Теперь на счету Мирона три полноформатных альбома: «Вечный жид», «Горгород» и «Красота и Уродство». Дебютный вышел в 2011 году на независимом лейбле Vagabund, основанном самим Федоровым и его соратником Schokk. Второй, «Горгород», вышел в 2015 и носил концептуальный характер.

Это была антиутопия, действие которой происходило в одноименном вымышленном городе, а главный герой, известный писатель Марк, проходил свой путь становления. Обложка пластинки была вдохновлена картиной нидерландского художника Питера Брейгеля «Вавилонская башня».

В перерывах между альбомами Oxxxymiron занимался микстейпами. В 2012 году вышел «miXXXtape», в 2013-ом — «miXXXtape II: Долгий путь домой», незадолго до выпуска лонгплея «Красота и уродство» — «miXXXtape III: Смутное время». Ему предшествовал релиз 10-минутной биографии «Кто убил Марка?», песни «Цунами» на музыку группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» и трека «Организация».