«Вы же понимаете, по независящим от нас причинам»: клуб Gipsy перенес концерт Моргенштерна на 2022 год

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах. Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — сообщила администрация клуба. Вместо Моргенштерна сегодня в Gipsy выступит его бывший битмейкер, а ныне самостоятельный артист Слава Марлоу. «Согласитесь, круто, когда так неожиданно и такой мощный артист», — добавили в клубе.

Напомним, 24 ноября Telegram-канал «Опер слил» сообщил о том, что Моргенштерн покинул Россию. Рэпера вместе с женой и охранником видели на вокзале в Смоленске при посадке на поезд Москва—Минск. Отмечается, концерты в этом городе у рэпера не проходили.

За сутки до этого, 23 ноября, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна «в торговле наркотиками в соцсетях». В Кремле на заявление ответили, что «выдвижение обвинений, подкрепленных доказательствами — это прерогатива Следственного комитета».

Как утверждает источник Рен-ТВ, сейчас Алишер Моргенштерн находится в одном из отелей в Дубае. «Опер слил» уточняет, что артист направился туда рейсом Минск—Баку—Дубай и сейчас живет в пятизвездочном отеле Andaz Dubai The Palm. Ни рэпер, ни его представители пока не комментируют эту информацию.

В конце октября Моргенштерн в интервью для YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» скептически оценил традицию празднования Дня Победы. За это на него ополчились все: члены СПЧ, Кремль, «Ветераны России», а СК вообще начал проверку слов музыканта. Рассказываем, что известно о конфликте. За рэпера заступилась сама Ксения Собчак. По ее мнению, рэпер «представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад».

Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что открывший 20 сентября стрельбу в Пермском государственном университете Тимур Бекмансуров был фанатом Моргенштерна. По ее мнению, рэпер негативно повлиял на него и «подтолкнул к совершению агрессивных действий». А глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и вовсе раскритиковал современных рэперов. По его мнению, кумиры молодежи Алишер Моргенштерн и Даня Милохин «производят некачественную продукцию» и до «виртуозов» вроде Эминема им далеко.