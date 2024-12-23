Что мы слушали в 2024-м? 24 главных русскоязычных альбома года

2024-й запомнится нам возвращением Антохи МС и масла черного тмина, новыми альбомами Zoloto и Molchat Doma, совместным проектом Nocow и Hoavi, появлением волшебной принцессы Gráta, дебютом концептуального постхора-сенсации (наши любимки!) Attaque de panique, Мусей Тотибадзе в Выборге, первой дружеской компиляцией клуба «Кружок» и Скриптонитом, который переиграл и уничтожил журналистов, выпустив лонгплей в середине декабря. (Адиль, а мы как раз удачно отложили выход итогов!) Музыкальный обозреватель Даша Гладких субъективно рассказывает о 24 главных русскоязычных релизах уходящего года.
Антоха МС — «Шик мола»
За пять лет с момента выхода альбома «Про меня» Антоха МС потерял права на песни и сценический псевдоним, судился с продюсером, вернул свое честное имя, а теперь, как всегда честно, открыл новую главу — под знаком регги, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско.
«Шик мола» предает привет всем, кто так долго ждал и дождался, кто следил за изменениями в жизни музыканта и рос вместе с ним. Это пластинка про взросление, накопленный опыт, новые ценности и первые седые волосы: «Получился своеобразный полет к чeму-то новому под аккомпанемент кислых бочек и несвязных рифм».
Boulevard Depo — «Футуроархаика»
В 2024-м хип-хоп-артист впервые примерил на себя роль саунд-продюсера, поэтому релиз совсем не похож на предыдущие: здесь нет трэп-битов, вокал утоплен в инструменталах, бум-бэп превращается в киберпанк, а местами звук и вовсе уходит в блюзовый. На «Футуроархаике» больше текстур, шумов, скрежета, электронных вставок. Эта звуковая грубость — реакция на идеализированный образ рэпа, к которому все привыкли. И новый взгляд Бульвара на перемены как в жизни, так и в рэп-индустрии.
Zoloto — «Перевоплотиться»
В 2024-м Владимир Золотухин aka Zoloto вернул бардовской песне секс и смысл: это больше не Грушинский фестиваль, а меланхоличный серф-рок с балладами о том, как «Нас было двое из семи миллиардов. И больше никого и не надо». Новый альбом «Перевоплотиться» его группы Zoloto, вдохновленный фильмами Тарантино и знаковой пластинкой «Grace» Джеффа Бакли, записан исключительно на живых инструментах (собрали кучу винтажных гитар 1960-х!) и (принципиальный момент!) без единого сэмпла, библиотеки звуков, а также ИИ. Даже без клавишных: «Все сыграно руками в моменте».
«Для меня это — главная ценность, ведь на компьютере сейчас можно за один клик сделать бит, над которым раньше продюсеры сидели месяцами», — рассказал музыкант в интервью Собака.ru.
масло черного тмина — WAFA
Первый за пять лет альбом казахстанца Айдына Нуралина — настоящая тотальная инсталляция в 40-минутном формате. Распевы не попадают в ноты, но и те и сами абстрактны. Мелодии — скорее рисунок, который засасывает тебя, как зыбучие пески. Речитатив спорит с тактом, жанр превращается в абстрактный, музыка скромно дополняет строки, а иногда и вовсе живет своей жизнью.
Все варится в одном котле, закольцовывается и логически завершается обложкой авторства фотографа Игоря Клепнева. «Он искал-искал и заблудился», но в этом уравнении процесс важнее итога.
Gráta — «Gráta»
В 2024-м Мария Мацель превратилась в Gráta — волшебную принцессу, которая живет в лесу и не говорит, так как ей легче петь. Дебютный альбом альтер эго актрисы — это искренняя история взросления, рассказанная через семь глубоких и личных композиций. Он построен на концепции двух временных слоев: детства и момента «сейчас», где взрослые слова звучат устами ребенка, а детские — взрослого. Такой параллельный сюжет передает внутреннюю борьбу и трансформацию лирической героини, которая делится своими страхами, мечтами и попытками найти гармонию.
«Обстоятельства» — «Игра тени и света»
В 2024-м музыканты группы «Обстоятельства» приняли эту реальность: отказались от концепции добра и зла и честно рассказали о жизни, где мир не делится на черное и белое, а каждое событие есть результат и последствие прошлых решений. Об этом их мини-альбом «Игра тени и света», перед лирическим героем которого стоит задача обрести гармонию с самим собой.
«Мир мы разглядываем как гигантское цельное полотно, сотканное из множества человеческих судеб и событий, находящихся вне сиюминутного понимания и контроля», — говорят основатели группы Константин Максимов и Леонид Оливанов.
Attaque de panique — «début.»
Концептуальный постхор (наконец!) вышел с дебютом — своим первым за пять лет существования проекта альбомом. «début.» состоит из каверов на «Храмомама» Хадн дадн, песню «Звездочки» группы «Привет», «Золото II» от Shortparis, а также «На нашей стороне» дуэта «АИГЕЛ».
«Он сложный. Немного недоношенный или, скорее, наоборот — переношенный. В общем, такой же, как наш привычный лирический герой, как и мы сами. Для нас этот этап — новый шаг и проверка на прочность», — говорит о релизе основатель хора Виктор Улаев.
Inner Ubiquity — «170»
Петербуржцы Алексей Nocow (лауреат нашей премии «ТОП50»!) и Кирилл Hoavi объединились под названием Inner Ubiquity и делают джангл и drum'n'bass в современной интерпретации. Проект начался лет шесть назад «по фану и без плана», но в 2024-м обрел более четкие очертания: в 2024-м музыканты уверенно дебютировали на фестивале «Планета К-30» и выпустили свой первый альбом.
На «170» сочетается многослойная лирика Nocow и выверенный продюсерский почерк Hoavi, что в сумме формирует их собственное звучание. Главная идея альбом — показать, что строгие музыкальные концепции иллюзорны, а слушатель может найти вдохновение и смыслы только через собственный опыт.
Kruzhok — «В кругу друзей»
В 2024-м бродячий клуб «Кружок» отметил шестилетие, а еще выпустил первую компиляцию, в которой отдал дань уважения отечественной музыке прошлых лет. Внутри — восемь треков как от совсем новичков, так и продюсеров со стажем, но главное — друзей и резидентов «Кружка»: DJ Nine-T-X, RT, Loophie, Mary Mary, Muas, Fomichev, Zhanna и отца-основателя клуба Темы Доброты.
Пожелаем «Кружку» в 2025 году обрести еще больше талантливых друзей. И свой новый дом — ждем всем Петербургом!
Kito Jempere — «Part Time Chaos Part Time Calmness»
Для Кирилла Сергеева aka Kito Jempere это уже пятый студийный альбом. «Part Time Chaos Part Time Calmness» во всех смыслах долгоиграющий релиз — это 17 треков, в которых он обращается к юности (чтобы наконец распрощаться с ней), балансирует между лоу-фай акустической гитарой и балеарским хаусом, а иногда просто дурачится со «своей музыкальной семьей».
Это разнообразие сделало пластинку неоднородной, а местами даже рваной — под конец уже сложно понять, а какой собственно трек играет: мультиязычные сэмплы, шуршание, паузы, записи с диктофонов. «Часть моей жизни сейчас — спокойствие, часть — полный хаос. Хорошо, что это слышно. Это и был замысел», — объясняет Кирилл.
Mirele — «Мрак привет»
Шестой альбом Евы Гурари — самый личный и тяжелый для нее, буквально: автопортрет. Название «Мрак привет» (пунктуация оригинала) отсылает не только к строчке из песни The Sound of Silence дуэта Simon & Garfunkel, но и надписи, которую Ева сделала в 15 лет на потолке своей комнаты. В тот период, по признанию певицы, у нее началась затяжная депрессия, ставшая сквозной темой альбома.
Внутри — 16 композиций и целая смесь жанров: гиперпоп, гэридж, синтвейв, драм-н-бейс, хип-хоп. Помогали Mirele Илья Гадаев из Cream Soda, Dvrst, Biicla, Lipelis, Zarya и Jane Air — вместе с группой певица записала трек «Пятно».
«Механический Пес» — «Benzin»
В 2024-м саунд сайд-проекта Дельфина стал гораздо плотнее, а ритмы обросли плотной мышечной тканью из электроклэша и брейкбита, майами-бейса и индастриал-техно. Не ищите здесь лишних смыслов, отдайтесь музыке!
«Сегодня их и так уже слишком много, и они могут интерпретироваться совершенно по-разному. А английская речь, в общем, ни к чему не обязывает, она просто создает атмосферу», — считает музыкант.
Molchat Doma — «Belaya Polosa»
Четыре года назад постпанк-группа из Беларуси стала популярна благодаря TikTok: их трек «Судно» на стихи Борис Рыжего с постсоветской меланхолией про «окошко, тумбочку, кровать» сопровождал угрюмые видео с панельками, снятые по всему миру.
На «Белой полосе», своем четвертом и первом с 2020 года альбоме, Molchat Doma не забывают о мрачных корнях, уходящих в готик-рок 1980-х, но добавляют более бойкие и колкие инструментальные партии.
Муся Тотибадзе — «Amor Vincit Omnia»
Любовь побеждает все! В этом уверена Муся Тотибадзе, а мы с ней полностью согласны. Главными источниками вдохновения для пяти треков — «Она», «Парус», «Ночные сказки», «Прощай», а также кавера на хит Аллы Пугачевой «Сирена» — стали Париж, Тбилиси и Москва. Но мы позволим добавить (от себя!) к этому списку еще один — Выборг, где прошли съемки (очень красивого!) клипа на песню «Парус».
«В Париже меня крестили, сюда в конце 1990-х ненадолго переезжали мои родители, здесь 25 лет прожила наша любимая бабушка Нана. Долгое время Париж казался мне слишком буржуазным, пустым, а в мае я снова его полюбила. [...] В Тбилиси я переживала самый страшный год своей жизни. Там очень много любви, которая валит с ног. Там я чувствую себя очень красивой и сильной духом. С Москвой, моим родным городом, у нас сложные отношения: то абьюзивные, то счастливые. Я ухожу в себя, испытываю то ревность и ненависть, то счастье и любовь. Думаю, этот альбом снова получился очень личным», — говорит Муся.
«Шыша» — «Не больно»
Москвичи Таня и Марко из синти-поп-дуэта «Шыша» подарили нам гимн любви к еде и не только («Сельдь с картошкой»), а еще научили думать перед тем, как что-то кому-то отправить («Нюдс»).
В 2024-м оба этих сингла вошли в новый релиз музыкантов «Не больно» — идеальный альбом для умных, веселых и интеллигентных.
ARTEMIEV — «Красный»
Над пятым альбомом своей группы музыкант Паша Артемьев работал в течение последних двух лет, поэтому он несет в себе отпечаток тех переживаний, которые испытывал за это время каждый рефлексирующий человек: здесь и проживание смешанных эмоций, и переосмысление себя, и поиск опор в повседневном, и взгляд в счастливое будущее. Название пластинки тоже со смыслом — про праздничное и одновременно предупреждающее об опасности, тревогу и «надежду предрассветного неба».
«Золотые зубы» — «Post-hardcore»
Трио из Тольятти, название которого отсылает «к некому утраченному, но симпатичному шику», делает житейский SMM-рэп, который понятен каждому: «Не хожу к психотерапевту, потому что денег никогда нету», «Никуда не тороплюсь, времени просто вагон, для меня любая спешка — это тупо моветон». Их альбом «Post-hardcore» — как рассылка, которая оказалась полезной, как оклик на улице от первой школьной любви, как песня по радио, которую ты придумал во сне, но забыл поутру.
«"Post-hardcore" — тот же автоответчик, где посреди шума, суеты и необязательных разговоров мелькает тень чего-то, что больше не вернуть», — говорят музыканты.
Мальбэк — «Sombre» и «Private Club»
2024-й Рома Мальбэк провел плодотворно: выпустил два альбома и суммарно 18 треков. «Sombre» стал перерождением длиной в три года: именно столько времени заняла запись о темных сторонах и последствиях любви, поиске новых смыслов и нового себя. А «Private Club» вернул нам 2017-й (новый 2007-й!): совместный трек с Евой Гурари «2017» не только хорошо повирусился в соцсетях, но и отрефлексировал времена, когда и Рома, и Ева выступали в составе дуэтов — с Сюзанной и Дэниелом Шейком соответственно.
«Между нами ничего уже не будет возможно».
Dead Blonde — «Перестройка»
В 2024-м воспевающая эстетику 1990-х петербурженка продолжила развивать и освежать ретро-поп, а «Перестройка» — четвертый большой альбом Dead Blonde — идеально вписался в этот тренд. Начиная со вступления, стилизованного под радиоэфиры советской эпохи, пластинка погружает в атмосферу прошлого («Пионерка»), угрюмых 1990-х («Питер — город криминала») и стереотипах о России («Под красной звездой»).
Леонид Агутин — «Все не зря»
16-й (только вдумайтесь!) по счету студийный альбом Леонида Агутина вышел спустя ровно 30 лет с момента релиза дебютной пластинки «Босоногий мальчик». «Все не зря» музыкант писал в течение девяти месяцев, собрав на релизе калейдоскоп настроений: поп-рок, баллады, латино и эстрадная музыка передают волнение, как перед новым взлетом, рефлексию и весь накопленный опыт.
Правда, в 2024-м в тренды все равно залетела задорная песня «Остров» со второго альбома Агутина — про горы за лесом и дождик на небе. Объясним это тем, что всем нам нужно больше позитива в жизни.
«макулатура» — «Эпилог»
К. Сперанский и Е. Алехин вновь объединились с гитаристом и соавтором музыки Дельфина Павлом Додоновым — ранее в таком же составе они работали над альбомом «Место» 2019 года. В «Эпилог», эту «жесткую пластинку», музыканты вложили «все свое сердце, всю свою нежность, всю свою ненависть» — сделав еще один классический альбом «макулатуры».
За это мы их и любим (хотя нас об этом не просили). Здесь все на своих местах: тоска, нигилизм, немного мемов и абстрактный хип-хоп.
Скриптонит — «безмятежность.exe»
По итогам 2024-го ставим Скриптонита в один ряд с Кендриком Ламаром — не только за талант, но и умение выпустить альбом буквально день в день (и к тому же в конце года). О «безмятежность.exe» Адиль объявил коротким голосовым в ночь перед релизом. На 11-м студийном альбоме музыканта 17 треков и россыпь фитов — с T-Fest, Avenuepluggg, Кухней, Tayoka, Даеной, Miyagi & Эндшпилем.
«Как же Скрип жестоко посмеялся над всеми, кто уже подвел итоги года. Какая же это неземная тряска (и это только начало трека, вы себе даже не представляете, что там дальше). Интереснейший, *** [офигеннейший] альбом», — пишет рэп-критик всея Руси Даня Порнорэп.
Kizaru — «Quazimodo»
Интро от мамы, Мемфис и фит Obe 1 Kanobe — все это есть на 17-трековом альбоме человека, который существует в рэпе между мемом и real gangster life. Первая половина пластинки — ее самая темная и агрессивная часть, которая нравится Кизару больше всего (потому что «свежо и стильно»!), вторая — более грувовая и фанковая, но также не лишенная «диких панчлайнов».
«Для меня этот альбом неожиданный, я открыл в себе новые возможности как артист, значит, я все еще расту».
Alblak 52 — «Streets Echo 2052»
Третий номерной альбом рэп-феномена, в унисон с которым мы славим Петербург, базируется на мемфис-рэп-битах и винтажном бум-бэпе, а в текстах отсылает к поп-культуре и героям прошлого. В интро и аутро звучат слова Юрия Гагарина перед его полетом в космос, в треке «Память» упоминается описание района Коломягя из дневника Александра Блока, припев «Зари» отсылает к хиту группы «Мираж» «Музыка нас связала», а коллаборация со Скриптонитом и FRIENDLY THUG 52 NGG «Спокойной ночи» построена вокруг «Колыбельной» Александра Градского.
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