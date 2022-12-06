Что мы слушали в ноябре: возвращение Mana Island, Shortparis сквозь сжатые зубы и трибьют фильму «Брат»

«Поколение брат»

Feduk, Anikv, Shortparis, ЛАУД, «Казускома» и другие переосмысливают саундтрек к фильму «Брат» на альбоме-трибьюте «Поколение брат». Знаменитые «Крылья» «Наутилуса», ставшие заглавной композицией для целого поколения, достались Zoloto — в его исполнении она стала напористой и почти маршевой. Баста же, по его признанию, пытался сделать кавер на песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» в течение семи лет — он несколько раз переписывал трек, пока у него не получилась композиция, попавшая на трибьют.

11-песенник открывает интро, записанное дочерью Сергея Бодрова Ольгой и сыном Алексея Балабанова Петром: «На фильмах про Данилу Багрова выросло целое поколение. Это поколение — мы, ровесники "Брата". Вы слушаете "Поколение брат" — альбом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов. Подпевайте, делитесь, любите».