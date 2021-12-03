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Рэпер Oxxxymiron анонсировал первые за 5 лет сольные концерты

Рэпер Oxxxymiron анонсировал первые за пять лет сольные концерты. Выступления пройдут в Москве и Петербурге, попасть смогут все — в каждом из городов их запланировано по два.

Скриншот из клипа "Кто убил Марка?"

Первым городом, в котором пройдут концерты рэпера, стал Петербург. 4 и 5 марта 2022 года он даст выступление в клубе A2 Green Concert. 11 и 12 марта концерты пройдут в московском Adrenaline Stadium. Формат выступлений — COVID-free. Первые билеты уже доступны в продаже — но пока только для подписчиков сервиса «Яндекс Плюс».

Напомним, накануне Oxxxymiron все-таки выпустил альбом. Первый за 6 лет лонгплей «Красота и уродство» появился на стримингах аккурат под конец 1 декабря 2021 года — именно в этот день рэпер обещал показать новый полноформатный релиз. Остросоциальный и с обложкой от Бориса Гребенщикова — послушайте прямо сейчас!

1 ноября Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». 5 ноября рэпер выпустил второй релиз на неделю — новый трек «Цунами» на музыку группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга». Oxxxymiron вновь рассказывает о своей жизни, на этот раз — прячась за образом рептилоида, пытающегося стать человеком. 8 октября рэпер выпустил еще один трек «Организация»

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