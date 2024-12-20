Что мы слушали в 2024-м? 24 главных иностранных альбома года

Собака.ru продолжает подводить субъективные итоги! Триумф Charli XCX («Brat» — слово года, мы не шутим!), победа Кендрика Ламара в дисс-битве против Дрейка, лучший бариста Сабрина Карпентер, дебютный (да-да!) лонгплей Пегги Гу, смерть Слима Шейди, первые треки дочери Йе Норт Уэст, новые звезды инди из Лондона The Last Dinner Party, а также кантри эра Бейонсе и возвращение MGMT: музыкальный обозреватель Даша Гладких рассказывает о 24 главных иностранных релизах уходящего 2024-го.
Kendrick Lamar — «GNX»
В 2024-м Кендрик Ламар вернул в рэп элемент борьбы и выиграл дисс-битву против Дрейка (трек «Not Like Us» сразу же вошел в канон великих бифов всех времен), стал хедлайнером грядущего Супербоула (смотрим 9 февраля!) и выпустил альбом, который получил всеобщее признание критиков.
Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать некомплиментарные отзывы: например, обозреватель Pitchfork Альфонс Пьер поставил «GNX» 6,6 из 10 за «слишком чистый и синтетический» продакшн.
Charli XCX — «Brat» и «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat»
Британский словарь Collins назвал «Brat» словом года (потому что излучает уверенность!). Пожалуй, это все, что нужно знать о главном альбоме уходящего 2024-го.
Charli XCX написала 15-трековую клубную пластинку, в которой поп-бэнгеры для безумных вечеринок встретились с честными размышлениями о горе, дружбе с гением, материнстве и ускользающей свободе. А после заручилась поддержкой Арианы Гранде, Кэролайн Полачек, Джулиана Касабланкаса из The Strokes, Бона Ивера, Tinashe, The 1975 — и выпустила сборник ремиксов «Brat and It’s Completely Different but Also Still Brat».
Tyler, the Creator — «Chromakopia»
Седьмой альбом Тайлера Оконмы «Chromakopia» задумывался как воспоминание о детстве, но в процессе вобрал в себя размышления о взрослой жизни, в которой ты еще на самом деле совсем зеленый: «У кого-то дети, семьи, а у меня только новый Ferrari. Честно говоря, со временем это начинает казаться странным. Я набираю вес, у меня седеет грудь. Жизнь течет, и мне просто захотелось написать обо всем этом и мыслях, которые приходят, когда я один».
Среди гостей пластинки — Childish Gambino, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Teezo Touchdown, GloRilla и Sexxy Red, а в числе семплов — замбийский музыкант Пол Нгози и легендарный Джеймс Браун.
The Cure — «Songs of a Lost World»
Это первая за 16 (!) лет пластинка британцев и «самая депрессивная вещь», которую когда-либо делала группа — во многом потому, что она является своего рода рефлексией фронтмена Роберта Смита по поводу смерти матери, отца и брата. Однако на деле это эмоционально универсальный альбом The Cure: даже самая минорная композиция этой «беспощадной мрачности и уныния», пусть и не всегда осознанно, но тяготеет к мажору.
Кто-то услышит в нем светлую грусть, другие погрузятся в «Songs of a Lost World» как в пучину переживаний, а третьи найдут силы идти вперед. Ведь самый темный час — перед рассветом.
Sabrina Carpenter — «Short ‘n Sweet»
Уничтожь врага добротой — это не про Сабрину Карпентер: героиню лета-2024 и лучшего бариста года (у ее трека «Espresso» миллиард прослушиваний на Spotify!). Бывшая звезда канала Disney бросает язвительные реплики в адрес бывших, оборачивая их в легкие мелодии: «Большая часть "Short ‘n Sweet" была сделана в моменты, когда было что-то, над чем я просто не могла перестать смеяться. И я подумала, что это вполне может стать целой песней».
Kanye West & Ty Dolla Sign's — «Vultures 1» и «Vultures 2»
«Vultures» задумывался как тройной альбом. Все части должны были выйти в начале 2024 года, но, кажется, на полпути Йе передумал — и теперь вовсю анонсирует свою сольную пластинку «Bully». Мы все еще надеемся на «Vultures 3», но и первым двум главам отсыпаем благодарностей — как минимум за появление на них старшей дочери Канье Норт Уэст. 10-летняя Miss Miss Westie еще покажет всему миру, когда вырастет! (Да, мы уже большие фанаты.)
Peggy Gou — «I Hear You»
Пегги Гу — редкий пример музыканта, ставшего популярным без единого полноформатника. Дебютный альбом диджея и продюсера «I Hear You» вышел спустя восемь (!) лет и стал воплощением «бесчисленных часов самоотдачи в стремлении создать нечто вневременное». Он рожден в духе музыки 1990-х, но при этом воспринимается как идеальная поп-пластинка современности (не забываем, все циклично!), проходит по грани между мейнстримом и андеграундом (с Ленни Кравицем на фитах!) и звучит одинаково хорошо как в темных ночных клубах, так и на террасах Ибицы.
Snoop Dogg и Dr. Dre — «Missionary»
Ни один продюсер (быть может, за исключением разве что Фаррелла Уильямса и Battlecat) не имеет такого авторитета у Снуп Догга, как Доктор Дре. Их тандем выглядит и звучит как самый органичный еще с тех времен, как эти двое работали над дебютный альбомом Дре «The Chronic», а после — и над первым полноформатником Снупа «Doggystyle». Последний вышел 31 год назад, и «Missionary» стал своего рода поводом отпраздновать юбилей пластинки.
«Этот альбом покажет другой уровень зрелости того, что я делаю. Чувствую, что это лучшая музыка за всю мою карьеру», — делился Дре незадолго перед выходом «Missionary».
James Vincent McMorrow — «Wide open, horses»
Музыкант из Ирландии заявил о себе альбомом «Early in the Morning» (2010), и с тех пор его смесь фолка, инди, рока и трепетного, почти интимного голоса собрала более одного миллиарда прослушиваний на стримингах. Его седьмой студийный альбом «Wide Open, Horses» — музыкальный эксперимент, в первую очередь представленный вживую, а уже потом записанный. МакМорроу больше уходит в альтернативу, но не отказывается от душевности, предлагая хотя бы на час отдохнуть от хаоса современного мира.
Наша отдельная рекомендация отправляется песне «Give Up», участие в которой приняла пятилетняя дочь Джеймса — Марго.
Eminem — «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»
В 2024-м настала пора покончить со Слимом Шейди — провокационным альтер эго Эминема, появившимся еще в 1999-м в треке «My Name Is». В мае в газете Detroit Free Press даже вышел некролог о парне с обесцвеченными волосами.
Альбом «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)» существует на грани между шуткой и реальностью, выглядит не совсем как конец, но и не ощущается как продолжение, борется сам с собой и, тем не менее, даже находит место для чего-то личного — как трогательное послание Эминема своей дочери на случай, если его не станет («Temporary»).
The Last Dinner Party — «Prelude to Ecstasy»
Главные дебютантки 2024 года — герлз-бэнд из Лондона The Last Dinner Party. Они играют уходящий корнями в 1980-е арт-рок, вдохновленный наследием Дэвида Боуи и сравниваемый с Queen.
Их уже оценили атланты британской музыки Florence + the Machine и Джеймс Форд! Вместе с Флоренс Уэлч девушки успели сыграть на одной сцене, а с Фордом начать сотрудничество. Так что теперь у нас есть отличная музыка от продюсера Arctic Monkeys, The Last Shadow Puppets, Blur, Depeche Mode, Foals и Gorillaz.
Channel Tres — «Head Rush»
В это трудно поверить, но «Head Rush» — первый полноформатный (17 треков!) альбом рэпера и продюсера из Комптона, давно и уверенно занявшего нишу фитами с Grimes, Tyler, the Creator, Joji, Lykke Li и другими не последними именами. Эта пластинка не стала исключением, собрав внутри множество гостей — в том числе Thundercat, Toro y Moi, Ravyn Lenae, Teezo Touchdown и Ty Dolla $ign. Вместе они создали «всеобъемлющий документ», отражающий представление Треса о R&B и фанке.
Taylor Swift — «The Tortured Poets Department»
Новый magnum opus Тейлор Свифт — это 31 трек, над которыми вместе с певицей работали суперпродюсер Джек Антонофф, Аарон Десснер из The National, барабанщик Wilco Глен Котч, Post Malone и Florence and the Machine. Альбом представляет собой антологию новых песен, отражающих «события, мнения и настроения из мимолетного и фатального момента времени, который был одновременно сенсационным и печальным».
Этот период жизни Тейлор уже позади, глава «закрыта и заколочена» — ведь рассказав свою самую печальную историю, мы можем освободиться от нее. И Свифт, как никто другой, знает об этом.
MGMT — «Loss of Life»
Первый со времен «Little Dark Age» 2018 года альбом американцев MGMT лишь на 20% состоит из adult contemporary — и «не более того, пожалуйста». Но и этого достаточно, чтобы 10-трековая пластинка, в которой есть и брит-поп, и обращение к 1980-м, зацепила тонким щипком тоски струны философских размышлений. «Кто знает, как картина будет выглядеть утром, когда день родится, а жизнь закончится?» — задается вопросом фронтмен MGMT Эндрю Ванвингарден в заглавной композиции «Loss of Life». Так рождается главный месседж альбома: наше время здесь коротко, поэтому важно, чтобы вы творили.
Idles — «Tangk»
Если раньше британцы Idles стремились вывести из себя всю миролюбивость, сцепить крепкие челюсти и в реальном времени испытать личную травму, то теперь они пришли к новому акту, где правят любовь, радость и благодарность за саму возможность существования. «Tangk» — это «праведный и яркий альбом безумных искателей правды», альбом о любви, альбом, открытый для всех, кому нужно громко покричать, чтобы отгородиться от надвигающегося чувства пустоты.
«Вещь для всех, которую можно передать и разделить, коммунальный гимн, предназначенный для преодоления нашего недовольства», — говорят музыканты.
James Blake & Lil Yachty — «Bad Cameo»
В 2024-м Джеймс Блейк освободился от гнета лейбла «Republic Records» и теперь с гордостью носит статус «свободного художника»: запустил платформу для независимых артистов, а еще выпустил четыре сингла, один мини-альбом и совместный полноформатник с Лил Яти. Правда, этот микс понравился не всем: Робин Мюррей из Clash считает, что релиз «не имеет эффекта "what the ***", который обещал Яти», а Чал Рэйвенс из The Guardian констатировала: «Альбом звучит так, будто он застрял на стадии планирования, с горстками многообещающих идей, неловко вписанных в эмбиентные формы песен».
Готовы поспорить с коллегами включением «Bad Cameo» в список главных альбомов 2024 года — как раз за его размеренность, мечтательность и даже некоторую наивность, которых порой так не хватает.
Kamasi Washington — «Fearless Movement»
На новом альбоме мультиинструменталиста и патриарха джаза Камаси Вашингтона собрался внушительный и эклектичный набор участников — в саппорт-списке рэпер из Лос-Анджелеса D Smoke, легенда фанка Джордж Клинтон, André 3000, бас-гитарист Thundercat и другие.
В каком-то роде «Fearless Movement» танцевальный альбом, но в нетрадиционном для электронной музыки значении: «Танец — это движение и самовыражение, и в каком-то смысле то же самое, что и музыка — передача своего духа через тело. Именно к этому подталкивает этот альбом».
Ariana Grande — «Eternal Sunshine»
Седьмой студийный альбом поп-звезды — концептуальный оммаж фильму Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Кэрри и Кейт Уинслет в главных ролях, поклонницей которого, по словам Гранде, она является всю жизнь. «Eternal Sunshine» и сам по себе похож на игру разума — размывает границы между отсылками к реальной жизни и выдумками.
«В этом альбоме Ари дает много чего, но ответов среди них нет, что является хитрым напоминанием о том, как мало прозрачности должны нам знаменитости», — пишут обозреватели Apple Music. Pitchfork констатирует: «Сдержанный, но щедрый на эмоции альбом, который проходит цикл от одних разрушенных отношений до обнадеживающего начала других».
HOMESHAKE — «CD Wallet» и «Horsie (Deluxe)»
В 2024-м музыкант из Торонто Питер Сагар выпустил два альбома. И оба — результаты домашних сессий. Если «CD Wallet» отдает дань уважения родному городу HOMESHAKE и его раннему увлечению гитарной музыкой яркими каскадными дисторшнами, то «Horsie» более сдержанный и интимный. Это размышление об одиночестве и тревоге, а еще музыкальное олицетворение философии «меньше — значит больше»: для записи использовались один из первых доступных семплеров в мире Ensoniq EPS, драм-машина Roland Juno 60, а также большое количество электрогитар.
Tom Odell — «Black Friday»
«Я всегда был немного одержим написанием песен. Ненавижу эту фразу, но я всегда был перфекционистом. Я продолжаю работать до тех пор, пока не добьюсь наилучшего результата. Но думаю иногда, что это может разрушить работу — задушить ее», — признается британец Том Оделл в интервью Apple Music. Поэтому к своему шестому альбому «Black Friday» музыкант пошел противоположным путем: записал и выпустил сырые, неприукрашенные треки, которые зачастую больше похожи на демозаписи — а «Getaway (voice note)» и вовсе резко обрывается на 45-й секунде.
Критики отмечают, что Оделл «превзошел себя как автор песен и аранжировщик», отправляя слушателя в «эмоциональное и интимное» путешествие. Сам же музыкант рад наконец «не задаваться вопросами и не сомневаться в том, что было сказано в тот момент».
Kings of Leon — «Mustang»
В 2024-м американцы Kings of Leon ушли с лейбла RCA Records, на котором вышли всех их восемь альбомов, подписали контракт с Capitol Records и выпустили первый альбом за три года. «Can We Please Have Fun» помогал делать соавтор Гарри Стайлза Кид Гарпун — получилась «самая приятная запись» за всю историю группы.
«Мы как будто позволили себе быть музыкально уязвимыми. Мне нравится, когда рок-группа не стесняется признать, что каждая песня не обязательно должна быть на 11 из 10», — говорит барабанщик Kings of Leon Натан Фоллоуилл.
Beyonce — «Cowboy Carter»
Как говорится, никогда такого не было (и это полная правда!): в 2024-м королева R&B ушла в кантри. Если амбициозный предшественник «Renaissance» был «эпохой Возрождения», то «Cowboy Carter» стал грандиозным собранием очень американской музыки, которое составлялось в течение пяти лет.
Среди 27 (!) треков на альбоме есть как каверы на классические композиции «Jolene» Долли Партон и «Blackbird» The Beatles, так и дорогие гости — Майли Сайрус, Post Malone, Фаррелл Уильямс, Jay-Z и их с Бейонсе дочь Руми Картер.
The Black Keys — «Ohio Players»
Вот уже 20 лет The Black Keys делают блюз-рок great again: дуэт продал больше пластинок, чем большинство поп-звезд, и продолжает доказывать, что рок всегда был здесь — если вы готовы искать.
Свой 12-й альбом Дэн Ауэрбах и Патрик Карни называют одой дружбе: над ним работали Beck и Dan the Automator, Ноэль Галлахер из Oasis и лауреат «Грэмми» Букер Т. Джонс. Тягучая «I Forgot To Be Your Lover» возвращает во времена «Too Afraid to Love You», а неожиданные фиты с Lil Noid и Juicy J доказывают, что блюз отлично дружит с рэпом.
Billie Eilish — «Hit Me Hard and Soft»
В 2024-м Билли Айлиш стала артистом года по версии Apple Music, запомнилась в соцсетях мемной мяу-мяу-перепевкой ее прошлогоднего хита «What Was I Made For?» — саундтрека к фильму «Барби» Греты Гервиг и выпустила третий студийный альбом. За 11 треков и 45 минут на «Hit Me Hard and Soft» смешиваются транс, слезливые баллады о расставании и лаундж-джаз. Все это объединяет голос певицы: мягкий и почти стеклянный, доходящий до саспенса и гипнотичный.
«Этот проект даже для нее самой получился особенно обширным и захватывающим. Он наполнен смелостью и театральностью артистки, у ног которой лежит весь мир — и она это знает», — пишет Apple Music.
18+
Комментарии (0)