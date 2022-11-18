Mana Island выпустили мини-альбом «Итака» — первый релиз за 5 лет

Звучание музыки большого города, вечно молодое поп-обаяние и традиционное для музыкантов слияние русского и английского языков.
Возвращение москвичей Mana Island — это не про ностальгию по прошлому, а о том, как звучит поп-музыка сегодняшнего дня. «"Итака" — альбом для тех, кто давно искал в музыке доверительного разговора: о любви, надежде и праве на счастье. Это музыка, за которую хочется зацепится, почувствовать легкость и сказать себе: все будет хорошо. Привет, давно не слышались», — говорят музыканты.
Вступительный «МЛМ» — трек на стыке фанковых настроений и ретровейва, который служит и главным заявлением альбома: любовь подчиняет, но нет ничего важнее свободы. «Стенли был прав» — вечно актуальная светлая поп-баллада в духе творчества позднего Фрэнка Оушена. «Pretender» — обязательная для Mana Island англоязычная песня, в которой чувствуется влияние британского хауса и UK-гэриджа. В заглавной «Итаке» показан другой важный символ группы — «любовь как долгий путь домой», где на первый план выходит электропоп. А финальная песня «Смирись» представляет собой легкий, но тревожный минимализм.
О треке «Стэнли был прав»
Знаешь, паузы громче слов. И ведь прав был Стэнли Хадсон: иногда в молчании больше правды и толка, чем во всех самых выверенных признаниях. Мы ведь живем уже хренову тучу лет и слова о любви, что ни говори, неизбежно хиреют. А помолчать — это всегда стильно и трепетно. Молчать кайф. Молчать — это, черт подери, громко.
Есть в этой песне и другой сюжет. Это аудиосообщение моего брата, оставленное в семейном чате вотсапа. Такие он записывает почти каждый день. В них нет ничего нового: все то же утро, все та же сводка погодных перипетий. Но иногда слова ничего не значат, и в каждом косном, неловком и бесконечно родном «всем доброе утро» ты слышишь только одно: «Я люблю тебя и я рядом».
Запись релиза заняла около восьми месяцев. В интервью изданию «Сноб» фронтмен группы Алексей Доронин признается, что «иногда работа над альбомом казалась невозможной», но камбэк был неизбежен: «Да просто соскучились друг по другу. И почувствовали необходимость объединиться, сказать что-то новое. А еще участвовать в музыкальном проекте — это кайф. Выход на сцену — это одуряющий опыт, по нему можно скучать. Хочется выступить для старых и новых слушателей. […] Музыка — важная часть нашей идентичности».
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