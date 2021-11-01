Новый трек Oxxxymiron и клип на него — своеобразная биография рэпера. В «Кто убил Марка?» Мирон вспоминает о том, как начинал, читает о возвращении в Россию, участии в Versus Battle, работе с Booking Machine и собственном лейбле Vagabund, альбомах «Вечный жид» и «Горгород». Рэпер погружает в клубок из событий и нравоучений самому себе, не изменяя фирменной читке.

Клип на новый трек Oxxxymiron «Кто убил Марка?» можно найти в официальном YouTube-канале рэпера.