Бастрыкин поручил проверить творчество Оксимирона и Noize MC на экстремизм после обращения. Оно было написано в шутку

Как сообщает ведомство, авторы обращения пожаловались на то, что в своем творчестве эти музыканты «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». Также в жалобе указано, что Оксимирон «сексуально оскорбил» Екатерину Шульман. Речь идет о строчках в треке «Агент», в которых исполнитель назвал политолога «милфой».

При этом автор поста Дмитрий Якушев позднее назвал письмо шуткой. «Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов”. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — добавил он. Теперь неизвестно, отменят ли проверку СК.