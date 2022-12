Что мы слушали в ноябре: возвращение Mana Island, Shortparis сквозь сжатые зубы и трибьют фильму «Брат»

«Black Panther: Wakanda Forever — Music From And Inspired By»

Если Кендрик Ламар, курировавший работу над саундтреком к первой «Черной пантере» в 2018 году, собрал на пластинке The Weeknd, SZA, Future, Трэвиса Скотта и Джеймса Блейка, то «Black Panther: Wakanda Forever — Music From And Inspired By» вернул нам Рианну — и это ничуть не хуже. Ее песни, ставшие первой сольной работой со времен альбома «Anti» 2016 года, открывают и закрывают сборник: певица записала два трека «Born Again» и «Lift Me Up», последний — в соавторстве с композитором саундтрека Людвигом Йоранссоном. Всего в записи приняли участие более 30 артистов, в том числе Stormzy, Burna Boy, Future, Fireboy DML и певица из Нигерии Tems, которая переосмыслила «визитную карточку» Боба Марли «No Woman No Cry».