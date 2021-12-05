Бастрыкин поручил проверить творчество Оксимирона и Noize MC на экстремизм после обращения. Оно было написано в шутку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку и изучить творчество Noize MC и Оксимирона на экстремизм после обращения «группы патриотов». Правда, оказалось, что оно было написано в шутку.
Как сообщает ведомство, авторы обращения пожаловались на то, что в своем творчестве эти музыканты «пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». Также в жалобе указано, что Оксимирон «сексуально оскорбил» Екатерину Шульман. Речь идет о строчках в треке «Агент», в которых исполнитель назвал политолога «милфой».
При этом автор поста Дмитрий Якушев позднее назвал письмо шуткой. «Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов”. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — добавил он. Теперь неизвестно, отменят ли проверку СК.
Ранее рэпер Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет сольные концерты. Выступления пройдут в Москве и Петербурге, попасть смогут все — в каждом из городов их запланировано по два.
Напомним, Oxxxymiron все-таки выпустил альбом. Первый за 6 лет лонгплей «Красота и уродство» появился на стримингах аккурат под конец 1 декабря 2021 года — именно в этот день рэпер обещал показать новый полноформатный релиз. Остросоциальный и с обложкой от Бориса Гребенщикова — послушайте прямо сейчас!
1 ноября Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». 5 ноября рэпер выпустил второй релиз на неделю — новый трек «Цунами» на музыку группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Oxxxymiron вновь рассказывает о своей жизни, на этот раз — прячась за образом рептилоида, пытающегося стать человеком. 8 октября рэпер выпустил еще один трек «Организация».
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