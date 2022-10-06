Лев Додин выпускает новую «Чайку» с Елизаветой Боярской в главной роли

О том, что Додин вновь поставит чеховскую «Чайку», стало известно год назад, в преддверии открытия 77-го сезона МДТ. «Лет 25 назад мы ставили эту пьесу, и тот спектакль я очень люблю и вспоминаю часто. Но сегодня — новые мысли, новые ощущения и представления в связи с чеховской историей», — отмечал художественный руководитель театра на сборе труппы.

Роль Ирины Николаевны Аркадиной в спектакле исполнила Елизавета Боярская, ее сына, Константина Гавриловича Треплева — Никита Каратаев, Нины Михайловны Заречной — Анна Завтур, писателя Тригорина — Игорь Черневич, экономки у Сорина — Полина Севастьянихина, Петра Николаевича Сорина — Сергей Курышев, учителя Медведенко — Олег Рязанцев.

Художником «Чайки» выступил Александр Боровский, художником по свету — Дамир Исмагилов. В спектакле прозвучит музыка Иоганна Штрауса.

Премьерные показы новой «Чайки» в постановке Льва Додина пройдут на основной сцене Малого драматического театра — Театра Европы 7 и 8 октября. Следующие показы пройдут 19 октября, а также 3, 4, 22 и 23 ноября.

«Чайку» в Малом драматическом театре — Театре Европы Лев Додин поставил в 2001 году. Спектакль был номинирован на премию «Золотая Маска» в трех номинациях. Это седьмая постановка Льва Додина по пьесам Чехова, среди которых также были «Вишневый сад», «Пьеса без названия», «Дядя Ваня», «Три сестры». В «Чайке» 2001 года Аркадину играла Татьяна Шестакова, Треплева — Александр Завьялов, а Нину Заречную — Ксения Раппопорт.