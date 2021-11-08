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Рэпер Oxxxymiron выпустил новый (третий за неделю!) трек «Организация»

Oxxxymiron выпустил новый трек «Организация». Это уже третий за семь дней релиз рэпера и второй сингл с грядущего альбома.

Из трека Oxxxymiron «Организация»:

Те, кто в серости выросли,

Яркими снами, таинственным вирусом

Мечены с юности — эти родимые пятна

Этнической чисткой не вывести.

Небо плиткой не вымостить,

Всех светлой палитрой не выкрасить.

Ересь не вымести, как ни старайтесь,

Инакость не выкосить, накоси-выкуси.

Нас преследуют сотни разведок,

Нас исследуют толпы экспертов,

Мы исчезнуть способны бесследно,

Мелькнув в подворотне плащом напоследок.

1 ноября Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». 5 ноября рэпер выпустил второй релиз на неделю — новый трек «Цунами» на музыку группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Oxxxymiron вновь рассказывает о своей жизни, на этот раз — прячась за образом рептилоида, пытающегося стать человеком.

Накануне Oxxxymiron сменил фотографию профилей во всех соцсетях, а также закрепил в Twitter свой пост от 2018 года: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Пользователи Сети считали, что релиз пластинки состоится 5 ноября 2021 года, однако этого так и не произошло. Также в Сети появился сайт «когда-альбом.рф». Внутри нет ничего, кроме интерактивной карты с метками, указывающими на баннеры с аналогичными словами «Когда альбом».

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