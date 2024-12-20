Что мы слушали в 2024-м? 24 главных иностранных альбома года

Kendrick Lamar — «GNX»

В 2024-м Кендрик Ламар вернул в рэп элемент борьбы и выиграл дисс-битву против Дрейка (трек «Not Like Us» сразу же вошел в канон великих бифов всех времен), стал хедлайнером грядущего Супербоула (смотрим 9 февраля!) и выпустил альбом, который получил всеобщее признание критиков.

Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать некомплиментарные отзывы: например, обозреватель Pitchfork Альфонс Пьер поставил «GNX» 6,6 из 10 за «слишком чистый и синтетический» продакшн.