Из трека Oxxxymiron «Кто убил Марка?»:

Что день грядущий мне готовит?

Сколько же стоит твоя свобода?

С чего начинается Родина?

Жизнь или кошелек?

Почем опиум для народа?

Есть кто живой?

Стой, кто идет?

В чем сила, брат?

Сколько стоит шмот?

Сколько ты зарабатываешь?

Сколько сантиметров?

Что? Где? Когда?

Кто хочет стать миллионером?

Где эта улица, где этот дом?

Где лучшие тусовки?

Кому добавки?

Сколько вешать в граммах?

Куда смотрит милиция?

Who let the dogs out?

Кого ты больше любишь — папу или маму?

What is love?

Куда приводят мечты?

Что в имени тебе моем?

Кто, если не мы?

Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?

Но главное: кто убил Марка?