Что мы слушали в ноябре: возвращение Mana Island, Shortparis сквозь сжатые зубы и трибьют фильму «Брат»

Скрашиваем ожидание в прокате фильма «Капитан Волконогов бежал» (если он все же будет), изучаем, каким получился саундтрек ко второй «Черной пантере» — на этот раз без Кендрика Ламара, зато с новой Рианной — оплакиваем ушедшую любовь вместе с Joji и привыкаем к новому Pharaoh. Музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких рассказывает об этих и других релизах последнего месяца календарной осени.
«Black Panther: Wakanda Forever — Music From And Inspired By»
Если Кендрик Ламар, курировавший работу над саундтреком к первой «Черной пантере» в 2018 году, собрал на пластинке The Weeknd, SZA, Future, Трэвиса Скотта и Джеймса Блейка, то «Black Panther: Wakanda Forever — Music From And Inspired By» вернул нам Рианну — и это ничуть не хуже. Ее песни, ставшие первой сольной работой со времен альбома «Anti» 2016 года, открывают и закрывают сборник: певица записала два трека «Born Again» и «Lift Me Up», последний — в соавторстве с композитором саундтрека Людвигом Йоранссоном. Всего в записи приняли участие более 30 артистов, в том числе Stormzy, Burna Boy, Future, Fireboy DML и певица из Нигерии Tems, которая переосмыслила «визитную карточку» Боба Марли «No Woman No Cry».
«Поколение брат»
Feduk, Anikv, Shortparis, ЛАУД, «Казускома» и другие переосмысливают саундтрек к фильму «Брат» на альбоме-трибьюте «Поколение брат». Знаменитые «Крылья» «Наутилуса», ставшие заглавной композицией для целого поколения, достались Zoloto — в его исполнении она стала напористой и почти маршевой. Баста же, по его признанию, пытался сделать кавер на песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» в течение семи лет — он несколько раз переписывал трек, пока у него не получилась композиция, попавшая на трибьют.
11-песенник открывает интро, записанное дочерью Сергея Бодрова Ольгой и сыном Алексея Балабанова Петром: «На фильмах про Данилу Багрова выросло целое поколение. Это поколение — мы, ровесники "Брата". Вы слушаете "Поколение брат" — альбом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов. Подпевайте, делитесь, любите».
Drake & 21 Savage — «Her Loss»
Совместный релиз не просто звездный тандем, но и настоящие друзья Дрейк и 21 Savage промотировали, как могли: от комичных фальшивых промо-роликов и обложки для Vogue — к слову, за последнюю Condé Nast подало в суд на рэперов, — до мемов TikTok. В изобилии неоднозначных отзывов, диапазон которых варьируется от «еще один одноразовый проект Дрейка, который исчезнет через несколько недель», до «идеальный образец обслуживания фанатов», критик «Exclaim!» Вернон Айику обращает внимание не на личности героев, а их мастерство: «Иногда превосходный рэп поверх очень крутых битов, смешанных с оттенком самоанализа, имеет большое значение».
Nas — «King's Disease 3»
На третьей в серии и 16-й по счету студийной пластинке рэпер продолжает сотрудничество с продюсером Hit-Boy — обладателем «Грэмми» за лучший трек, в чьем послужном списке работы с Кидом Кади, Канье Уэстом, Jay-Z, Эминемом, 50 Cent, Крисом Брауном и Снуп Доггом. Nas говорит о коллаборации так: «Hit-Boy — это мой Куинси Джонс. Поэтому я чувствую, что следующая вещь, которую я сделаю с ним вместе, будет магической». Рецензируя альбом для NME, музыкальный критик Найл Смит констатировал: «С King's Disease III нью-йоркский рэпер положил начало сильной трилогии альбомов, которая доказывает, что спустя три десятилетия он все еще является силой, с которой нужно считаться».
Joji — «Smithereens»
«Glimpse of Us» стала вирусной в TikTok и «соцсети с картинками» — буквально гимном ноября, скорее грустного и рефлексивного, чем предвещающего наступление предрождественского сезона. Открывающая первый со времен «Nectar» 2020 года альбом композиция задает тон первой части пластинки как мелодичной истории о разбитом сердце, по-хорошему идеализирующей бывшую любовь: «Ты счастлива без меня, и я надеюсь, что это правда». Обозреватель Clash Джеймс Меллер констатирует: «Joji последовательно переосмысливает себя и по-настоящему проявляется как один из самых интересных артистов в альтернативной, анти-поп сфере». С каждым альбомом он все больше уходит в лирику и искренность, кажется, стараясь навсегда стереть воспоминания о себе как немного безумном контент-мейкере.
Mana Island — «Итака»
Возвращение москвичей Mana Island — это не про ностальгию по прошлому, а о том, как звучит поп-музыка сегодняшнего дня. Внутри первого за 5 лет релиза прячутся мелодии большого города, вечно молодое поп-обаяние и традиционное для музыкантов слияние русского и английского языков. «"Итака" — альбом для тех, кто давно искал в музыке доверительного разговора: о любви, надежде и праве на счастье. Это музыка, за которую хочется зацепится, почувствовать легкость и сказать себе: все будет хорошо. Привет, давно не слышались», — говорят участники Mana Island.
«Сироткин» — «Тень первого облака»
На новом альбоме герои российского инди-попа рассуждают о доме и изменчивости мира, о его людях и надеждах, о силе и ее безоговорочной необходимости. С каждой из восьми песен, вошедших в «Тень первого облака», музыканты «боролись, но все приручили» — и теперь они отданы на откуп слушателям. «Он легкий, тяжелый, духоподъемный, грустный, быстрый и задумчивый. Весь альбом должен унести тебя далеко, повертеть в небе, показать темные и светлые места, где ты раньше не был, а потом вернуть домой», — говорит основатель группы Сергей Сироткин.
«Самое большое простое число» — «Ничего нет»
Над альбомом «Ничего нет» группа «Самое большое простое число» работала еще в 2021 году — по признанию фронтмена Кирилла Иванова, уже тогда «отчетливо ощущалось не предсказание, но предчувствие происходящего». В лонгплей вошли 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым — вместе с ним в 2007 году Иванов работал над проектом 2H Company. «Мы надеемся, что они помогут вам пережить эти темные времена. Нас этот альбом выручил. Песни вселяли надежду, помогали сформулировать, что именно мы чувствуем в самые мрачные и беспросветные моменты этого года», — говорит Иванов.
Shortparis — «Новое новое»
Внутри нового мини-альбома Shortparis — четыре трека, настроение которых лучше других описали сами музыканты: «Если вы захотите подпевать песням, то правильнее делать это сквозь сжатые зубы». В релиз также вошел саундтрек к фильму «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, главную роль в котором исполнил Юра Борисов. «Полюшко-поле» — новое и дополненное музыкантами прочтение советской песни, написанной в 1933 году композитором Львом Книппером и поэтом Виктором Гусевым.
Pharaoh — «PHILARMONIA»
Время привыкать к новому Pharaoh: теперь в его арсенале гитары, струнные, фортепиано, мягкие биты и светлая грусть. Творческие поиски последних лет вылились в серию городских эссе, булгаковских по настроению и меланхоличных по звучанию — это его эротический триллер, его бунинские «Темные аллеи», его «9 ½ недель» и его «Записки у изголовья». Как отмечает бывший главный редактор Rolling Stone Александр Кондуков, теперь путь молодого городского хищника ведет не к VIP-входам, а в апартаменты, где можно сосредоточиться на звучании собственных слов в гулкой пустоте: «Вполне возможно, у монологов будут свои слушательницы, которые видели темные стороны этой жизни и готовы к тому, чтобы песни Pharaoh стали триггером, способным двинуть их личную историю вспять».
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