Mana Island выпустили мини-альбом «Итака» — первый релиз за 5 лет

Возвращение москвичей Mana Island — это не про ностальгию по прошлому, а о том, как звучит поп-музыка сегодняшнего дня. «"Итака" — альбом для тех, кто давно искал в музыке доверительного разговора: о любви, надежде и праве на счастье. Это музыка, за которую хочется зацепится, почувствовать легкость и сказать себе: все будет хорошо. Привет, давно не слышались», — говорят музыканты.

Вступительный «МЛМ» — трек на стыке фанковых настроений и ретровейва, который служит и главным заявлением альбома: любовь подчиняет, но нет ничего важнее свободы. «Стенли был прав» — вечно актуальная светлая поп-баллада в духе творчества позднего Фрэнка Оушена. «Pretender» — обязательная для Mana Island англоязычная песня, в которой чувствуется влияние британского хауса и UK-гэриджа. В заглавной «Итаке» показан другой важный символ группы — «любовь как долгий путь домой», где на первый план выходит электропоп. А финальная песня «Смирись» представляет собой легкий, но тревожный минимализм.