Что мы слушали в 2024-м? 24 главных иностранных альбома года

Charli XCX — «Brat» и «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat»

Британский словарь Collins назвал «Brat» словом года (потому что излучает уверенность!). Пожалуй, это все, что нужно знать о главном альбоме уходящего 2024-го.

Charli XCX написала 15-трековую клубную пластинку, в которой поп-бэнгеры для безумных вечеринок встретились с честными размышлениями о горе, дружбе с гением, материнстве и ускользающей свободе. А после заручилась поддержкой Арианы Гранде, Кэролайн Полачек, Джулиана Касабланкаса из The Strokes, Бона Ивера, Tinashe, The 1975 — и выпустила сборник ремиксов «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat».