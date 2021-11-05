За отрисовку клипа отвечали Юрий Белоусов, Ксения Сухарева, Анна Крылова и Анастасия Чикерлан. По сюжету, рептилоид оказывается в мире людей, где из-за внешнего вида ему не место. Он всячески пытается скрыть свой облик — отрубает когти, отрезает жабры, вырывает чешую и стачивает клыки, облачаясь в человеческую одежду и даже цвет кожи, но его сущность все равно находит выход.

Ранее на этой неделе, 1 ноября, Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». «Кинолента идет долго, запаситесь терпением и попкроном».

Накануне Oxxxymiron сменил фотографию профилей во всех соцсетях, а также закрепил в Twitter свой пост от 2018 года: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Пользователи Сети считали, что релиз пластинки состоится 5 ноября 2021 года, однако этого так и не произошло. Также в Сети появился сайт «когда-альбом.рф». Внутри нет ничего, кроме интерактивной карты с метками, указывающими на баннеры с аналогичными словами «Когда альбом».