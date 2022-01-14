18+
  • Развлечения
  • Музыка
  • News
Музыка

Канье Уэста подозревают в избиении человека. Ему может грозить до полугода тюрьмы

Поделиться:

Канье Уэст проходит подозреваемым по делу о нанесении побоев молодому человеку в Лос-Анджелесе. В случае, если рэпера признают виновным, ему может грозить до полугода тюремного заключения.

Brandon Magnus/Getty Images

Инцидент произошел возле клуба Soho Warehouse в центре Лос-Анджелеса около 3 часов ночи в четверг, 13 января. Как пишет Variety со ссылкой на представителя полиции, Канье ударил фаната, который попросил у него автограф, по голове и шее.

Видео инцидента опубликовал телеканал TMZ. На кадрах запечатлен раздраженный Уэст, которого пытается успокоить женщина. «Дай мне руку. Я твоя семья», — говорит рэперу она. В ответ музыкант активно жестикулирует руками и просит отойти от него.

Напомним, ранее стратегический помощник и советник Канье Уэста Амир Судан заявил о планах рэпера посетить Россию, чтобы провести в столице выступление хора Sunday Service и позвать на воскресную службу самого Владимира Путина. Однако позже пиар-агент музыканта Пьер Ружье опроверг заявление, назвав его «вымыслом этих русских людей».

Планы (или нет) Уэста также прокомментировали в Кремле. «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, насколько он и президент относятся к рэперу, Песков добавил: «[знакомы] не столь глубоко, чтобы давать оценки».

Величайший музыкант, гениальный маркетолог или сын, потерявший мать: Каким Канье Уэст предстает на новом альбоме «Donda»?

Если быть точными, не Канье Уэст, а просто Йе — называйте его теперь так. В октябре суд в Лос-Анджелесе одобрил смену имени рэпера. Музыкант отмечал, что его решение об изменении имени было принято «по личным причинам» — и не давал никаких дополнительных объяснений. Посмотрите также первый официальный клип к альбому Donda (более 2 часов и 32 трека!). В видео на песню «24» рэпер возносится к небесам, чтобы встретиться с покойной матерью — Дондой Уэст, которой и посвящен альбом.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: