Баста, GONE. Fludd, Shortparis и другие выпустили альбом-трибьют на саундтреки из фильма «Брат»

Открывает релиз интро от дочери Сергея Бодрова Ольги и сына Алексея Балабанова Петра. «На фильмах про Данилу Багрова выросло целое поколение. Это поколение — мы, ровесники «Брата». Вы слушаете «Поколение брат» – альбом, где поколение детей признается в любви к творчеству отцов. Подпевайте, делитесь, любите», — говорят Ольга Бодрова и Петр Балабанов.

В записи пластинки приняли участие Zoloto, Feduk, Баста, Anikv, Shortparis и «Казускома». Василий Вакуленко признается, что пытался сделать кавер на песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации» в течение семи лет. Он несколько раз переписывал трек, пока у него не получилась композиция, попавшая на трибьют. «У меня особенное отношение к фильму. К работе над треком я подошел с высокой ответственностью, потому что все оригинальные версии песен стали знаковым культурным явлением, как и сам фильм», – заявляет артист.

Послушать альбом можно здесь