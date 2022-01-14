Канье Уэста подозревают в избиении человека. Ему может грозить до полугода тюрьмы

Напомним, ранее стратегический помощник и советник Канье Уэста Амир Судан заявил о планах рэпера посетить Россию, чтобы провести в столице выступление хора Sunday Service и позвать на воскресную службу самого Владимира Путина. Однако позже пиар-агент музыканта Пьер Ружье опроверг заявление, назвав его «вымыслом этих русских людей».

Планы (или нет) Уэста также прокомментировали в Кремле. «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, насколько он и президент относятся к рэперу, Песков добавил: «[знакомы] не столь глубоко, чтобы давать оценки».

Если быть точными, не Канье Уэст, а просто Йе — называйте его теперь так. В октябре суд в Лос-Анджелесе одобрил смену имени рэпера. Музыкант отмечал, что его решение об изменении имени было принято «по личным причинам» — и не давал никаких дополнительных объяснений. Посмотрите также первый официальный клип к альбому Donda (более 2 часов и 32 трека!). В видео на песню «24» рэпер возносится к небесам, чтобы встретиться с покойной матерью — Дондой Уэст, которой и посвящен альбом.