Рэпер Oxxxymiron выпустил клип на новый трек «Кто убил Марка?». Это первая с 2017 года сольная работа музыканта — если не считать участия в трибьюте Осипу Мандельштаму «Сохрани мою речь навсегда». «Кинолента идет долго, запаситесь терпением и попкроном».
Скриншот клипа «Кто убил Марка?», выпущенного на YouTube-канале oxxxymironofficial
Новый трек Oxxxymiron и клип на него — своеобразная биография рэпера. В «Кто убил Марка?» Мирон вспоминает о том, как начинал, читает о возвращении в Россию, участии в Versus Battle, работе с Booking Machine и собственном лейбле Vagabund, альбомах «Вечный жид» и «Горгород». Рэпер погружает в клубок из событий и нравоучений самому себе, не изменяя фирменной читке.
Клип на новый трек Oxxxymiron «Кто убил Марка?» можно найти в официальном YouTube-канале рэпера.
Из трека Oxxxymiron «Кто убил Марка?»:
Что день грядущий мне готовит?
Сколько же стоит твоя свобода?
С чего начинается Родина?
Жизнь или кошелек?
Почем опиум для народа?
Есть кто живой?
Стой, кто идет?
В чем сила, брат?
Сколько стоит шмот?
Сколько ты зарабатываешь?
Сколько сантиметров?
Что? Где? Когда?
Кто хочет стать миллионером?
Где эта улица, где этот дом?
Где лучшие тусовки?
Кому добавки?
Сколько вешать в граммах?
Куда смотрит милиция?
Who let the dogs out?
Кого ты больше любишь — папу или маму?
What is love?
Куда приводят мечты?
Что в имени тебе моем?
Кто, если не мы?
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
Но главное: кто убил Марка?
Накануне Oxxxymiron сменил фотографию профилей во всех соцсетях, а также закрепил в Twitter свой пост от 2018 года: «Жди меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день, с Востока». Пользователи Сети считают, что релиз пластинки состоится 5 ноября 2021 года. Также в Сети появился сайт «когда-альбом.рф». Внутри нет ничего, кроме интерактивной карты с метками, указывающими на баннеры с аналогичными словами «Когда альбом».
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