «Дягилев. Сезоны»

20:00

Театр оперы и балета Республики Саха в Петербург едет впервые — но сразу с редким для гастрольных работ решением: выступление его труппы будет сопровождаться живой оркестровой музыкой, а не стерильной и бездушной фонограммой. Это будут то невесомые вальсы Шопены, то энергичные пассажи из произведений Вивальди. Что вполне в духе и по-дягилевски жовиальной молодой труппы театра, и сюжета самой их постановки, рассказывающей о подготовке первого сезона антрепризы знаменитого импресарио. Тут важна не буквальная историческая реконструкция закулисных хитросплетений. И даже не сама история успеха как таковая, а та завораживающая авантюрная легкость, что бывает только у мечтателей и первооткрывателей. Да (очевидный спойлер!) Сергей Павлович в спектакле, конечно, тоже появится.

Автором идеи и режиссером балета «Дягилев. Сезоны» стал Сергей Юнганс, постановщик с драматическим бэкграундом, хореографом — номинант «Золотой маски» за одноактную работу «Глазами клоуна» Алексей Расторгуев.

8 ноября, БДТ им. Г.А. Товстоногова