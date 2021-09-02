Еще одну бронзовую медаль завоевал пловец из Петербурга Владимир Даниленко на Паралимпийских играх в Токио

Победителем заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо, показавший время 53,96 секунды. Второе место занял чилиец Альберто Абарса (+3,80 секунды). Даниленко отстал от победителя на 5,51 секунды. На счету пловца эта третья бронзовая медаль, завоеванная на Играх. Первая завоевана в первый день на дистанции в 100 метров на спине. Вторая — в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Олимпиец и принес сборной России 94-ю награду на Паралимпийских играх в Токио. Всего у сборной 97 медалей (32 золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых), что выводит страну на третью строчку в общем медальном зачете. На первом месте Китай, у них 167 медалей (77 золотых, 46 серебряных, 44 бронзовых), на втором — Великобритания с 96 медалями (34 золотых, 27 серебряных, 35 бронзовых).

Напомним, атлет Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Спортсмен выступал в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата). Ранее на Играх в Токио Калина стал победителем на дистанции 100 м брассом.

Также отличился петербуржец Чермен Кобесов. Легкоатлет завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров. Спортсмен показал собственный лучший результат в карьере: 50,44 секунды. Он выступал в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских летних играх в Токио.

Ранее легкоатлет из Петербурга Артем Калашян выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в беге на 100 метров. Калашян пробежал за 11,75 секунды. В выходные легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Играх в беге на 5000 метров.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.