Что мы слушали в 2024-м? 24 главных русскоязычных альбома года

Антоха МС — «Шик мола»

За пять лет с момента выхода альбома «Про меня» Антоха МС потерял права на песни и сценический псевдоним, судился с продюсером, вернул свое честное имя, а теперь, как всегда честно, открыл новую главу — под знаком регги, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско.

«Шик мола» предает привет всем, кто так долго ждал и дождался, кто следил за изменениями в жизни музыканта и рос вместе с ним. Это пластинка про взросление, накопленный опыт, новые ценности и первые седые волосы: «Получился своеобразный полет к чeму-то новому под аккомпанемент кислых бочек и несвязных рифм».