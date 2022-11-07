Группа «Самое большое простое число» выпустила клип на песню «Инопланетяне»

В треке авторства Кирилла Иванова извинения за «Алешеньку с окраины Кыштыма» — ведь «то, что с ним случилось, уму непостижимо», просьбы «забрать рептилоидов» и «перестать присылать из в нашу Западную Корею», а еще поставленный на репит призыв: «Инопланетяне, инопланетяне, когда же вы прилетите за нами? Или наши беды для вас слишком мелки? Вы там что, не в своей тарелке?». Сам клип на песню, представленный сегодня, сопровождается кадрами, снятыми в 2020 году на Мадагаскаре.

Композиция «Инопланетяне» вошла в новый альбом группы «Ничего больше нет», релиз которого состоялся накануне. Внутри пластинки 11 сольных треков и один фит с петербургским музыкантом Михаилом Феничевым — вместе с ним в 2007 году Иванов работал над проектом 2H Company.

«Эти песни были сочинены до 24 февраля. И в них, мне кажется, отчетливо ощущается не предсказание, но предчувствие происходящего. Теперь, конечно, они слушаются совершенно иначе. Мы надеемся, что они помогут вам пережить эти темные времена. Нас этот альбом выручил. Песни вселяли надежду, помогали сформулировать, что именно мы чувствуем в самые мрачные и беспросветные моменты этого года. Это музыка людей, которым больно, для людей, которым больно. Других мне сейчас не понять», — рассказал «Родному звуку» фронтмен группы Кирилл Иванов.