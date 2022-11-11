«Сироткин» выпустил альбом «Тень первого облака»

«Наш новый альбом здесь, он называется «Тень первого облака». Он легкий, тяжелый, духоподъемный, грустный, быстрый и задумчивый. В нем восемь песен, с каждой мы боролись, но все приручили. И теперь они наши и ваши тоже», — говорит об альбоме сами авторы.

Для музыкального сервиса «Яндекс Музыка» «Сироткин» выпустили специальную делюкс-версию. В ней группа дает краткие комментарии перед каждым треком.