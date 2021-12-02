Oxxxymiron все-таки выпустил альбом. Первый за 6 лет лонгплей «Красота и уродство» появился на стримингах аккурат под конец 1 декабря 2021 года — именно в этот день рэпер обещал показать новый полноформатный релиз. Остросоциальный и с обложкой от Бориса Гребенщикова — послушайте (и посмотрите!) прямо сейчас.
Теперь на счету Мирона три полноформатных альбома: «Вечный жид», «Горгород» и «Красота и Уродство». Дебютный вышел в 2011 году на независимом лейбле Vagabund, основанном самим Федоровым и его соратником Schokk. Второй, «Горгород», вышел в 2015 и носил концептуальный характер.
Это была антиутопия, действие которой происходило в одноименном вымышленном городе, а главный герой, известный писатель Марк, проходил свой путь становления. Обложка пластинки была вдохновлена картиной нидерландского художника Питера Брейгеля «Вавилонская башня».
В перерывах между альбомами Oxxxymiron занимался микстейпами. В 2012 году вышел «miXXXtape», в 2013-ом — «miXXXtape II: Долгий путь домой», незадолго до выпуска лонгплея «Красота и уродство» — «miXXXtape III: Смутное время». Ему предшествовал релиз 10-минутной биографии «Кто убил Марка?», песни «Цунами» на музыку группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» и трека «Организация».
Как говорит в треке «намешано» сам Мирон, «Красота и уродство» — «это «Вечный жид-2» 10 лет спустя». «Я построил третий альбом на костях, и мечты опять весело хрустят. У ровесников дети скоро родят». В один мотив смешались чувства вины и жалость к себе. Тайная страсть — угождать общественности. Манипуляций, бессознательность след царства теней, эгоцентризм и нытье, на уязвимость чутье, ипохондрическая мнительность, *** [микровранье]— большая сила столь непризнанных темных сторон. А все посыл — враждебный мир, беззащитный Мирон».
Из трека Oxxxymiron «Празднуй», альбом «Красота и уродство»:
Шесть лет я был неуверен в себе.
Очнулся — *** [капец], опять самый свежий в игре.
Альбом — не прозрение в духе Yeezus’а,
Но, парни, мастер класс по тому, как выйти из кризиса.
Внутренний родитель грузит и опасен:
Булли, буллит, газлайтер, абьюзер, харассер.
Слышь: не ведись на чушь, иллюзий басен,
Чтобы критик изнутри кабины в лужу из говна сел.
Мантра, аффирмация, ошибаться — всегда часть процессов в забеге на длинную дистанцию.
Послушать новый альбом рэпера Oxxxymiron «Красота и уродство» можно на всех цифровых площадках.
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