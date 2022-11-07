В этом году фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» от петербургского театра «Мастерская» проходит уже в пятый раз. Как рассказали «Собака.ru» организаторы, его миссия — сохранение и развитие театров-студий, театров-мастерских, театров-школ и других структур, основанных на непрерывном творческом образовании и повышении квалификации.

В разные годы в программу фестиваля входили различные типы срезов картины сезона: студии России и зарубежья, театральные школы России, студенческие работы учеников выдающихся мастеров. В 2022 году фестиваль собирает лучшие спектакли российских режиссеров –—выпускников мастерской Григория Козлова в РГИСИ.

В программе пятого сезона фестиваля спектакль «MARQUEZ. Сны одиночества» режиссера Марии Романовой (Театр драмы имени Искандера, Сухум, Абхазия), «История одного преступления» Егора Чернышова (Театр «На Спасской», Киров), «Доходное место» Антона Безъязыкова (Театр драмы Кузбасса, Кемерово), «Дни Савелия» Наталии Лапиной (Городской театр, Петербург), «Каренин А.» Романа Габриа (Тюменский Большой драматический театр), а также спектакль «Антигона» режиссеров Григория Козлова и Максима Фомина (Театр «Мастерская», Петербург). Показы пройдут на сценах театра «Мастерская», театра «На Литейном» и Каменноостровского театра.

В рамках фестиваля на малой сцене театра «Мастерская» традиционно пройдет режиссерская лаборатория, ее тема в этом году — «И милость к падшим призывал». Эскизы спектаклей покажут молодые режиссеры Евгений Закиров (выпускник мастерской Сергея Женовача, Москва) и Филипп Гуревич (выпускник мастерской О.Кудряшова, Москва). В работе над эскизами примут участие артисты театра «Мастерская». После каждого показа состоится обсуждение эскиза со зрителями и театральными критиками.

Традиционная образовательная программа, включающая лекции ведущих искусствоведов, также направлена на непрерывность профессионального образования творческих деятелей, знакомство с современными явлениями театра и кинематографа, расширение базы знаний о культурной реальности. На фестиваль приглашены искусствовед и фольклорист Анна Некрылова, а также философ и культуролог Лев Закс.

Фестиваль «Школа. Студия. Мастерская» пройдет с 7 по 15 ноября. Подробности можно найти здесь.